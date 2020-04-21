Я нашёл классный аналог iPhone SE 2020. Он работает на Android

Долгое время единственной компанией, которая выпускала интересные пользователям компактные смартфоны, была Apple. Сначала они составляли основную часть ассортимента компании, однако со временем в Купертино смекнули, что крупные аппараты, во-первых, приносят больше денег, а, во-вторых, являются неплохой платформой для потребления платного контента, и практически полностью перешли на них, оставив в модельном ряду только один компактный смартфон — iPhone 8. Вот только добиться от него рекордных продаж у Apple так и не получилась, и она представила новый iPhone SE, которому многие тут же стали искать альтернативу на Android.

Xiaomi понимает, что тягаться с Apple ей банально не по зубам, а потому она начала в качестве превентивной меры насылать хулу на iPhone SE 2020.

Для начала давайте определимся, за что пользователи так любят новый iPhone SE. Правда, тут роль сыграли сразу несколько факторов факторов. Ведь просто компактный смартфон в вакууме пользователю явно не так интересен – на эту роль сгодился бы и оригинальный iPhone SE. Дешевизна – пусть и условная – здесь тоже довольно опосредована, поскольку iPhone 6s и iPhone 7 сегодня народ покупает довольно неохотно. Значит, значение имеет и компактный корпус, и невысокая цена и, что немаловажно, флагманская начинка.

Чем заменить iPhone SE на Android

На Android, на первый взгляд, смартфонов, которые бы соответствовали сразу всем этим критериям, нет. Pixel 3a, который имеет доступную цену, обладает довольно посредственной начинкой, Galaxy A51, который и доступен, и выглядит вполне по-флагмански, — тоже далёк от флагманов по производительности, а OnePlus 7T Pro, которого мой коллега Артём Сутягин назвал конкурентом iPhone SE 2020, хоть и крут с технической точки зрения, явно не тянет на звание небольшого смартфона. Поэтому я начал искать и, на своё счастье, довольно быстро наткнулся на аппарат, который может составить конкуренцию свежей новинке от Apple.

iPhone SE 2020 реально крут. Крут настолько, что автор AndroidInsider.ru и Hi-News.ru Артём Сутягин даже решил уйти на него с Android.

Это, конечно, Galaxy S10e. Он ведь и стоит так же, как новый iPhone SE, и, как он, претендует на звание флагмана, пусть и бывшего. Да, я понимаю, что в этом году Galaxy S10e исполнился уже год, а значит, и железо у него уже не самое передовое. С другой стороны, не забывайте, что его начинка всё ещё довольно мощна, да и процессор A13 Bionic, которым Apple оснащает iPhone SE 2020, тоже вышел ещё в прошлом году. Поэтому чисто технически процессор Snapdragon 855 можно считать аналогом A13. Но это не единственное преимущество Galaxy S10e.

Чем Galaxy S10e лучше iPhone SE 2020

У Galaxy S10e — экран на 5,8 дюймов, а не на 4,7;

У Galaxy S10e 6 ГБ оперативной памяти, а не 3;

У Galaxy S10e – две камеры, а не одна;

У Galaxy S10e – 5 возможных цветовых расцветок, а не 3;

У Galaxy S10e – экран Full HD+, а не HD.

У нас есть свой канал в Google News. Рекомендую подписаться. Там много крутого.

Но ведь iPhone SE 2020 ценят не только за характеристики, но и за компактный размер. А как с этим дела обстоят у Galaxy S10e? Ведь явно же, что 5,8-дюймовый экран не может поместиться в небольшой корпус. Но, как оказалось, может. Смотрите сами. Galaxy S10e имеет ширину корпуса 69,9 мм, высоту 142,2 мм и толщину 7,9 мм, тогда как у iPhone SE 2020 этим показатели равны 67,3 мм, 138,4 мм, 7,3 мм. То есть в ширину прошлогодний флагман Samsung больше нового iPhone практически на 2 мм, а в высоту – всего на 4 мм. разница не очень значительная, согласитесь? Но что вы получаете взамен?

Если вы хотели купить iPhone в надежде, что Apple не будет за вами следить, то вы ошибаетесь. У них с Google есть совместный проект по слежке за пользователями.

Дисплей с диагональю 5,8 дюймов, который на 1,1 дюйма больше, чем у iPhone SE 2020, откроет вам куда больше возможностей в самых разных сценариях использования. На таком экране удобнее играть, смотреть видео, читать и даже переписываться. Ведь, согласитесь, куда как проще попадать пальцем по большим клавишам, нежели по мелким. А цена за всё это – дополнительные 2-4 мм с каждой стороны. На мой взгляд, это достойная жертва, которую и жертвой-то можно назвать лишь с натяжкой, а потому, если вы ищете, чем бы заменить iPhone SE 2020 на Android, смело берите Galaxy S10e, пока он ещё есть в продаже.