Лучшие бренды смартфонов 2023 года, чьи устройства можно купить в России

Чуть ли ни каждый год в магазинах электроники появляются новые марки смартфонов. Из-за этого, глядя на выгодное предложение от очередного новичка, не сразу понимаешь, с кем имеешь дело: с надежным производителем, у которого качественные продукты и большое будущее, или с компанией-однодневкой, готовой покинуть рынок через пару лет. Чтобы снять все вопросы относительно хороших марок и не очень, предлагаем вашему вниманию гид по лучшим брендам смартфонов, чьи устройства продаются почти в каждом российском магазине.

Самые популярные смартфоны Xiaomi

Исходя из популярности, безоговорочным лидером в списке производителей телефонов в России является китайская компания Xiaomi. Востребованность ее устройств обусловлена в том числе и тем, что огромный концерн из Пекина имеет несколько суббрендов, попадающих в общую статистику:

Redmi;

POCO;

BlackShark.

Подробно о каждом из них мы рассказывали в тексте «Все, что нужно знать перед покупкой смартфона Xiaomi». Дабы не повторяться, отметим лишь разнообразие модельного ряда производителя. Есть как дешевые модели вроде Redmi 10C, так и флагманы наподобие Xiaomi 13. Но оптимальными по соотношению цены и характеристик сегодня являются смартфоны POCO.

Купить POCO X5 Pro

Xiaomi выпускает качественные продукты, предлагая инновационные функции в относительно недорогих устройствах. Так, Redmi Note 11 — возможно, самый доступный смартфон с AMOLED-экраном, а Redmi Note 11 Pro Plus имеет в комплекте адаптер на 120 Вт, который заряжает аппарат всего за 15 минут. Ничего подобного вы не найдете ни у Samsung, ни у Apple.

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Почти все телефоны Xiaomi за исключением очень дешевых моделей комплектуются не только зарядкой, но и чехлом, а на экран уже с завода наклеена защитная пленка. Однако популярность бренда порой идет в минус. Xiaomi не чурается выпускать старые смартфоны под видом новых, до сих пор не может отказаться от рекламы в прошивке MIUI, а ее флагман Xiaomi 13 дороже iPhone 14. Так что цены не всегда адекватные.

Купить Xiaomi 13

Среди плюсов этой марки смартфонов — огромная фан-база, которая поможет решить любую проблему, VIP-привилегии для тех, кто не пожалеет денег и все-таки купит тот самый Xiaomi 13, а также долгая поддержка устройств. Если убрать за скобки модели начального уровня, смартфоны компании в течение своего жизненного цикла 3 года получают новые версии Андроид и 4 года патчи безопасности.

Отзывы о смартфонах Samsung

Среди брендов телефонов, представленных в наших магазинах, южнокорейский Samsung является настоящим долгожителем. К сожалению, в 2022 году компания покинула российский рынок, и теперь все новые модели, которые встречаются на прилавках DNS и М.Видео, ориентированы на другие страны. Единственная проблема, возникающая в этой связи — невозможность добавить карту МИР в Samsung Pay без танцев с бубном. Относительно русского языка можете не переживать. А вот гарантия будет только от магазина.

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Как и в случае с Xiaomi, линейка смартфонов Samsung состоит из моделей на любой вкус: от дешевого Galaxy A04 до дорогого Galaxy S23 Ultra. Но если южнокорейские флагманы действительно заслуживают вашего внимания (особенно через несколько месяцев после выхода, когда цена опускается), представители более популярной A-серии по большинству параметров уступают китайским конкурентам.

Купить Galaxy S23 Ultra

Одно из главных преимуществ телефонов Samsung — поддержка разработчиков ПО. Даже дешевые модели обновляются в течение четырех лет с момента выхода, а патчи безопасности они получают аж 5 лет. К минусам помимо не всегда привлекательных цен однозначно стоит отнести скудный комплект поставки. Чаще всего он представляет из себя только USB-кабель без зарядного блока и уж тем более без чехла и пленки на экране.

realme — молодой, но очень популярный бренд смартфонов

Китайская компания realme появилась на свет в 2018 году. Она входит в конгломерат BBK Electronics наряду с vivo, OPPO, OnePlus и другими брендами. За последние годы смартфоны realme стали невероятно популярны в нашей стране, и виной тому — возможно, лучшее соотношение цены и технических характеристик. Покупателям предлагается выбор из следующих линеек:

C-серия — максимально дешевые смартфоны в диапазоне 6-15 тысяч рублей.

Narzo — модели начального уровня для нетребовательных пользователей.

Номерная серия (realme 10 и так далее) — устройства начального среднего класса, которые являются прямыми конкурентами Redmi Note от Xiaomi.

GT — флагманы и устройства среднего класса по адекватной цене.

Выбор почти такой же богатый, как у Xiaomi. Нужно купить дешевый смартфон? Берите realme C30s. Что-нибудь крутое, но не очень дорогое? Тогда ваш выбор — realme 10 Pro+. Хочется флагман, который готов составить конкуренцию продвинутым моделям Xiaomi и Samsung — покупайте realme GT2 Pro.

Купить realme GT2 Pro

Почти все смартфоны realme получают обновления ОС на протяжении трех лет с момента выхода и еще год — патчи безопасности. Комплект поставки в большинстве случаев включает в себя зарядку, чехол и пленку. В коробке с дешевыми моделями только адаптер питания и кабель.

Разница между HUAWEI и HONOR

После подозрения в шпионаже и последовавших за этим санкций со стороны США китайская компания HUAWEI потеряла значительную долю российского рынка. Ведь теперь ее устройства лишены сервисов Google, а в качестве SoC производитель вынужден использовать урезанные версии чипсетов Qualcomm.

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Кроме того, заметно сузился модельный ряд. При этом компания продолжает делать лучшие камерофоны вроде HUAWEI Mate 50 Pro, да и в сегменте недорогих устройств есть модели, заслуживающие внимания. Яркий тому пример — HUAWEI Nova Y90.

Купить HUAWEI Mate 50 Pro

Юридически HONOR стала независимой от HUAWEI компанией, но на деле многие устройства неподсанкционной марки смартфонов делаются по аналогичным лекалам. Правда, с одним уточнением: Google на HONOR все-таки есть. А вот выбор на российском рынке очень скудный. Можно купить разве что недорогой HONOR X8 или смартфон HONOR 70, который относится к среднему классу.

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Чего-то выдающегося в плане цены от HUAWEI и HONOR ждать не стоит. Ведь порой даже смартфоны Samsung в прямом сравнении смотрятся выгоднее. Зато китайцы продолжают комплектовать свои устройства полным набором аксессуаров, как это делают Xiaomi и realme.

TECNO и Infinix — новые китайские бренды смартфонов

Устройства двух компаний, являющихся частью Transsion Holdings, стали востребованы после прекращения официальных поставок Apple и Samsung. При этом более популярными являются смартфоны TECNO. В линейке китайского бренда можно найти и очень дешевый аппарат TECNO Spark Go, и настоящий флагман TECNO Phantom X2 Pro.

Купить TECNO Phantom X2 Pro

Бренд Infinix, тоже стартовав в начальном сегменте, сегодня способен предложить как Infinix Smart 6 Plus за 5 тысяч рублей, так и Infinix ZERO Ultra со 180-ваттной зарядкой за 45 тысяч. Выбор есть, а цены порой привлекательнее, чем у realme и Xiaomi. Однако имеют место нюансы, которые заставят многих из вас отказаться от покупки смартфонов этих марок:

отсутствие четких сроков обновлений;

плохая оптимизация ПО (особенно в части камер);

игнорирование процессоров Qualcomm и плотное сотрудничество с MediaTek.

Говоря простым языком, на бумаге Infinix и TECNO выглядят круто, но после плотного контакта становится ясно, что компании находятся в самом начале своего пути, а потому уступают моделям со схожими характеристикам от других брендов.

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Чем выше сегмент, тем очевиднее становится разница. Недорогой TECNO Camon 19 Pro за свои деньги действительно хорош, но платить 40-60 тысяч рублей за флагман от TECNO или Infinix пока не стоит. В то же время по качеству сборки новые производители смартфонов не уступают более именитым конкурентам, а в комплекте поставки всегда есть все самое необходимое.

Стоит ли покупать смартфоны vivo и OPPO

Как и realme, эти компании являются частью BBK Electronics, но в России они не настолько популярны из-за менее дружелюбной ценовой политики. vivo и OPPO цепляют интересными фишками, которые выходят за грани банальных характеристик. К примеру, OPPO Reno8 T оснащен камерой-микроскопом, а смартфон vivo V27 — круговой подсветкой и одной из самых крутых фронталок в индустрии.

Купить vivo V27

Из-за невысокой популярности в России, до нас не доезжают флагманы этих производителей смартфонов, хотя в техническом плане они могли бы составить конкуренцию и Xiaomi, и Samsung. Но пока приходится довольствоваться устройствами среднего уровня.

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Наряду с интересными фишками достоинством OPPO и vivo является комплект поставки. Иногда там можно найти даже проводные наушники. С обновлениями ПО никаких проблем: 3 года апдейтов Android и 4 года патчей безопасности. Так что с точки зрения качества придраться к устройствам этих фирм сложно, а при желании можно найти довольно выгодные модели наподобие телефона vivo Y35.