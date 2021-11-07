Samsung Galaxy S22 Ultra: Дата выхода, дизайн, поддержка S Pen, новые камеры

Смартфоны Samsung уже давно заслужили внимание всех, кто неравнодушен к миру Android-устройств. Корейцы сумели доказать, что их смартфоны заслуживают внимание пользователя. Однако в последнее время с их линейками происходит что-то совсем непонятное. Топовый Galaxy Note, который многие так любили, исчезает с прилавков. Ему на замену приходит непонятный Galaxy Fold за 160 тысяч. Кажется, в компании сами запутались. Решить все проблемы должен будущий Galaxy S22. Телефон должен объединить все крутые фишки Samsung и cтать по-настоящему универсальным устройством. Сегодня предлагаю поговорить о том, что известно о гаджете на сегодняшний день, обсудить его главные фишки и решить, стоит ли обновляться владельцам предыдущих поколений.

Слухи о том, что Samsung планирует объединить линейки Galaxy Note и Galaxy S ходят уже несколько лет. Ну и, в принципе, это вполне логично. За что фанаты Galaxy Note любили свои устройства?

За большой дисплей и поддержку умного пера S Pen. Там вы могли оставить какие-то заметки или набросать эскиз будущего проекта, чтобы потом доделать его на ноутбуке. Теперь размер дисплея любого флагмана позволяет выполнять те же самые задачи, так что необходимость выделять отдельную линейку отпала сама по себе.

6 особенностей смартфонов, на которые мы перестали обращать внимание.

Дизайн Galaxy S22 Ultra

Ранее мы уже рассказывали вам про дизайн нового смартфона, основываясь на изображения Парвеза Хана (Parvez Khan) в сотрудничестве с LetsGoDigital. Из них мы узнали, что топовый Galaxy S22 Ultra получит новый темно-зеленый цвет, поддержку Стилуса S Pen и крайне маленькие рамки.

Cовсем недавно известный инсайдер Джон Проссер опубликовал первые реальные снимки будущего корейского флагмана. Устройство на фото предельно напоминает нам Galaxy Note со своим массивным корпусом и фирменным строгим дизайном.

До утечки остро стоял вопрос по поводу изогнутых краев смартфона. Глядя на фотографию сложно что-то сказать. Мне кажется, что эффект изогнутости будет только за счет скругленного стекла. Дисплей останется стандартным.

Интересно, что на фото указаны надписи «Конфиденциально», «Не для продажи», «Не допускать утечки информации». Раньше мне всегда казалось, что подобные предупреждения замазывают сразу после снимков.

Также на фотографиях видно, что компактным корпусом новинка явно не блещет. Думаю, что всему виной стилус S Pen, который занимает достаточно много свободного места. На одной из слитых фото видно, что при вытаскивании умного пера из корпуса устройства, смартфон активирует режим заметки. То же самое ранее было и в Galaxy Note.

Автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин рассуждал на эту тему уже давно. В своей статье он рассказал нам, что S Pen — не самое удачное решение от Samsung, ибо занимает много места в корпусе, из-за чего страдает автономность и другие технические характеристики.

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Камеры Samsung Galaxy S22 Ultra

Нельзя упустить из виду и блок камер смартфона. На этот раз Samsung решила не экспериментировать с блоком и отделила все объективы друг от друга, сделав их слегка вытянутыми.

Ни для кого не секрет, что камера — один из главных критериев узнаваемости смартфона. Обратите внимание, все новые флагманы выходят с разными блоками. Эксперименты производителей зашли настолько далеко, что сейчас отдельно стоящие объективы выглядят по-новому.

Характеристики камеры Samsung Galaxy S22 Ultra обещают быть предельно похожими на модель предыдущего года. Вот, что нам известно по этому поводу на сегодняшний день:

Основной модуль 108 Мп.

Угол поля зрения модуля 85 градусов.

Максимальная диафрагма — f/1,8.

Сверхширокоугольный модуль на 12 МП.

Трехкратный телеобъектив на 10 МП.

Десятикратный телеобъектив на 10 МП.

Все 4 объектива будут иметь оптическую стабилизацию.

Когда выйдет Galaxy S22

Джон Проссер поделился и информацией по поводу выхода новых устройств. По его словам, предзаказ на Samsung Galaxy S22 откроется 8 февраля 2022 года, а в розницу телефоны поступят через 10 дней — 18 февраля.

Судя по всему, массовое производство компонентов новых смартфонов Galaxy S22 уже стартовало. Мы ждем официальную премьеру в конце января будущего года.

А что вы думаете по поводу новинки? Как считаете, Samsung Galaxy S22 достойная замена Galaxy Note? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.