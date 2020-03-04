Наверное, среди любителей гаджетов нет того человека, который не знает, что международная выставка MWC 2020, которая в этом году, как обычно, должна была проводиться в Барселоне, отменилась из-за бушующего в мире коронавируса. Это привело к тому, что многие производители смартфонов были вынуждены перенести релизы своих устройств на другие даты. Некоторые из них мы уже увидели, какие-то нас еще только ждут, но один бренд представит не просто смартфон, а настоящую коллаборацию с Джеймсом Бондом. Учитывая производителя, такой шаг будет выглядеть как отчаянная попытка вернуть себе авторитет, который в последнее время оставляет желать лучшего, и привлечь внимание покупателей. Кто же это будет? А главное, зачем?

Кто не показал смартфоны на MWC 2020?

Правильным ответом будет “никто не показал смартфоны на MWC 2020”, по причине, описанной выше. Среди них и Nokia. Теперь пришло время и компания разослала приглашения на презентацию 19 марта в Лондоне. Есть ощущение, что это будет очередной провал, но об этом чуть ниже.

Вообще, то, что компания не показала свой смартфон на крупной международной выставке, является очень неприятным моментом. Конечно же, для нее, а не для нас. Все из-за того, что на специальном мероприятии на него посмотрит несколько сотен человек, а на выставке десятки тысяч. Да и просто привлечь внимание во время такого крупного тематического события проще, чем просто проведя мероприятие.

Само приглашение не дает понимания, что нам покажут. Как обычно, оно носит характер интриги и призвано просто привлечь внимание. Еще больше внимания должно привлечь сотрудничество с создателями серии фильмов про Джеймса Бонда. Информацию об этом опубликовал в своем Twitter директор HMD по продуктам Юхо Сарвикас.

Это не первый случай, когда бренд Nokia хотел засветиться в Бондиане, но первый, когда это действительно состоится. Если, конечно, это не ложный намек.

Смартфоном Джеймса Бонда будет Nokia

Пока нельзя точно говорить о том, какой смартфон нам покажут, ведь информации пока очень мало, но, судя по всему, это будет не самый навороченный флагман, а устройство примерно среднего сегмента.

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Предполагается, что у него будет 4 камеры, 64 ГБ ПЗУ, 6 ГБ ОЗУ и сканер отпечатков на задней стенке. Стоить вся эта “красота” будет примерно 180 долларов, что уже не говорит о топовой составляющей устройства.

С другой стороны, никто не говорит, что этот аппарат будет единственным, что покажут на презентации. Есть вероятность появления и 5G-смартфона со Snapdragon 765 на борту.

Как в процессе будет задействован знаменитый агент британской разведки, пока неясно, но не исключено, что в самом фильме появится этот смартфон. Хоть и сложно предположить, что именно им Бонд будет пользоваться на постоянной основе. Скорее всего, он его разобьет, отнимет у кого-то из противников или просто получит в качестве шпионского прибора, который использует только один раз в конце фильма.

Такой вариант выглядит наиболее реалистичным. Хотя, возможно все ограничится просто правом упомянуть название картины на презентации или выпуском ограниченной серии с цифрами “007” на задней стенке.

Для чего в кино показывают смартфоны

В любом случае, для бренда, который с горем пополам старается удержаться на плаву, подобное сотрудничество едва ли будет дешевым. Фильмы про Джеймса Бонда хоть и немного растеряли былую популярность (но не так сильно, как Nokia), но реклама в них стоит дорого.

Все мы помним, как Nokia пыталась напомнить о себе “бананами”, реинкарнациями 3310, смартфонами с огромным количеством камер и даже слухами о скором выходе складного смартфона. Но вряд ли это сможет их спасти. Спасти их сможет только несколько хороших и недорогих смартфоном. Проблема в том, что это очень сложно. Хотя, китайцам, коими и является HMD, не привыкать выводить смартфоны на рынок при помощи такой стратегии.

Пока, судя по всему, они готовят очередную проходную модель, которая точно не выделит их на фоне конкурентов. Обидно, ведь пока у них есть имя и они могут на нем сыграть и выпустить что-то типа Realme X2 Pro за небольшие деньги и сорвать куш.

Вообще, возвращаясь к Бондиане, съемка устройства в картине является достаточно популярным ходом. Показывать другие крупные бренды так, чтобы их заметили, но не сочли рекламой, очень сложно. Все из-за того, что далеко не все они используются в жизни постоянно, в отличии от автомобилей и смартфонов.

Это именно то, что можно показать в кадре, попиарить на презентации и даже выпустить лимитированную версию. Конечно, далеко не всегда все происходит именно так, и иногда техника подбирается специалистами по реквизиту, а не маркетологами, но чаще всего это происходит не просто так.

А вдруг правда: В этом году Nokia покажет свой складной смартфон.

Когда выйдет новый Джеймс Бонд? Не время умирать.

Новый фильм Бондианы выйдет в прокат 31 марта 2020 года в Великобритании и 9 апреля 2020 года в России. Главную роль, как и в нескольких последних фильмах, сыграет Дэниэл Крейг. Также в фильме снимется и Рами Малек, одной из свежих ролей которого является роль Фредди Меркьюри в Богемской Рапсодии.

Многие уже говорят, что выход фильма по иронии судьбы оказался не очень своевременным. Он называется “Не время умирать”. Учитывая ситуацию в мире, такое название выглядит немного зловещим. Во многом из-за этого даже отменили презентацию фильма в Китае.

Кстати, о Китае: Что такое вирус и для чего ученые его выращивают?

Из подобных совпадений можно вспомнить выход в 2002 году фильма “Властелин колец: Две башни”, который вышел когда еще были свежи воспоминания о трагедии 11 сентября, при которой были уничтожены две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тогда тоже многие обсуждали актуальность такого названия. В некоторых странах название фильма перевели, используя слова “две крепости”, в том числе, и в России.

Посмотрим, как будут развиваться события, и насколько глубоко Nokia “запартнерилась” с создателями знаменитой франшизы, но я думаю, что сильно им это не поможет.