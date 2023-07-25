Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3

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Артем Сутягин
25.07.2023,

После того, как компания Huawei представила свою складную новинку этого года, я понял, что хочу себе такой телефон. Уверен, многие подумали так же, ведь этот смартфон даже по фотографиям получился на редкость интересным. Но, забегая вперед, я могу сказать, что он не только отлично выглядит, но и замечательно работает. А самое главное, он может изменить отношение пользователей к складным смартфонам в целом. По крайней мере, я понял, что ими уже не просто можно, а даже нужно пользоваться. Конечно, если вы готовы заплатить за это устройство. Но ведь и стоит оно уже примерно столько же, сколько обычный флагман.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Складные смартфоны становятся все более интересными, но пока еще остаются довольно дорогими. Фото.

Складные смартфоны становятся все более интересными, но пока еще остаются довольно дорогими.

Сколько стоит складной телефон

Раз уж мы заговорили о цене, давайте с нее и начнем. Huawei Mate X3 на 512 ГБ стоит примерно столько же, сколько iPhone 14 Pro Max с тем же объемом памяти. Samsung Galaxy S23 Ultra стоит дешевле, но разница в стоимости не столь критичная, чтобы говорить о дороговизне нового складного смартфона, ведь последний все равно стоит больше 1000 000 рублей.

Вот и получается, что складные смартфоны уже почти сравнялись по стоимости с обычными флагманами. А ведь они и по производительности не уступают друг другу. Времена, когда складные устройства были компромиссными по характеристикам, прошли, и теперь они абсолютно равны. Вот так, спустя 4 с лишним года после появления первой раскладушки мы увидели, что они начинают становится по-настоящему массовыми. Я провел c Huawei Mate X3 уже пару месяцев и хочу рассказать о нем и о том, почему его надо обязательно купить, если вы готовы потратить 150 000 рублей на смартфон.

Сколько стоит складной телефон. Складные телефоны пока стоят дорого, но уже сопоставимо с обычными флагманами. Фото.

Складные телефоны пока стоят дорого, но уже сопоставимо с обычными флагманами.

Обзор Huawei Mate X3

Когда в первый раз берешь в руки X3, понимаешь, какой он тонкий и легкий. Он весит всего 239 г, что на 24 г меньше, чем у Galaxy Z Fold 4. Толщина Mate X3 в развернутом виде составляет всего 5,3 мм. При этом Mate X3 по-прежнему оснащен большой батареей емкостью 4800 мАч. В сложенном состоянии он не на много толще упомянутого выше iPhone 14 Pro Max.

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А еще у него просто гениально сделана камера. Она хоть и выпирает, но имеет скос в сторону нижней части. Благодаря этому нет даже намека на то, чтобы он качался, лежа на столе, и это мне очень нравится. Даже у Huawei P60 Pro камера расположена так, что он не может лежать ровно, а X3 может.

Обзор Huawei Mate X3. Скошенная форма модуля камеры позволяет телефону не качаться на столе. Хотя, сам модуль выпирает довольно сильно. Фото.

Скошенная форма модуля камеры позволяет телефону не качаться на столе. Хотя, сам модуль выпирает довольно сильно.

Прежде чем перейти к обзору, давайте взглянем вкратце на характеристики Huawei Mate X3.

Характеристики Huawei Mate X3

ХарактеристикаЗначение
Основной дисплей7,85 дюйма OLED, 120 Гц, 2224×2496 пикселей, 426 точек на дюйм 10,1:9
Внешний дисплей6,4 дюйма OLED, 120 Гц, 1080 x 2504 пикселей
ЧипсетQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G
Память12/256, 12/512, 12/1024 ГБ. Возможно расширение фирменными картами памяти Huawei
Операционная системаEMUI 13
Задняя камера50 Мп (f/1.8, 23 мм, Laser AF, OIS), 12 Мп (f/3,4, 125 мм, OIS, 5-кратный оптический зум), 13 Мп (f/2.2, 13 мм, автофокус)
Фронтальная камера8 Мп, f/2.4 (и на внутреннем экране, и на внешнем)
Захват видеодо 4K 60fps
Аккумулятор4800 мАч
Зарядка66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 7,5 Вт обратная беспроводная
СвязьLTE, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, ИК порт
ЗащитаIPX8
Габариты и вес156,9×141,5×5,3 мм, 239 г

Телефон поставляется в очень толстой и прочной коробке из двух частей. У него даже есть дополнительная подставка внутри для размещения Mate X3 в разложенном состоянии. Внутри находится сам телефон, фирменное зарядное устройство мощностью 66 Вт, фирменный кабель USB Type-A на Type-C на 6 А и прозрачный пластиковый чехол на одну из половинок.

Надежен ли складной телефон

Шарнир на Mate X3 действительно впечатляет. Он идеально закрывается, не оставляя и малейшей щели между половинками. Они идеально симметричны, что не только хорошо смотрится, но и делает телефон намного более целостным. Ощущения, когда держишь его в руке, ничем не отличают от того, что чувствуешь, когда держишь обычный телефон. В развернутом состоянии телефон раскрывается до абсолютно плоского состояния. Складка, конечно, есть, и она немаленькая. Но нельзя не отметить, что она стала намного меньше, чем в более ранних моделях. А кроме этого, когда действительно пользуешься телефоном, а не просто берешь его посмотреть, на нее перестаешь обращать хоть какое-то внимание.

Надежен ли складной телефон. В руках Huawei Mate X3 лежит как действительно премиальное устройство. Фото.

В руках Huawei Mate X3 лежит как действительно премиальное устройство.

Прочность смартфона не вызывает никаких вопросов даже в разложенном состоянии. Иногда шарнир издает легкий хруст. Видимо, в тот момент, когда в него попадает пыль. Такое бывает и с ноутбуками, но служат они годами. На смартфоны производители уже давно дают гарантию на несколько сотен тысяч открытий и закрытий, что говорит о надежности механизма.

Huawei Mate X3 выпускается в двух версиях — со стеклянной задней стенкой и с отделкой из искусственной кожи. Оба варианта хорошо лежат в руке, но кожаная текстура ощущается более дорого. Правда, со временем она будет изнашиваться в отличие от стекла. А прятать ее под чехол как-то неправильно. Во-первых, важен именно тактильный контакт с ней, а во-вторых, под чехлом она явно будет портиться от влажности и попадающей пыли.

Надежен ли складной телефон. Щелей в складном устройстве все равно много. От воды их закрывать научились, а от пыли пока нет. Фото.

Щелей в складном устройстве все равно много. От воды их закрывать научились, а от пыли пока нет.

Складной телефон с защитой от воды

Mate X3 — это первый складной смартфон не от Samsung с защитой от проникновения влаги. Он получил рейтинг IPX8, означающий, что телефон должен выдерживать погружение в пресную воду на глубину до одного метра в течение не менее 30 минут. Защиты от пыли, по понятным причинам, нет, но вода обычно куда страшнее. Хотя ронять телефон в песок я бы все же не советовал.

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Преимущества Huawei Mate X3

Мне понравилось, что сканер отпечатка пальцев находится не в экране, а сбоку — в кнопке питания. Такое решение мне кажется более выгодным даже для обычных смартфонов. Кроме того, что это просто удобно, так еще можно сделать корпус хоть чуть-чуть тоньше, что тоже не будет лишним. Сам сканер работает просто моментально, но есть и распознание лиц. Правда, не по построению схемы лица, как на некоторых других моделях Huawei, а по фотографии.

Преимущества Huawei Mate X3. Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания — самое правильное решение. Фото.

Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания — самое правильное решение.

За время использования меня приятно удивил звук встроенных динамиков. Их тут два, а расположения они сверху и снизу той половины, на которой находится экран. Если держать телефон горизонтально в развернутом состоянии, то закрыть их руками будет довольно сложно. Но когда телефон лежит в виде ноутбука на столе, экраном вниз, динамики звучат в стол и немного резонируют от него, что чуть портит звук, но делает его громче. Я посмотрел на нем много роликов и даже пару фильмов. Если громкий звук не мешал окружающим, я даже не думал доставать наушники.

Преимущества Huawei Mate X3. Динамики находятся с двух сторон корпуса. Фото.

Динамики находятся с двух сторон корпуса.

Заряжается телефон быстро, но мне бы хотелось видеть в комплекте такую же крутую зарядку, как в Huawei P60 Pro. Напомню, она имеет мощность 88 Вт и два разъема (USB Type-A и USB Type-C). Пользоваться разъемами одновременно нельзя, но зато я даже заряжал от них свой Huawei MateBook D16.

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Обратная беспроводная зарядка как-то раз спасла меня, когда я забыл зарядить наушники. Я вышел из дома, вставил их в уши, но они не работали. Положить их на телефон и оставить в таком положении на ходу возможности не было. Поэтому я нес связку в руке, из-за чего, возможно, контакт был не очень плотный. Но за примерно 15-20 минут такой зарядки я получил около часа работы наушников. Может быть, они бы проработали и дольше, но я уже добрался до места и поставил их на полноценную зарядку. После этого случая я изменил свое мнение — раньше я много говорил о том, что обратная беспроводная зарядка является лишней функцией.

Преимущества Huawei Mate X3. Толщина одной половинки корпуса едва превышает толщину разъема USB Type-C. Фото.

Толщина одной половинки корпуса едва превышает толщину разъема USB Type-C.

Лучший складной экран

В распоряжении Mate X3 есть пара ярких и быстрых OLED-панелей. Обе они стали немного меньше, чем в Mate X2, но все же больше, чем Samsung предлагает на Galaxy Z Fold 4. Основной внутренний дисплей Mate X3 имеет диагональ 7,85 дюйма и разрешение 2224 x 2496 пикселей, что дает нам около 426 пикселей на дюйм. Это больше, чем у других складных телефонов, и такой апгрейд действительно чувствуется.

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Внутренний дисплей отлично ведет себя даже при ярком солнце. Максимальная яркость по многим тестам в автоматическом режиме доходит до 1000 нит. Единственная проблема заключается в складке. Как я уже говорил, ее не видно в обычной жизни, то только на солнце она бликует не очень равномерно. По крайней мере, не так, как обычные плоские экраны.

Лучший складной экран. Даже на улице яркость экрана иногда хочется снизить. Фото.

Даже на улице яркость экрана иногда хочется снизить.

Внешний дисплей получил диагональ 6,4 дюйма и разрешение 1080 x 2504 пикселей, и ему тоже более чем хватает яркости (максимальное значение около 1150 нит) и детализации. Вопреки распространенному мнению, что им мало кто пользуется, я могу сказать, что я им пользовался очень часто. Если мне надо было в 3-5 сообщений ответить кому-то в переписке, позвонить, посмотреть карту или даже проверить почту, я почти не открывал телефон. Только если я понимал, что сейчас начнется долгая переписка или я буду делать что-то еще, я открывал корпус. Конечно, это не относится к первым 1-2 неделям, когда ты открываешь телефон не просто при первой возможности, а иногда даже просто так. Потом эффект новизны пропадает и ты пользуешься функцией, а не ВАУ-эффектом.

Интересно отметить, что оба дисплея используют один и тот же набор настроек яркости и цвета в меню телефона. Huawei на удивление хорошо справилась с согласованием выходной яркости двух панелей при одинаковой настройке, что приятно видеть. Настройка частоты обновления тоже меняется синхронно. Есть три режима, вплоть до постоянных 120 Гц, и какой бы вы не выбрали, настройка будет действовать для обоих экранов.

Лучший складной экран. Складка на внутреннем экране проявляет себя только когда есть блики. Фото.

Складка на внутреннем экране проявляет себя только когда есть блики.

Внутренний дисплей Mate X3 на самом деле 10-битный. Однако официальной поддержки HDR нет, что является досадным упущением. На программном уровне Mate X3 поддерживает декодирование HDR10, HDR10+ и HLG, при этом в списке отсутствует только Dolby Vision.

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Как часто надо заряжать телефон

Несмотря на яркий большой экран, смартфон работает примерно на уровне обычных, не складных моделей. При емкости 4800 мАч он с запасом обеспечивает день работы. Когда я пользовался Samsung Galaxy Z Fold 3, такой роскоши у меня не было, и заряжать его приходилось довольно часто, а с собой у меня всегда была зарядка или внешний аккумулятор.

При этом Huawei Mate X3 не чемпион по скорости зарядки. Чтобы полностью напитать аккумулятор с нуля до 100 процентов, у меня уходило примерно 45 минут. За полчаса можно было набрать примерно 70% заряда. Но обычно я ставил его на зарядку примерно на 20-40%, а тестирование с нуля провел только один раз для получения конкретного результата.

Как часто надо заряжать телефон. Удивительно, как при таком тонком корпусе внутри поместилась такая емкая батарея. Фото.

Удивительно, как при таком тонком корпусе внутри поместилась такая емкая батарея.

Как пользоваться Хуавей без Гугл Плей

Самой большой проблемой смартфонов Huawei последних трех лет являлось отсутствие сервисов Google и доступа к приложениям из магазина Google Play. Но компания проявила какие-то нечеловеческие стремления к решению этой проблемы. В результате этого магазин AppGallery, который существовал и до запрета использования GMS, сильно прокачался. Сначала там появились все основные приложения.

Так, например, там есть все приложения Яндекса, социальные сети и даже приложения банков, включая те, которые выпилили из AppStore и Google Play. А если вам все же нужно одно из приложений Google… его тоже можно скачать в AppGallery. Просто сейчас там появился инструмент Gbox, который решает все проблемы в фоновом режиме. Вам не надо делать вообще ничего. Только нажать ”ок” в сообщении о том, что инструмент установился на ваш телефон. Это производит один раз при первом обращении к подсанкционному приложению. Есть даже WhatsApp, который хорошо работает. Подробно о работе Gbox можно прочитать в отдельном материале на нашем сайте.

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Из других особенностей операционной системы можно отметить высокий уровень экосистемы Huawei, в которой ноутбук и смартфон дополняют друг друга, как единое целое. Достаточно приложить смартфон в правой нижней части ноутбука и на экране вы увидите программу совместной работы. С ее помощью вы сможете или быстро передавать данные с одного устройства на другое по прямому каналу, или выводить на экран ноутбука интерфейс смартфона. Это тоже иногда бывает полезно.

Как пользоваться Хуавей без Гугл Плей. Так можно пользоваться телефоном без телефона. Фото.

Так можно пользоваться телефоном без телефона.

Сама EMUI 13 поддерживает большие папки, в которых вы можете увидеть девять ярлыков приложений, сжатых в пространство 2×2 клетки. Вам не нужно расширять эту папку, чтобы открыть приложение — просто нажмите на его маленький ярлык. Вы можете изменить размер этих папок по своему вкусу.

Как пользоваться Хуавей без Гугл Плей. Есть большие папки, а если приложение подчеркнуто, это значит, что оно имеет поддержку виджетов быстрого доступа. Фото.

Есть большие папки, а если приложение подчеркнуто, это значит, что оно имеет поддержку виджетов быстрого доступа.

Вы можете заметить, что некоторые приложения подчеркнуты — это означает, что для них предусмотрены виджеты, которые раскрываются при лонгтапе. Так можно быстро запускать основные функции. Отображение с подчеркиванием гораздо более удобно, чем это реализовано в iOS, где тоже есть такие виджеты, но вам надо держать в голове, поддерживает ли приложение работу с ними.

Еще мне понравилась возможность создания комбинированных виджетов. Вы можете складывать два или более виджета друг на друга и перемещаться между ними. Свайпами в рамках одного поля на рабочем столе. А если потянуть вниз и подержать, то они раскроются на весь экран, и выбирать между ними будет намного проще.

Как пользоваться Хуавей без Гугл Плей. Можно перелистывать стопку виджетов или открыть всю ее разом. Фото.

Можно перелистывать стопку виджетов или открыть всю ее разом.

У Huawei есть множество собственных приложений и сервисов, предустановленных на Mate X3. Есть приложения «Галерея», «Музыка», «Видео», «Здоровье», «Карты» и другие. Ими вполне можно пользоваться. А качество карт я оценил очень высоко. Если бы не было привычного Яндекса, я бы пользовался ими и меня бы все устраивало. А если сравнивать с картами от Google, то в Москве и Московской области решение китайский компании работает даже лучше.

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Производительный телефон

Останавливаться подробно на производительности едва ли стоит. Смартфон работает под управлением Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Это процессор второй половины прошлого года. И несмотря не то, что после него вышел Gen 2, производительности ему хватит еще на много лет. Разницу можно заметить только в бенчмарках. В реальной жизни даже игры будут работать с максимально возможной частотой кадров, не говоря уже об обычном использовании. Единственное ограничение установленного в Mate X3 процессора — отсутствие в нем поддержки 5G. Но в России, кроме пары тестовых запусков, эта история пока так и не продвинулась. В ближайшее время новых сетей тоже, скорее всего, не появится, поэтому переживать из-за отсутствия 5G точно не стоит.

Производительный телефон. Huawei не поддерживает 5G нигде в мире. Но его поддержки нет и в России. Так что, все нормально. Фото.

Huawei не поддерживает 5G нигде в мире. Но его поддержки нет и в России. Так что, все нормально

Как снимает Huawei Mate X3

В распоряжении Mate X3 имеется пять разных камер. На задней панели расположены: основной модуль, перископический телеобъектив и сверхширокоугольная камера. Также есть две селфи-камеры — одна в отверстии внешнего дисплея, а другая в отверстии внутреннего.

Основная камера хоть и имеет разрешение 50 Мп, но по умолчанию работает в режиме объединения 4 пикселей в один. Поэтому снимки у вас будут получаться с разрешением 12,5 Мп. Такого разрешения достаточно для хорошей детализации и для того, чтобы не занимать лишнее место.

Как снимает Huawei Mate X3. Основная камера не только хорошо выглядит, но и отлично работает. Ожидал ли кто-то иного от флагмана Huawei? Фото.

Основная камера не только хорошо выглядит, но и отлично работает. Ожидал ли кто-то иного от флагмана Huawei?

Полученные фотографии, как правило, выглядят великолепно, с большим количеством деталей и приятными, естественными цветами. Динамический диапазон мог бы быть немного пошире, а резкость — чуть менее агрессивной, но это скорее особенность, чем недостаток.

Примеры фотографий на Huawei Mate X3 (оригиналы можно скачать тут):

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3. Как снимает Huawei Mate X3. Фото.

Вы можете делать фотографии с полным разрешением 50 Мп с помощью основной камеры, используя режим высокого разрешения. Однако эти снимки выглядят намного мягче, чем обычные, с большим количеством хроматических аберраций в мелких геометрических деталях. Я бы рекомендовал не пользоваться этим режимом и снимать в базовом разрешении.

Сверхширокоугольная камера Mate X3 снимает с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм. Он делает снимки в разрешении 13 Мп, которые выглядят хорошо, но искажения, присущие сверхширокоугольной оптике, все равно есть. Автоматическая коррекция отрабатывает хорошо, но по бокам кадра некоторые предметы выглядят не так, как в жизни.

Телеобъектив с перископом на Huawei Mate X3 действительно впечатляет. Он делает фотографии в разрешении 12 Мп. Система оптической стабилизации изображений отрабатывает отлично, благодаря чему тряска рук в обычном режиме полностью нивелируется. А еще она очень хорошо передает цвета и предлагает высокий уровень детализации.

Смартфон имеет две селфи-камеры. Обе 8-мегапиксельные и кажутся идентичными или очень близкими по общему качеству. Детализация хорошая, как и цвета, с приятным и естественным скинтоном и текстурой. Динамический диапазон мог бы быть пошире, но задумываешься об этом довольно редко. В основном, только когда снимаешь себя на фоне яркого неба.

Как снимает Huawei Mate X3. Оба экрана получили по своей камере в отверстии. Фото.

Оба экрана получили по своей камере в отверстии.

Как снимает Huawei Mate X3. На внутреннем экране отверстие тоже есть. Фото.

На внутреннем экране отверстие тоже есть.

Небольшие претензии у меня есть к ночному режиму. В целом он неплохо вытягивает тени, но иногда слегка пережигает источники света, а снимки в нем часто получаются слишком теплыми даже в ситуации, когда освещение имеет заведомо холодный оттенок. Это я к тому, что сама по себе камера и без ночного режима отрабатывает довольно неплохо, и пользоваться им надо только в крайнем случае.

По итогам своего опыта использования я могу сказать, что несмотря на тонкий и легкий корпус, в Mate X3 по-прежнему умещается много высокопроизводительного оборудования, включая два больших дисплея, довольно большую батарею емкостью 4800 мАч с беспроводной зарядкой и пару отличных стереодинамиков. На борту есть даже ИК-порт.

Это внимание к деталям распространяется и на модуль камеры. Уж не знаю, был ли скос корпуса изначально придуман для того, чтобы телефон не качался, или так получилось случайно, но меня это сильно впечатлило. Основная 50-мегапиксельная камера довольно универсальна и позволяет делать отличные фотографии и видео, а телеобъектив тут, наверное, один из лучших из тех, что я вообще где-либо встречал.

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Стоит ли покупать складной Huawei Mate X3

К сожалению, идеального устройства не существует, и в Mate X3 есть свои недостатки. Например, мне не понравилось, что нельзя просто закрыть телефон и убрать его в карман. Надо обязательно заблокировать его кнопкой. Обратное даже нельзя активировать в настройках. Может быть, это появится с обновлениями, но пока есть, как есть.

Стоит ли покупать складной Huawei Mate X3. Идеального смартфона не существует, но из складных лучшим является этот. Фото.

Идеального смартфона не существует, но из складных лучшим является этот.

Отсутствие нативной поддержки сервисов Google недостатком я считать не буду, так как сейчас все можно найти в магазине AppGallery, включая приложения Google, YouTube и прочие, установив их в пару кликов. Даже мой коллега Иван Кузнецов, который пару недель назад купил себе Huawei Nova 11 Pro, сказал, что сильно переживал из-за этого, но был приятно удивлен, что смог скачать все, что ему нужно.

Как обычно, все сводится к личному выбору. Несомненно, Mate X3 — это изысканный смартфон с очень небольшим количеством недостатков. Попользовавшись им, я понял, что готов признать — время складных устройств пришло. Теперь они и стоят сопоставимо с обычными флагманами, и работают отлично, и железо в них используется самое передовое, и складка экрана перестала быть такой большой проблемой. Если на флипах об этом еще можно говорить, так как по ней постоянно приходится свайпать, то в смартфонах ”планшетного типа” она вообще не попадает под пальцы, и это отлично.

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