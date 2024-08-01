Лучшие игровые смартфоны 2024 года. Какую модель купить для игр на Android

Запустить игру можно на любом смартфоне, однако производительности далеко не каждого устройства хватит для стабильного фреймрейта. Кроме того, многие модели оснащают ненужными для геймера характеристиками (например, продвинутыми камерами), заставляя тем самым переплачивать за воздух. Геймеру важна мощность и автономность, а все остальное уходит на второй план. Поэтому, если вы любите играть на Android, но при этом не хотите платить лишние деньги, присмотритесь к лучшим игровым смартфонам 2024 года, которые мы собрали в общий рейтинг.

TECNO Pova 6 Neo — смартфон с большой батареей

Рейтинг игровых смартфонов 2024 года открывает модель, отнюдь не впечатляющая производительностью. Процессор Helio G99 — до боли знакомый чип, который набирает в AnTuTu свыше 400 тысяч баллов, чего достаточно для плавного гейминга на средне-низких настройках графики. Впрочем, аналогичное железо используют и другие смартфоны до 15000 рублей.

Цена: от 15 500 ₽

Купить TECNO Pova 6 Neo

Главная фишка TECNO Pova 6 Neo — это не броский дизайн, как может показаться на первый взгляд, а впечатляющая батарея на феноменальные 7000 мАч. С нею аппарат вытягивает аж 11 часов непрерывного гейминга! Так что перед нами довольно хороший вариант недорогого смартфона для игр.

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Вместе с тем производитель сэкономил на экране, вместо AMOLED-панели установив IPS-матрицу (возможно, для вас это даже будет плюсом), камере и скорости зарядки. Поэтому, если вы не стремитесь к феноменальной автономности, в качестве альтернативы стоит рассмотреть POCO M6 Pro.

Мощный смартфон POCO X6 Pro

Среди смартфонов до 25000 рублей в 2024 году нет равных POCO X6 Pro. Почему? Да потому что эта модель оснащена сногсшибательным для своей цены процессором Dimensity 8300-Ultra. В тесте AnTuTu он набирает почти 1 500 000 миллиона баллов, позволяя запускать любые игры на максималках. Но со сноской на то, что в условной Genshin Impact через 15-20 минут гейминга фреймрейт снизится с приятных глазу 60 FPS до менее плавных 40-45 FPS.

Цена: от 21 500 ₽

POCO X6 Pro на Яндекс Маркете

POCO X6 Pro на AliExpress

Помимо невероятно мощного процессора смартфон предлагает сочный AMOLED-экран, неплохую камеру с оптической стабилизацией и зарядку на 67 Вт, которая входит в комплект поставки. Ищете сравнительно недорогой телефон для игр? Скорее всего, ничего лучше POCO X6 Pro вы не найдете. Конечно, есть еще POCO F6 и POCO F6 Pro, но при более высокой цене их чипы Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно опережают Dimensity 8300-Ultra буквально на 5-10%, выдавая в среднем всего на 5 кадров больше.

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Infinix GT 20 Pro — недорогой смартфон для игр

Внешне Infinix GT 20 Pro намного больше похож на игровой телефон 2024 года. Причем дело не только в дизайне, но и в полезных функциях вроде обходной зарядки, позволяющей подавать энергию напрямую на плату, защищая и не разряжая батарею. Однако в плане производительности смартфон Infinix не может составить конкуренцию POCO X6 Pro. Он работает на процессоре предыдущего поколения (Dimensity 8200 Ultimate), набирающем в AnTuTu чуть больше 900 тысяч баллов.

Цена: от 32 500 ₽

Купить Infinix GT 20 Pro

Как же тогда Infinix GT 20 Pro собирается конкурировать с POCO X6 Pro? А все очень просто! Немного сэкономив на процессоре, производитель сделал акцент на оптимизацию, в частности, подписав партнерское соглашение с игрой PUBG Mobile. По сути, Infinix GT 20 Pro превратился в лучший смартфон для ПАБГа за счет доступа к режиму 120 FPS и персональной настройки. В других проектах все тоже неплохо. Плюс ко всему смартфон Infinix выгодно отличается от POCO более крутой камерой. Важна ли она вам и стоит ли ради этого переплачивать — другой вопрос.

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Крутой смартфон ASUS ROG Phone 8

Одним из лучших игровых телефонов 2024 года, безусловно, является ASUS ROG Phone 8. Во-первых, потому что работает он на передовом чипе Snapdragon 8 Gen 3, который набирает в AnTuTu свыше 2.1 миллиона баллов. Во-вторых, потому что процессор размещен в средней части корпуса, благодаря чему в случае с аппаратом ASUS кулер для смартфона становится реально полезным дополнением.

Цена: от 58 500 ₽

ROG Phone 8 на Яндекс Маркете

ROG Phone 8 на Aliexpress

К тому же от других игровых смартфонов 2024 года ROG Phone 8 отличает достойная камера: основа на 50 МП, телевик на 32 МП и сверхширик на 13 МП. Добавляем сюда увеличенную до 5500 мАч батарею вкупе с программными фишками для геймеров и получаем действительно классный аппарат, который стоит своих денег.

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Nubia Red Magic 9 Pro — лучший игровой смартфон

Но все-таки лучшим игровым смартфоном 2024 года является Nubia Red Magic 9 Pro. Как и модель от ASUS, этот аппарат работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Но, в отличие от конкурента, он предлагает огромную батарею на 6500 мАч, а также систему активного охлаждения со встроенным в корпус вентилятором. Так что даже кулер докупать не придется!

Цена: от 64 500 ₽

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Еще одна фишка смартфона Red Magic 9 Pro — сенсорные триггеры, выступающие в роли дополнительных кнопок в играх. Но, пожалуй, главным отличием этого аппарата от подавляющего большинства других является наличие скрытой под экраном фронтальной камеры. Вырез реально не видно, а основа на 50 МП вместе со сверхшириком на 50 МП выдают снимки флагманского уровня, пускай и без оптического приближения.