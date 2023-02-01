Смартфоны vivo продают за бесценок. Теперь я знаю, что купить вместо Xiaomi

В 2021-2022 годах я активно пользовался смартфонами vivo, получая тестовые экземпляры на обзор. Все в них было хорошо от интересного дизайна и классных фишек вроде автофокуса по глазам до крутой оболочки Funtouch OS, но дороговизна не позволяла мне рекомендовать устройства этого производителя к покупке. Любой Xiaomi и realme на фоне vivo смотрелся более привлекательно по соотношению цены и характеристик. Но в начале 2023 года хорошие телефоны vivo начали отдавать со скидками. Причем такими, что Xiaomi даже не снилось. И все это в официальной рознице без необходимости ждать доставку с AliExpress.

vivo Y16 — недорогой телефон с большой памятью

Старая цена: 10 999 ₽

Новая цена: 8 089 ₽

Купить vivo Y16 за 8 089 ₽

Начнем с дешевых телефонов. В этой категории я могу смело рекомендовать vivo Y16. Да, скидка на него довольно скромная, однако 8 тысяч — вполне адекватная цена для такого рода устройства. Смартфон работает на старом, но еще не впавшем в деменцию процессоре Helio P35, который дополняется 4 Гб оперативной памяти. Его конкурент Redmi 10A за те же деньги предложит всего 2 гигабайта ОЗУ с еще более слабым чипом.

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vivo Y16 — стильный аппарат, имеющий 64 Гб постоянной памяти, двойную камеру и сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания. Выглядит телефон явно дороже, чем стоит, и в этом его несомненный плюс. Вместе с тем самой дешевой моделью производителя является не он, а vivo Y02 за 6 999 ₽. Но на вашем месте я бы все-таки доплатил одну тысячу, выбрав Y16, так как младшая версия оснащена старым разъемом MicroUSB, не имеет сканера отпечатков и предлагает всего 2/32 Гб памяти.

vivo Y22 — телефон с камерой 50 Мп

Старая цена: 15 999 ₽

Новая цена: 9 490 ₽

Купить vivo Y22 за 9 490 ₽

В случае с этим смартфоном скидка выглядит уже аппетитнее, как и начинка устройства. vivo Y22 работает на процессоре Helio G85, которым, например, оснащен Redmi 12C. Но помимо шустрого железа телефон vivo готов предложить неплохую для своей цены камеру на 50 Мп с функцией автофокусировки по глазам, емкий аккумулятор на 5000 мАч и свежайшую оболочку Funtouch OS 12 на базе Android 12.

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Единственный недостаток vivo Y22 — разрешение экрана. При диагонали 6,55 дюйма стандарт HD+ не может гарантировать высокую четкость картинки. А вот пиковая яркость 530 нит — отличный показатель для IPS-панели. К примеру, экран Redmi 12C или более дорогого Redmi 10 выдают всего 400 нит, чего оказывается недостаточно для комфортной эксплуатации смартфона в солнечную погоду.

vivo Y35 — недорогой телефон с хорошей камерой и батареей

Старая цена: 17 999 ₽

Новая цена: 9 999 ₽

Купить vivo Y35 за 9 999 ₽

Больше всего вы сможете сэкономить при покупке vivo Y35. Цена смартфона просела сразу на 8 000 ₽, потеряв почти 50% стоимости. В то же время нельзя сказать, что данная модель не соответствует заявленным изначально 17 999 ₽. Работает девайс на энергоэффективном чипсете Snapdragon 680 с почти флагманским техпроцессом 6 нм, а общая производительность камня даже превышает показатели Helio G85 из vivo Y22.

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Всего 500 рублей разницы, зато какие преимущества: FullHD-экран с частотой обновления 90 Гц, 18-ваттная зарядка в комплекте, поддержка Hi-Res Audio при подключении проводных наушников и запись видео с электронной стабилизацией. В категории до 10 тысяч рублей у телефона vivo Y35 конкурентов не было и не будет. Так что успевайте, если 10к — ваш психологический рубеж.

vivo T1 — смартфон с быстрой зарядкой

Старая цена: 22 999 ₽

Новая цена: 15 999 ₽

Купить vivo T1 за 15 999 ₽

Накинув сверху 6 000 ₽, можно купить телефон vivo T1. С одной стороны, он работает на том же чипсете Snapdragon 680, что и модель подешевле. Однако разница вполне объяснима, ведь более дорогой аппарат кроме хорошего процессора способна предложить:

матовую спинку, не собирающую отпечатки;

экран, выполненный по технологии AMOLED;

подэкранный сканер отпечатков;

6/128 Гб памяти;

44-ваттную зарядку (50% за 28 минут).

За счет энергоэффективного чипсета и AMOLED-экрана стандартный, казалось бы, аккумулятор на 5000 мАч живет дольше обычного: полтора-два дня. К минусам можно лишь отнести частоту обновления матрицы дисплея (60 Гц), в то время как многие конкуренты наподобие Redmi Note 11 предлагают в этой ценовой категории уже 90 Гц.

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vivo V25e — смартфон с оптической стабилизацией

Старая цена: 27 999 ₽

Новая цена: 19 999 ₽

Купить vivo V25e за 19 999 ₽

Завершает подборку смартфон vivo V25, который всем своим видом старается показать, что это устройство более высокого класса. Спинка модели не только обладает матовой текстурой, но и меняет цвет под воздействием солнечных лучей. В отличие от того же vivo T1, здешний экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, сохраняя при этом высокий уровень контрастности за счет матрицы AMOLED.

64-мегапиксельная камера vivo V25e дополняется оптической стабилизацией изображения, а в качестве фронталки смартфон использует сенсор на 32 Мп. Одно из главных преимуществ модели — процессор Helio G99. Он одновременно является энергоэффективным (техпроцесс 6 нм) и мощным (почти 400k баллов в AnTuTu). К минусам я бы отнес отсутствие стереодинамиков, а в остальном vivo V25e — один из лучших телефонов до 20 тысяч рублей.