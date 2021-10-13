В Google появились новые 3D-животные. Как смотреть на Android

Вероятно, многие уже забыли, что ещё во времена первой волны пандемии Google выпустила забавный инструмент для развлечения людей, запертых на карантине. Я говорю об анимированных 3D-моделях животных, которых можно было подробно рассмотреть в дополненной реальности. Наши читатели провели не один час за изучением повадок существ, которых никогда прежде не видели вживую, а инструкция, где мы рассказали о том, как всё устроено, собрала больше миллиона прочтений. Теперь Google решила повторить успех и расширила свой зоопарк, добавив новые трёхмерные фигуры животных.

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Новая коллекция животных, которую запустила Google, включает в себя существ, чей ареал обитания сосредоточен вблизи Заполярья. Их модели появились во многом благодаря Шведскому природоохранному обществу, которые консультировали дизайнеров Google на предмет их внешнего вида, повадок и других особенностей, включая поведенческие паттерны.

Какие животные есть в Гугл 3Д

Всего было добавлено не так много фигур животных. В основном это либо исчезающие виды, либо близкие к этому состоянию:

Песец (арктическая лиса)

Морская свинья

Рысь

Моховой шмель

Белоспинный дятел

Чтобы посмотреть животных Google, вам понадобится смартфон с доступом в интернет и, по сути, всё. Для этого даже неважно, поддерживает ли ваш аппарат Google Play. Достаточно просто запустить любой браузер и открыть сайт google.com. Так что даже если вы пользуетесь смартфонами Huawei или Honor, у вас, скорее всего, не будет никаких проблем. Правда, есть кое-какие рекомендации.

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Откройте Google Chrome и перейдите на google.com;

В поиске вбейте название любого животного из списка;

Пролистайте вниз и в окне нажмите «Смотреть в 3D»;

Дождитесь, пока трёхмерная фигура не загрузится;

Чтобы запустить AR-режим, нажмите «Посмотреть у себя»;

Дайте смартфону разрешение на использование камеры;

Наведите камеру на ровную поверхность и откалибруйте её.

Если всё сделано правильно, вы увидите, что на экране вашего смартфона появится трёхмерная фигура животного в интерьере вашей квартиры. Оно не будет перемещаться, так что ловить его не придётся, но зато будет двигаться на месте и всячески демонстрировать свои повадки. Вы сможете приближать модель или отдалять её, но по умолчанию она генерируется именно в исходных параметрах реального животного, что очень удобно для оценки его габаритов.

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Я рекомендую использовать браузер Google Chrome, потому что есть вероятность, что в других браузерах животные не заработают. Это не правило, а скорее исключение, однако имейте в виду, что при использовании другого веб-обозревателя вам, возможно, придётся всё равно вернуться к Chrome из-за проблем совместимости, которые время от времени проявляют себя.

Но, если вы используете Google Chrome, а животное не запускается в AR, этому может быть только одна причина — несовместимость вашего смартфона с ARCore. Это системный пакет инструментов Android, который отвечает за обработку и отображение контента в дополненной реальности. Так получилось, что его поддерживают не все устройства без исключения. Например, зачастую поддержка ARCore отсутствует на смартфонах без сервисов Google.

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Впрочем, выход из ситуации всё равно есть. Вы можете вручную установить себе взломанную версию ARCore, которая совместима практически с любыми устройствами на базе Android:

Перейдите по этой ссылке со своего смартфона;

Скачайте установочный файл с пакетом ARCore;

Теперь перейдите по этой ссылке и скачайте HelloAR;

Установите оба приложения и раздайте требуемые разрешения.

После того, как вы всё сделаете, на вашем смартфоне появится поддержка AR. Однако помните, что нужно устанавливать оба приложения, чтобы всё заработало как нужно. Если приложения не скачиваются, перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите функцию загрузки приложений из ненадёжных источников. Тогда всё загрузится и установится без каких-либо проблем.