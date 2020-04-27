Какие смартфоны можно купить за цену iPhone SE 2020

Новый iPhone SE 2020 просто покорил многих пользователей. Самая современная начинка, компактный корпус и адекватная цена сделали своё дело и почти половина редакции AndroidInsider.ru без особых раздумий оформила предзаказ на новинку, не дожидаясь появления у партнёров Apple, где её можно было бы купить со скидкой. Почти все заказавшие объяснили это опасениями дефицита, который вполне мог бы возникнуть, учитывая сочетание цены и характеристик и долгожданность модели. Но ведь есть смартфоны из той же ценовой категории, которые можно было купить вместо iPhone SE 2020.

Чем Pixel 3 лучше iPhone SE 2020

Основным конкурентом iPhone SE 2020 многие пользователи считают Pixel 3. Во-первых, он имеет сравнительно небольшой корпус, во-вторых, является флагманом, пусть и предыдущего поколения, а, в-третьих, продаётся по примерно сопоставимой цене в 33-35 тысяч рублей в зависимости от магазина. Более того, как и iPhone SE 2020, Pixel 3 можно считать камерофоном. Несмотря на одиночный модуль основной камеры, флагман Google прошлого поколения обладает довольно привлекательными возможностями. Мало того, что он может делать портретные снимки, так ещё и имеет поддержку режима Night Shift.

Это специальная технология высветления кадра, которая позволяет сделать фотографию, сделанную в условиях недостаточного освещения, более яркой и светлой, а значит, и более детализированной. А вот у iPhone SE 2020 такой функции нет, хотя процессор A13 Bionic теоретически позволяет снимать в темноте. Поэтому, если вас интересует исключительно качество фото, можете обратить внимание на Pixel 3, но не забывайте, что со следующего года его поддержка прекращается и больше программных обновлений, в том числе ежемесячных патчей безопасности, он не получит.

Компактный аналог iPhone SE 2020 на Android

Второй претендент на покупку вместе iPhone SE 2020 – это Galaxy S10e. Я сам называл его основной альтернативой новинке из-за компактных размеров и сопоставимой цены. Лично по моему мнению, с точки зрения удобства использования и функциональных возможностей Galaxy S10e во многом является даже более предпочтительным устройством. Всё-таки здесь и реверсивная зарядка есть, и телеобъектив, и аккумулятор ёмкостью на 3000 мА*ч, да и дисплей при равных габаритах куда как больше.

С другой стороны, если вам нужна длительная программная поддержка, статусность бренда и самое производительное на сегодняшний день железо, то вам явно не к Galaxy S10e. Во-первых, обновлять его перестанут уже в следующем году, во-вторых, Samsung звучит не так престижно, как Apple, а, в-третьих, у Galaxy S10e – железо 2018 модельного года, а у нового iPhone SE – 2019-го. Однако тут есть нюанс. Процессор A13 Bionic даже будучи прошлогодним, оказывается даже мощнее, чем Snapdragon 865, который вышел только в этом году.

Зачем нужен игровой смартфон

Логично, что за высокой производительностью нужно идти за игровым смартфоном, благо на рынке Android таких масса. Одной из самых интересных моделей, которые сегодня есть в продаже и которые более или менее соответствуют iPhone SE 2020 по цене и характеристикам, — Nubia Red Magic 3S. Его стоит покупать, если вы хотите получить максимально производительный аппарат за эти деньги. Производитель не стал заморачиваться с камерой, оснастив смартфон только одним модулем, но уделил внимание остальным характеристикам.

В основе аппарата от Nubia лежит процессор Snapdragon 855+, 12 ГБ оперативной памяти и графический сопроцессор Adreno 640. Да, это не самая мощная начинка на сегодняшний день, но явно одна из самых мощных в ценовой категории до 40 тысяч рублей. К тому же, ёмкость встроенного аккумулятора имеет ёмкость 5000 мА*ч, что довольно солидно даже по меркам 2020-го года. Ну, а вишенкой на торте стал настоящий кулер, отвечающий за охлаждение имеющегося аппаратного обеспечения. Правда, на мой взгляд, это всего лишь замануха для привлечения внимания, но если вы ищете что-то производительное и игровое, то берите Red Magic 3S.

Стоит ли покупать Huawei P40

Huawei P40 – является одним из конкурентов iPhone SE 2020 по части фотографических возможностей. Huawei оснастила свой новый флагман трёхкамерной системой с телеобъективом, ультрашириком и 50-мегапиксельным основным модулем с автофокусировкой. С этой точки зрения новый флагман китайцев явно смотрится выигрышнее, чем iPhone SE 2020, да и внешность у P40 явно попривлекательнее будет. Всё-таки полноэкранный дизайн с вырезом под фронтальную камеру островного типа для многих может стать решающим фактором при выборе.

Правда, если вы ищете компактный аппарат, то Huawei P40 явно не для вас. Всё-таки он и в ширину, и в высоту заметно больше, чем iPhone SE 2020. Да, у китайца дисплей на 6,1 дюйма, тогда как у iPhone SE – всего 4,7. Но, как правило, те, кто ищет небольшой смартфон, который бы анатомически комфортно ложился в руку, не слишком заботятся о диагоналях. Правда, помните, что с Huawei P40 вас ждут проблемы и с бесконтактной оплатой, потому что Google Pay он не поддерживает, и с загрузкой популярных приложений, потому что Google Play на нём не работает.

Что выбрать: iPhone XR или iPhone SE 2020

iPhone XR, как ни крути, тоже является альтернативой iPhone SE 2020 и входит в его ценовую категорию. Да, он работает на базе iOS, а не Android, но это не значит, что его следует скидывать со счетов, тем более что с аппаратной точки зрения он довольно близок к новинке. Ну, смотрите сами: процессоры A12 и A13 имеют схожую вычислительную мощность, объём ОЗУ у обоих смартфонов равен 3 ГБ, а камера имеет только один модуль на 12 МП и светосилу F/1.8. Отличаются только размеры каждого пикселя. Если у iPhone SE 2020 это 1,22 микрона, то у iPhone XR – 1,4 микрона. Прирост небольшой, но он позволяет матрице iPhone XR захватывать больше света и в теории выдавать более яркие снимки.

По цене iPhone SE 2020 и iPhone XR в России тоже примерно одинаковы. iPhone SE 2020 в официальной рознице стоит 39 990 рублей, а iPhone XR – 40 990 рублей. Разница всего в тысячу рублей не так уж и значительна, однако за неё вы получит увеличенный дисплей, один из лучший в классе показателей автономности и поддержку Face ID. Правда, есть и недостатки: толстые рамки по краям дисплея и далеко не самый компактный корпус из тех, что сегодня можно найти на рынке.