Лучшие бренды смартфонов 2023 года, чьи устройства можно купить в России

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Герман Вологжанин

Чуть ли ни каждый год в магазинах электроники появляются новые марки смартфонов. Из-за этого, глядя на выгодное предложение от очередного новичка, не сразу понимаешь, с кем имеешь дело: с надежным производителем, у которого качественные продукты и большое будущее, или с компанией-однодневкой, готовой покинуть рынок через пару лет. Чтобы снять все вопросы относительно хороших марок и не очень, предлагаем вашему вниманию гид по лучшим брендам смартфонов, чьи устройства продаются почти в каждом российском магазине.

Лучшие бренды смартфонов 2023 года, чьи устройства можно купить в России. Лучшие марки, представленные во всех магазинах. Фото.

Лучшие марки, представленные во всех магазинах

Самые популярные смартфоны Xiaomi

Исходя из популярности, безоговорочным лидером в списке производителей телефонов в России является китайская компания Xiaomi. Востребованность ее устройств обусловлена в том числе и тем, что огромный концерн из Пекина имеет несколько суббрендов, попадающих в общую статистику:

  • Redmi;
  • POCO;
  • BlackShark.

Подробно о каждом из них мы рассказывали в тексте «Все, что нужно знать перед покупкой смартфона Xiaomi». Дабы не повторяться, отметим лишь разнообразие модельного ряда производителя. Есть как дешевые модели вроде Redmi 10C, так и флагманы наподобие Xiaomi 13. Но оптимальными по соотношению цены и характеристик сегодня являются смартфоны POCO.

Самые популярные смартфоны Xiaomi. Самые выгодные смартфоны делает POCO. Фото.

Самые выгодные смартфоны делает POCO

Купить POCO X5 Pro

Xiaomi выпускает качественные продукты, предлагая инновационные функции в относительно недорогих устройствах. Так, Redmi Note 11 — возможно, самый доступный смартфон с AMOLED-экраном, а Redmi Note 11 Pro Plus имеет в комплекте адаптер на 120 Вт, который заряжает аппарат всего за 15 минут. Ничего подобного вы не найдете ни у Samsung, ни у Apple.

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Почти все телефоны Xiaomi за исключением очень дешевых моделей комплектуются не только зарядкой, но и чехлом, а на экран уже с завода наклеена защитная пленка. Однако популярность бренда порой идет в минус. Xiaomi не чурается выпускать старые смартфоны под видом новых, до сих пор не может отказаться от рекламы в прошивке MIUI, а ее флагман Xiaomi 13 дороже iPhone 14. Так что цены не всегда адекватные.

Самые популярные смартфоны Xiaomi. Флагманы Xiaomi зачастую дороже смартфонов Apple. Фото.

Флагманы Xiaomi зачастую дороже смартфонов Apple

Купить Xiaomi 13

Среди плюсов этой марки смартфонов — огромная фан-база, которая поможет решить любую проблему, VIP-привилегии для тех, кто не пожалеет денег и все-таки купит тот самый Xiaomi 13, а также долгая поддержка устройств. Если убрать за скобки модели начального уровня, смартфоны компании в течение своего жизненного цикла 3 года получают новые версии Андроид и 4 года патчи безопасности.

Отзывы о смартфонах Samsung

Среди брендов телефонов, представленных в наших магазинах, южнокорейский Samsung является настоящим долгожителем. К сожалению, в 2022 году компания покинула российский рынок, и теперь все новые модели, которые встречаются на прилавках DNS и М.Видео, ориентированы на другие страны. Единственная проблема, возникающая в этой связи — невозможность добавить карту МИР в Samsung Pay без танцев с бубном. Относительно русского языка можете не переживать. А вот гарантия будет только от магазина.

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Как и в случае с Xiaomi, линейка смартфонов Samsung состоит из моделей на любой вкус: от дешевого Galaxy A04 до дорогого Galaxy S23 Ultra. Но если южнокорейские флагманы действительно заслуживают вашего внимания (особенно через несколько месяцев после выхода, когда цена опускается), представители более популярной A-серии по большинству параметров уступают китайским конкурентам.

Отзывы о смартфонах Samsung. Дешевые смартфоны Samsung не выдерживают никакой критики. Фото.

Дешевые смартфоны Samsung не выдерживают никакой критики

Купить Galaxy S23 Ultra

Одно из главных преимуществ телефонов Samsung — поддержка разработчиков ПО. Даже дешевые модели обновляются в течение четырех лет с момента выхода, а патчи безопасности они получают аж 5 лет. К минусам помимо не всегда привлекательных цен однозначно стоит отнести скудный комплект поставки. Чаще всего он представляет из себя только USB-кабель без зарядного блока и уж тем более без чехла и пленки на экране.

realme — молодой, но очень популярный бренд смартфонов

Китайская компания realme появилась на свет в 2018 году. Она входит в конгломерат BBK Electronics наряду с vivo, OPPO, OnePlus и другими брендами. За последние годы смартфоны realme стали невероятно популярны в нашей стране, и виной тому — возможно, лучшее соотношение цены и технических характеристик. Покупателям предлагается выбор из следующих линеек:

  • C-серия — максимально дешевые смартфоны в диапазоне 6-15 тысяч рублей.
  • Narzo — модели начального уровня для нетребовательных пользователей.
  • Номерная серия (realme 10 и так далее) — устройства начального среднего класса, которые являются прямыми конкурентами Redmi Note от Xiaomi.
  • GT — флагманы и устройства среднего класса по адекватной цене.

Выбор почти такой же богатый, как у Xiaomi. Нужно купить дешевый смартфон? Берите realme C30s. Что-нибудь крутое, но не очень дорогое? Тогда ваш выбор — realme 10 Pro+. Хочется флагман, который готов составить конкуренцию продвинутым моделям Xiaomi и Samsung — покупайте realme GT2 Pro.

realme — молодой, но очень популярный бренд смартфонов. realme GT2 Pro — лучший смартфон молодого бренда. Фото.

realme GT2 Pro — лучший смартфон молодого бренда

Купить realme GT2 Pro

Почти все смартфоны realme получают обновления ОС на протяжении трех лет с момента выхода и еще год — патчи безопасности. Комплект поставки в большинстве случаев включает в себя зарядку, чехол и пленку. В коробке с дешевыми моделями только адаптер питания и кабель.

Разница между HUAWEI и HONOR

После подозрения в шпионаже и последовавших за этим санкций со стороны США китайская компания HUAWEI потеряла значительную долю российского рынка. Ведь теперь ее устройства лишены сервисов Google, а в качестве SoC производитель вынужден использовать урезанные версии чипсетов Qualcomm.

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Кроме того, заметно сузился модельный ряд. При этом компания продолжает делать лучшие камерофоны вроде HUAWEI Mate 50 Pro, да и в сегменте недорогих устройств есть модели, заслуживающие внимания. Яркий тому пример — HUAWEI Nova Y90.

Разница между HUAWEI и HONOR. HUAWEI умеет делать крутые камерофоны. Фото.

HUAWEI умеет делать крутые камерофоны

Купить HUAWEI Mate 50 Pro

Юридически HONOR стала независимой от HUAWEI компанией, но на деле многие устройства неподсанкционной марки смартфонов делаются по аналогичным лекалам. Правда, с одним уточнением: Google на HONOR все-таки есть. А вот выбор на российском рынке очень скудный. Можно купить разве что недорогой HONOR X8 или смартфон HONOR 70, который относится к среднему классу.

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Чего-то выдающегося в плане цены от HUAWEI и HONOR ждать не стоит. Ведь порой даже смартфоны Samsung в прямом сравнении смотрятся выгоднее. Зато китайцы продолжают комплектовать свои устройства полным набором аксессуаров, как это делают Xiaomi и realme.

TECNO и Infinix — новые китайские бренды смартфонов

Устройства двух компаний, являющихся частью Transsion Holdings, стали востребованы после прекращения официальных поставок Apple и Samsung. При этом более популярными являются смартфоны TECNO. В линейке китайского бренда можно найти и очень дешевый аппарат TECNO Spark Go, и настоящий флагман TECNO Phantom X2 Pro.

TECNO и Infinix — новые китайские бренды смартфонов. Infinix и TECNO активно развиваются, но пока не входят в топ. Фото.

Infinix и TECNO активно развиваются, но пока не входят в топ

Купить TECNO Phantom X2 Pro

Бренд Infinix, тоже стартовав в начальном сегменте, сегодня способен предложить как Infinix Smart 6 Plus за 5 тысяч рублей, так и Infinix ZERO Ultra со 180-ваттной зарядкой за 45 тысяч. Выбор есть, а цены порой привлекательнее, чем у realme и Xiaomi. Однако имеют место нюансы, которые заставят многих из вас отказаться от покупки смартфонов этих марок:

  • отсутствие четких сроков обновлений;
  • плохая оптимизация ПО (особенно в части камер);
  • игнорирование процессоров Qualcomm и плотное сотрудничество с MediaTek.

Говоря простым языком, на бумаге Infinix и TECNO выглядят круто, но после плотного контакта становится ясно, что компании находятся в самом начале своего пути, а потому уступают моделям со схожими характеристикам от других брендов.

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Чем выше сегмент, тем очевиднее становится разница. Недорогой TECNO Camon 19 Pro за свои деньги действительно хорош, но платить 40-60 тысяч рублей за флагман от TECNO или Infinix пока не стоит. В то же время по качеству сборки новые производители смартфонов не уступают более именитым конкурентам, а в комплекте поставки всегда есть все самое необходимое.

Стоит ли покупать смартфоны vivo и OPPO

Как и realme, эти компании являются частью BBK Electronics, но в России они не настолько популярны из-за менее дружелюбной ценовой политики. vivo и OPPO цепляют интересными фишками, которые выходят за грани банальных характеристик. К примеру, OPPO Reno8 T оснащен камерой-микроскопом, а смартфон vivo V27 — круговой подсветкой и одной из самых крутых фронталок в индустрии.

Стоит ли покупать смартфоны vivo и OPPO. vivo и OPPO делают хорошие, но не очень выгодные смартфоны. Фото.

vivo и OPPO делают хорошие, но не очень выгодные смартфоны

Купить vivo V27

Из-за невысокой популярности в России, до нас не доезжают флагманы этих производителей смартфонов, хотя в техническом плане они могли бы составить конкуренцию и Xiaomi, и Samsung. Но пока приходится довольствоваться устройствами среднего уровня.

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Наряду с интересными фишками достоинством OPPO и vivo является комплект поставки. Иногда там можно найти даже проводные наушники. С обновлениями ПО никаких проблем: 3 года апдейтов Android и 4 года патчей безопасности. Так что с точки зрения качества придраться к устройствам этих фирм сложно, а при желании можно найти довольно выгодные модели наподобие телефона vivo Y35.

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