Куда пропали смартфоны Sony и стоит ли их сейчас покупать

Сегодня рынок Android-смартфонов в подавляющем большинстве представлен брендами из КНР, и лишь корейская компания Samsung хоть как-то сопротивляется повсеместному засилью китайцев. Ежегодно свои новинки показывает Google, которые, впрочем, никогда официально не продавались в нашей стране, и на этом список заканчивается. Хотя постойте… Есть же еще компания Sony, выпускающая топовые камеры, телевизоры, игровые консоли и наушники. Если объединить ее достижения в разных областях, получится просто идеальный смартфон, не так ли?

Возможно, кто-то действительно так думает, ведь новые смартфоны Sony продолжают выпускаться. Однако знают о них только жители Японии и сравнительно немногочисленные поклонники из-за рубежа. А стоит ли обращать внимание на телефоны Sony нам — людям, которые просто устали от Xiaomi, HUAWEI, OPPO и хотят купить что-нибудь некитайское? Попробуем вместе ответить на этот вопрос.

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Где можно купить смартфоны Sony

В отличие от устройств компании Google, смартфоны Sony в России продавались официально до 2022 года, то есть их можно было найти в крупных розничных сетях. Другое дело, что и тогда они не пользовались особым спросом. Причем это не особенность российского рынка, а общемировая тенденция. В 2019 году из-за низкой популярности своих смартфонов Sony даже была вынуждена провести реорганизацию, закрыв мобильное подразделение.

Тем не менее, новинки продолжают появляться. С тех пор количество моделей уменьшилось, а их производством вместо Mobile Communications занялось подразделение Electronics Products & Solutions, использующее мощности одного из заводов в Тайланде. Сейчас в нашей стране вы можете купить смартфон Sony только в небольшом магазине онлайн или офлайн.

Особенности смартфонов Sony

Sony сохраняет небольшую группу преданных фанатов за счет нетипичных решений для рынка смартфонов. Японские устройства выделяются своим форм-фактором. Современные телефоны Sony узкие и вытянутые, а их экран лишен привычного выреза под фронтальную камеру, имея при этом широкие рамки сверху и снизу.

Sony позиционирует свои смартфоны как устройства для создания и просмотра кино. Оттого у экранов сторон 21:9 и порой излишнее разрешение вплоть до 4K (Sony Xperia 1 V), что является нонсенсом при наличии 6,5-дюймовой матрицы. Камера же не предлагает никаких инновационных фишек вроде 100-кратного зума или плавающей линзы. Да, Sony устанавливает эксклюзивные сенсоры собственного производства, но заметные отличия на фоне китайцев и Samsung проявляются только в софте: приложение для съемки имеет какое-то запредельное количество настроек для тех, кому мало профи-режима на обычном Android-смартфоне.

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Также Sony выгодно отличается от других производителей смартфонов тем, что оставляет разъем для наушников на флагманах, позволяет установить карту памяти, а SIM-лоток можно открыть пальцами, не используя скрепку. Уже готовы похвалить отношение японцев к потребителям? Не спешите, поскольку с недавних пор телефоны Sony поставляются в пустой коробке, где нет даже кабеля, не говоря уже о полноценной зарядке и чехле.

Смартфоны Sony 2023 года

Таким же странным представляется и нейминг японских смартфонов. У Sony есть несколько линеек, которые обозначаются арабскими цифрами в названии:

1 — топовые флагманы с крутой камерой;

— топовые флагманы с крутой камерой; 5 — субфлагманы с топовым процессором, но упрощенной камерой;

— субфлагманы с топовым процессором, но упрощенной камерой; 10 — устройства среднего класса с относительно неплохой камерой.

Дальше в ход идут римские цифры, обозначающие поколение устройства. Вот и получается, что условный смартфон Sony Xperia 10 V — это середняк пятого поколения. Вроде бы, и линеек мало, а в названии нет никаких «Pro Max» и «Ultra», но разобраться все равно сложно, если ты привык к неймингу от иных производителей.

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Актуальная линейка смартфонов Sony в 2023 году выглядит следующим образом:

А теперь сравним эти модели, сделав упор на камеры. Заодно вспомним, что предлагают другие бренды в аналогичных ценовых категориях.

Характеристики Xperia 1 V Xperia 5 V Xperia 10 V Экран 6,5 дюйма, AMOLED (3840х1644), 120 Гц 6,1 дюйма, AMOLED (2520х1080), 120 Гц 6,1 дюйма, AMOLED (2520х1080), 60 Гц Основная камера 52 МП (1/1.35″, f/1.9) 52 МП (1/1.35″, f/1.9) 48 МП (1/2.0″, f/1.8) Сверхширокоугольная камера 12 МП (1/2.5″, f/2.2) 12 МП (1/2.5″, f/2.2) 8 МП (1/4.0″, f/2.2) Телефото-камера 12 МП (1/3.5″, f/2.3-2.8, 3.5-5.2x зум) Нет 8 МП (1/4.4″, f/2.2, 2x зум) Фронтальная камера 12 МП (1/2.9″, f/2.0) 12 МП (1/2.9″, f/2.0) 8 МП (1/4.0″, f/2.0) Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 695 Память 12/256 или 12/512 ГБ 8/128 или 8/256 ГБ 6/128 или 8/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 30 Вт 30 Вт 30 Вт Цена в России от 107 500 ₽ от 86 000 ₽ от 36 500 ₽

Флагман Sony Xperia 1 V имеет не самую крутую основную камеру, а дополнительные модули вчистую сливают Samsung Galaxy S23 Ultra и прочим смартфонам по цене от 70 тысяч рублей. Субфлагман Sony Xperia 5 V лишен телеобъектива, а середняк Sony Xperia 10 V хоть и имеет вспомогательные сенсоры, но все они отвратительного качества.

Шутка ли: основная камера Sony IMX582 на 48 МП использовалась еще в старичке Xiaomi Mi A3 (вышел в 2019 году) и куче других смартфонов за плюс-минус 20 тысяч рублей. Ну а дополнительные модули на 8 МП с микроскопическими сенсорами в четверть дюйма — курам на смех. Поэтому ни одна модель Sony в своем ценовом сегменте не может считаться камерофоном.

Стоит ли покупать смартфоны Sony

Телефоны Sony — это точно не про оптимальное соотношение цены и характеристик. Даже устройства Apple, Google и Samsung на их фоне выглядят привлекательнее. С точки зрения камер конкуренты Sony тоже предлагают намного более интересные решения, а софт не спасает слабое техническое оснащение японских устройств.

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Наконец, смартфоны Sony долго заряжаются (в лучшем случае за полтора часа), поставляются в практически пустой коробке и не имеют ничего кроме своего эргономичного форм-фактора с многообразием портов, что могло бы выделить их с положительной стороны в ряду устройств других производителей. Пожалуй, дополнительные комментарии будут излишни, и все понятно без них.