Какой POCO лучше. 5 смартфонов, к которым стоит присмотреться каждому из вас

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Герман Вологжанин 1

POCO — один из нескольких суббрендов Xiaomi, которые китайская компания наплодила с целью продать как можно больше смартфонов. Этот отчасти отделившийся бренд громко заявил о себе еще в 2018 году, а сейчас он активно переманивает на свою сторону пользователей, ранее отдававших предпочтение Redmi и Xiaomi. Причина растущей популярности проста: POCO предлагает лучшее соотношение цены и характеристик в линейке продуктов китайского производителя. И сегодня вы узнаете, какой POCO купить в 2022 году.

Какой POCO лучше. 5 смартфонов, к которым стоит присмотреться каждому из вас. Черный и желтый — фирменные цвета POCO. Фото.

Черный и желтый — фирменные цвета POCO

POCO M5 — дешевый телефон

POCO M5 — дешевый телефон. Среди смартфонов до 10 тысяч рублей у POCO M5 нет конкурентов. Фото.

Среди смартфонов до 10 тысяч рублей у POCO M5 нет конкурентов

Купить POCO M5

Цена: 9 650 рублей

Если вы хотите купить телефон дешево, то обратите внимание на POCO M5. Это свежайшая модель суббренда Xiaomi, которая выносит всех конкурентов вперед ногами. При цене в менее чем 10 тысяч рублей POCO M5 предлагает самый мощный процессор в классе — Helio G99. С его помощью телефон набирает 350 тысяч баллов в AnTuTu, обеспечивая плавную работу при решении любых задач, включая длительные игровые сессии.

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Еще одна редкость в сегменте недорогих телефонов — экран с частотой 90 Гц, и POCO M5 похвастать ее наличием. Также вам определенно понравится спинка устройства, тактильно напоминающая кожу. Но яркость экрана, качество фронтальной камеры и скорость зарядки — это минусы POCO M5. Если они для вас неприемлемы, советую добавить 3-4 тысячи рублей и взять смартфон подороже.

POCO M4 Pro 4G — хороший недорогой смартфон

POCO M4 Pro 4G — хороший недорогой смартфон. Пожалуй, самый сбалансированный телефон в линейке устройств POCO. Фото.

Пожалуй, самый сбалансированный телефон в линейке устройств POCO

Купить POCO M4 Pro 4G

Цена: 13 300 рублей

Глядя на характеристики POCO M4 Pro 4G, может показаться, что он ничем не лучше POCO M5, а в некоторых аспектах даже уступает дешевой модели. Судите сами: здесь установлен не такой энергоэффективный процессор Helio G96, экран имеет все ту же частоту обновления 90 Гц, а емкость аккумулятора не превышает стандартные для 2022 года 5000 мАч.

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Но POCO M4 Pro 4G лишен всех недостатков дешевой модели. Не нравится тусклый экран — вот вам, пожалуйста, AMOLED с пиковой яркостью до 1000 нит. Не устраивает скорость зарядки — держите адаптер питания на 33 Вт, который восстановит энергию за 70 минут. Еще у телефона POCO M4 Pro 4G лучше камеры (основная на 64 МП и фронтальная на 16 МП). По-моему, это лучший недорогой смартфон для тех, кто не гонится за производительностью, а желает получить сбалансированное по всем фронтам устройство.

POCO X4 GT — мощный смартфон

POCO X4 GT — мощный смартфон. Смартфон для тех, кто ценит бескомпромиссную мощность. Фото.

Смартфон для тех, кто ценит бескомпромиссную мощность

Купить POCO X4 GT

Цена: 20 200 рублей

GT-серия в линейке телефонов POCO позиционирует себя как игровую. В этих моделях, как правило, упор делается на производительность. Так, в смартфоне POCO X4 GT установлен процессор Dimensity 8100. Он мощнее Snapdragon 860 из легендарного POCO X3 Pro и в 2 раза превосходит показатели Snapdragon 695 из обычного X4. 800 тысяч баллов в AnTuTu — это вам не шутки. Смартфон тянет на максималках любую игру, а при повседневном использовании невозможно заметить ни одного лага даже после установки кучи мусорных приложений.

Чтобы достичь такого беспрецедентного уровня производительности, разработчикам пришлось сэкономить на других аспектах. К примеру, экран POCO X4 GT выполнен по технологии IPS, а не AMOLED. Сглаживает углы поддержка частоты 144 Гц. Правда, от широких рамок и скромной яркости (600 нит) никуда не деться. Камеры смартфона выдают снимки, соответствующие цене, и не более того. Зато внушительный аккумулятор на 5080 мАч заряжается за 57 минут (поблагодарите за это блок питания на 67 Вт). Словом, модель очень мощная, но с нюансами.

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POCO F4 — телефон со стабилизацией

POCO F4 — телефон со стабилизацией. Убийца флагманов с хорошим экраном и камерой, оснащенной OIS. Фото.

Убийца флагманов с хорошим экраном и камерой, оснащенной OIS

Купить POCO F4

Цена: 24 500 рублей

Более сбалансированным аналогом POCO X4 GT является POCO F4. Он работает на схожем по производительности процессоре Snapdragon 870, но во всех остальных аспектах превосходит конкурента. Так, 64-мегапиксельная камера POCO F4 оснащена оптической стабилизацией, что положительным образом сказывается на фотографиях, сделанных в движении.

В качестве экрана здесь используется AMOLED-матрица от Samsung, демонстрирующая непревзойденную контрастность и яркость до 1300 нит. И это не пустые слова из пресс-релиза, а объективное описание одного из лучших экранов на рынке. Кроме того, телефон POCO F4 выдает отличный звук за счет пары внешних динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos, а батарея на 4500 мАч заряжается всего за 37 минут.

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POCO F4 GT — игровой смартфон

POCO F4 GT — игровой смартфон. Дерзкий смартфон для хардкорных геймеров и не только. Фото.

Дерзкий смартфон для хардкорных геймеров и не только

Купить POCO F4 GT

Цена: 31 500 рублей

Самым мощным телефоном POCO является POCO F4 GT. Эта модель всем своим видом кричит о том, что она предназначена для геймеров. Отбросим в сторону скучные характеристики вроде флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED-экрана с частотой 120 Гц и камеры на 64 МП. Лучше сосредоточимся на интересных фишках POCO F4 GT, к которым стоит отнести:

  • магнитные курки, выполняющие функцию дополнительных кнопок в играх;
  • настраиваемая RGB-подсветка камеры;
  • самый большой X-осевой вибромотор в истории Android-смартфонов;
  • Г-образный зарядный кабель на полтора метра.

Если вы думаете, что такой смартфон будет интересен только геймерам, то я вас легко смогу переубедить тремя доводами. Во-первых, 120-ваттный блок питания, позволяющий зарядить телефон за 17 минут, пригодится любому, кто не хочет сидеть у розетки в ожидании заветных 100%. Во-вторых, POCO F4 GT имеет сразу 3 микрофона, а потому является одним из лучших смартфонов для записи концертных видео. В-третьих, у него есть сразу 4 динамика, 2 из которых отвечают за басы. Ну и кто теперь назовет POCO F4 GT смартфоном для маргиналов?

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1 комментарий
  1. SancezZz30

    Хорошая статья и подборка классная, а ещё понравился автор с юмором. Это тоже в плюс…

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