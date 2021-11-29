Похоже, Samsung окончательно отказалась от выпуска Galaxy Note. И правильно сделала

2021 год стал важным годом для серии Galaxy Note, но едва ли фанаты линейки скажут, что в хорошем смысле. Это было началом конца того, что взяло свой старт 10 лет назад с модели, просто порвавшей шаблоны в клочья. Сейчас, похоже, Samsung отдает предпочтение складным устройствам и не видит перспектив и необходимости в дальнейшем выпуске новых моделей Galaxy Note. Теперь смерть Note кажется все более и более явной, но если ранее надежды еще оставались, то прошлая неделя почти полностью лишила нас этих надежд. Вот только расстраиваться из-за этого не стоит, ведь все не так плохо.

Выйдет ли новый Samsung Note

ET News в середине прошлой недели сообщили, что Samsung в практически подтвердила окончание серии Galaxy Note двумя действиями. Во-первых, у Samsung, по-видимому, нет планов относительно устройства Galaxy Note в своей дорожной карте на 2022 год. Вероятно, это означает, что среди флагманов будущего года будут только серия смартфонов Galaxy, которые появятся в начале года, и ”летние” складные модели.

Можно ли сейчас купить Galaxy Note

Вдобавок к этому Samsung, очевидно, полностью прекратит производство своей серии Galaxy Note 20 к концу 2021 года. До сих пор производство Galaxy Note 20 продолжалось, поскольку устройство все еще популярно, а его смена так и не вышла, хотя многие ее ждали. Сообщается, что в 2021 году было продано около 3,2 миллионов Galaxy Note, что составляет около трети от количества устройств линейки, проданных в 2020 году.

Конечно, на данный момент мы хорошо знаем, что Galaxy S22 Ultra будет выступать в качестве духовного преемника серии Galaxy Note, при этом устройство получит дизайн, близкий к серии Note 20, а также будет использовать тот же встроенный стилус.

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Что будет вместо Galaxy Note

Учитывая то, что в последние два года происходит с моделями Ultra серии Galaxy S, можно не сомневаться в том, что слухи окажутся истинными и мы действительно получим перерождение идеи Note в другой легендарной линейке. Выпуск двух классических моноблоков, отличающихся только возможностью использования стилуса в течение стольких лет подряд был расточительством.

Samsung, судя по всему, это понимала и методично меняла линейку Galaxy S, чтобы та пришла сначала к Ultra-модели, а потом и получила стилус. В этом смысле даже было бы очень логичным шагом назвать этот телефон Galaxy S22 Note. Тогда точно все сложилось бы, но вероятность такого исхода не очень велика.

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Стилуы Samsung S Pen

Зато веру Samsung в идею стилуса можно совершенно четко проследить в ее поведении. Она очень долго держала в строю серию Note, а в тот год, когда отказалась от нее, выпустила S Pen для Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3. Правда, пока его приходится носить отдельно от устройства, в отличии от Galaxy Note 20 и его предшественников, которые умещали его в свой корпус.

Тут можно сколько угодно спорить о правильности такого решения. Я большое солидарен с теми, кто считает, что размещение стилуса в корпусе — пустая трата места, которое можно было бы занять более крупным аккумулятором. С другой стороны, я согласен, что если стилус есть, то им должно быть удобно пользоваться и его не надо носить отдельно в чехольчике, как сейчас это встречается у Samsung Galaxy Z Fold 3.

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Отказ от дополнительной модели может стимулировать продажи ”раскладушек”, которые благодаря этому станут более дешевыми и массовыми. Если это произойдет, то пожертвовать ради этого всего одной, пусть и знаковой моделью будет очень даже разумно.

Если все же хотите купить традиционный Note, возможно, стоит поспешить сделать это сейчас. Даже прошлогодняя модель будет служить вам верой и правдой еще несколько лет. Да и потеряет она за это время не так много, так как будет достаточное количество желающих купить Note, которые в то время будут только в подержанном виде.