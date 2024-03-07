Какой смартфон лучше купить: Nothing Phone 2a или POCO X6 Pro

Nothing Phone 2a, релиз которого состоялся на этой неделе, стал основным претендентом на звание лучшего смартфона под управлением Android за свои деньги. Несмотря на то что это далеко не флагман, а в его основе лежит процессор средней руки, он предлагает наилучшее сочетание возможностей, внешнего вида и потенциала для дальнейшего развития. Многим он и вовсе кажется интереснее, чем POCO X6 Pro, который является моим личным фаворитом и который я рекомендовал покупать на замену iPhone. Сейчас разберемся, что именно повлияло на расклад сил и какой смартфон выбрать.

Дизайн Nothing Phone 2a

Первое, что мне нравится в Nothing Phone 2a, — это, конечно, его внешний вид. На мой вкус, выглядит новинка и впрямь очень классно. Вы можете не разделять моего восторга, но спорить с тем, что аппарат получился узнаваемым и уж точно более интересным визуально, чем какой-нибудь Redmi или Poco, практически бесполезно.

Прозрачная задняя крышка, глины, нетипичное расположение модулей основной камеры — все это образует очень интересное сочетание, которое указывает на высочайшее мастерство дизайнеров. Очевидно, что они создавали визуальное оформление Nothing Phone 2a с нуля, даже если и вдохновлялись смартфонами, которые уже есть на рынке.

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А дисплей? Прежде всего в глаза бросаются рамки, толщина которых одинакова по всему периметру. Сегодня смартфоны многих производителей продолжают грешить выдающимися подбородками, а Nothing Phone 2a абсолютно симметричен. Это не только красиво, но и технологично, поскольку установить такой дисплей — сложнее и, следовательно, дороже.

Я ничего не имею против POCO X6 Pro и считаю его отличным аппаратом, но, как по мне, Nothing Phone 2a выгодно отличается от него необычной и, что называется, дорогой внешностью. Когда смотришь на него, определенно понимаешь, что перед тобой — «вещь». Это не просто гаджет, это предмет стиля, который не стыдно вытащить на людях. Тут балл однозначно уходит в копилку Nothing.

Сравнение Nothing Phone 2a и POCO X6 Pro

С точки зрения производительности Nothing Phone 2a получился ощутимо слабее, чем у того же POCO X6 Pro, и это видно по их характеристикам:

Характеристики Nothing Phone 2a POCO X6 Pro Экран 6,7 дюйма, AMOLED (1084×2412), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц Основная камера 50(OIS)/50 МП 64(OIS)/8/2 МП Фронтальная камера 32 МП 16 МП Процессор Dimensity 7200 Dimensity 8300 Ultra Память 8/128, 12/256 ГБ 8/256, 12/512 Аккумулятор 5000 мА*ч 5000 мА*ч Зарядка 45 Вт 67 Вт Цена ~ 25 000 рублей ~ 32 000 рублей

Nothing Phone 2a получил процессор Dimensity 7200 против Dimensity 8300 Ultra у POCO X6 Pro и более слабый графический ускоритель Mali-G610 MC4, тогда как детище POCO — Mali-615 MC6. Такой подход не мог не отразиться на синтетических тестах. В бенчмарке AnTuTu новый Nothing Phone 2a набирает порядка 710 000 баллов, тогда как POCO X6 Pro — почти на 40% больше.

Если одноядерная производительность Dimensity 7200 практически идентична цифрам, которые выдает Dimensity 8300 Ultra, то в многоядерных испытаниях разрыв становится сильнее, из-за чего старшая версия процессора вырывается вперед. Кроме того, через несколько прогонов 7200 начинает сдавать и перегреваться. В дело вступает механизм троттлинга, и производительность падает. Dimensity 8300 Ultra ведет себя более стойко и практически не троттлит.

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Объем оперативной памяти у смартфонов одинаков. В продаже есть версии как на 8, так и на 12 ГБ. Но Nothing Phone 2a использует менее скоростной стандарт ОЗУ: LPDDR4X против LPDDR5X у POCO (это самая быстрая оперативка, которую ставят в аппараты средней руки, поэтому тут претензий быть не может). Типы накопителей у аппаратов тоже разные. У POCO X6 Pro это UFS 4.0, тогда как у Nothing Phone 2a — более медленный UFS 2.2.

Почему стоит купить POCO X6 Pro

Кроме того, старшая версия POCO X6 Pro предложит вам 512 ГБ встроенного хранилища, тогда как у Nothing Phone 2a будет вдвое меньше, а именно 256 ГБ. Не сказать, что всем пользователям без исключения требуется накопитель большого объема, но на самом деле лучше иметь больше памяти, чем меньше чисто с психологической точки зрения, независимо от потребностей.

Скорость зарядки тоже выше у POCO X6 Pro. Смартфон поддерживает максимальную выходную мощность БП до 67 Вт против 45 Вт у Nothing Phone 2a, что самым непосредственным образом влияет на время, которое аппараты проводят у розетки. В случае POCO X6 Pro это 45 минут от 0 до 100%, а в случае Nothing Phone 2a — 55-60 минут. Разница вроде некритическая, но она есть, и о ней нельзя забывать.

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Дисплеи у смартфонов одинаковые: и тут, и там по 6,7 дюйма. И тут, и там AMOLED. И тут, и там есть режим 120 Гц. Другое дело, что POCO X6 Pro поддерживает адаптивную частоту обновления экрана, меняя ее в зависимости от сценария использования от 1 до 120 Гц. А вот Nothing Phone 2a так не может. Он работает либо при 60, либо при 90, либо при 120 Гц. Никакой адаптивности.

Стоит ли покупать Nothing Phone 2a

Камера Nothing Phone 2a — двойная. Тут установлена классическая пара из ширика и ультраширика на 50 Мп каждый. Никаких вам телевиков или макро-объективов. Алгоритмы смартфона и так справляются со съемкой портретных фотографий и мелких объектов благодаря четко настроенному автофокусу. Камера способна фокусироваться с расстояния от 4 см, поэтому проблем с тем, чтобы сфоткать что-нибудь небольшое, проблем точно не будет. POCO X6 Pro имеет три датчика с несовпадающим разрешением, но фотографировать на уровне ему это не мешает.

К сожалению, сравнить оба смартфона напрямую у нас возможности не было, поэтому будем ориентироваться на снимки разных объектов, оценивая их качество применительно к тем сценариям, в которых они были сделаны:

Объективно, что с технической точки зрения POCO X6 Pro — это лучший смартфон. Он и стоит до 25 000 рублей даже в версии на 12/512 ГБ. С другой стороны, покупая Nothing Phone 2a, вы получите аппарат будто с другой планеты. Смартфон Карла Пея нетипичный, он уникальный, он просто не такой как все, и поклонники марки знают это лучше других. Становится ли он от этого лучше? Для тех, кто просек фишку, определенно да. Но в условиях отстутствия прямых поставок, в условиях отсутствия полноценной гарантии я бы делал ставку на POCO. Это отличный смартфон, который хорош настолько, что оказывается даже лучше, чем iPhone 15.