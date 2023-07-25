Пришло время покупать складные телефоны. Объясняю на примере Huawei Mate X3

После того, как компания Huawei представила свою складную новинку этого года, я понял, что хочу себе такой телефон. Уверен, многие подумали так же, ведь этот смартфон даже по фотографиям получился на редкость интересным. Но, забегая вперед, я могу сказать, что он не только отлично выглядит, но и замечательно работает. А самое главное, он может изменить отношение пользователей к складным смартфонам в целом. По крайней мере, я понял, что ими уже не просто можно, а даже нужно пользоваться. Конечно, если вы готовы заплатить за это устройство. Но ведь и стоит оно уже примерно столько же, сколько обычный флагман.

Сколько стоит складной телефон

Раз уж мы заговорили о цене, давайте с нее и начнем. Huawei Mate X3 на 512 ГБ стоит примерно столько же, сколько iPhone 14 Pro Max с тем же объемом памяти. Samsung Galaxy S23 Ultra стоит дешевле, но разница в стоимости не столь критичная, чтобы говорить о дороговизне нового складного смартфона, ведь последний все равно стоит больше 1000 000 рублей.

Вот и получается, что складные смартфоны уже почти сравнялись по стоимости с обычными флагманами. А ведь они и по производительности не уступают друг другу. Времена, когда складные устройства были компромиссными по характеристикам, прошли, и теперь они абсолютно равны. Вот так, спустя 4 с лишним года после появления первой раскладушки мы увидели, что они начинают становится по-настоящему массовыми. Я провел c Huawei Mate X3 уже пару месяцев и хочу рассказать о нем и о том, почему его надо обязательно купить, если вы готовы потратить 150 000 рублей на смартфон.

Обзор Huawei Mate X3

Когда в первый раз берешь в руки X3, понимаешь, какой он тонкий и легкий. Он весит всего 239 г, что на 24 г меньше, чем у Galaxy Z Fold 4. Толщина Mate X3 в развернутом виде составляет всего 5,3 мм. При этом Mate X3 по-прежнему оснащен большой батареей емкостью 4800 мАч. В сложенном состоянии он не на много толще упомянутого выше iPhone 14 Pro Max.

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А еще у него просто гениально сделана камера. Она хоть и выпирает, но имеет скос в сторону нижней части. Благодаря этому нет даже намека на то, чтобы он качался, лежа на столе, и это мне очень нравится. Даже у Huawei P60 Pro камера расположена так, что он не может лежать ровно, а X3 может.

Прежде чем перейти к обзору, давайте взглянем вкратце на характеристики Huawei Mate X3.

Характеристики Huawei Mate X3

Характеристика Значение Основной дисплей 7,85 дюйма OLED, 120 Гц, 2224×2496 пикселей, 426 точек на дюйм 10,1:9 Внешний дисплей 6,4 дюйма OLED, 120 Гц, 1080 x 2504 пикселей Чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Память 12/256, 12/512, 12/1024 ГБ. Возможно расширение фирменными картами памяти Huawei Операционная система EMUI 13 Задняя камера 50 Мп (f/1.8, 23 мм, Laser AF, OIS), 12 Мп (f/3,4, 125 мм, OIS, 5-кратный оптический зум), 13 Мп (f/2.2, 13 мм, автофокус) Фронтальная камера 8 Мп, f/2.4 (и на внутреннем экране, и на внешнем) Захват видео до 4K 60fps Аккумулятор 4800 мАч Зарядка 66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 7,5 Вт обратная беспроводная Связь LTE, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, ИК порт Защита IPX8 Габариты и вес 156,9×141,5×5,3 мм, 239 г

Телефон поставляется в очень толстой и прочной коробке из двух частей. У него даже есть дополнительная подставка внутри для размещения Mate X3 в разложенном состоянии. Внутри находится сам телефон, фирменное зарядное устройство мощностью 66 Вт, фирменный кабель USB Type-A на Type-C на 6 А и прозрачный пластиковый чехол на одну из половинок.

Надежен ли складной телефон

Шарнир на Mate X3 действительно впечатляет. Он идеально закрывается, не оставляя и малейшей щели между половинками. Они идеально симметричны, что не только хорошо смотрится, но и делает телефон намного более целостным. Ощущения, когда держишь его в руке, ничем не отличают от того, что чувствуешь, когда держишь обычный телефон. В развернутом состоянии телефон раскрывается до абсолютно плоского состояния. Складка, конечно, есть, и она немаленькая. Но нельзя не отметить, что она стала намного меньше, чем в более ранних моделях. А кроме этого, когда действительно пользуешься телефоном, а не просто берешь его посмотреть, на нее перестаешь обращать хоть какое-то внимание.

Прочность смартфона не вызывает никаких вопросов даже в разложенном состоянии. Иногда шарнир издает легкий хруст. Видимо, в тот момент, когда в него попадает пыль. Такое бывает и с ноутбуками, но служат они годами. На смартфоны производители уже давно дают гарантию на несколько сотен тысяч открытий и закрытий, что говорит о надежности механизма.

Huawei Mate X3 выпускается в двух версиях — со стеклянной задней стенкой и с отделкой из искусственной кожи. Оба варианта хорошо лежат в руке, но кожаная текстура ощущается более дорого. Правда, со временем она будет изнашиваться в отличие от стекла. А прятать ее под чехол как-то неправильно. Во-первых, важен именно тактильный контакт с ней, а во-вторых, под чехлом она явно будет портиться от влажности и попадающей пыли.

Складной телефон с защитой от воды

Mate X3 — это первый складной смартфон не от Samsung с защитой от проникновения влаги. Он получил рейтинг IPX8, означающий, что телефон должен выдерживать погружение в пресную воду на глубину до одного метра в течение не менее 30 минут. Защиты от пыли, по понятным причинам, нет, но вода обычно куда страшнее. Хотя ронять телефон в песок я бы все же не советовал.

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Преимущества Huawei Mate X3

Мне понравилось, что сканер отпечатка пальцев находится не в экране, а сбоку — в кнопке питания. Такое решение мне кажется более выгодным даже для обычных смартфонов. Кроме того, что это просто удобно, так еще можно сделать корпус хоть чуть-чуть тоньше, что тоже не будет лишним. Сам сканер работает просто моментально, но есть и распознание лиц. Правда, не по построению схемы лица, как на некоторых других моделях Huawei, а по фотографии.

За время использования меня приятно удивил звук встроенных динамиков. Их тут два, а расположения они сверху и снизу той половины, на которой находится экран. Если держать телефон горизонтально в развернутом состоянии, то закрыть их руками будет довольно сложно. Но когда телефон лежит в виде ноутбука на столе, экраном вниз, динамики звучат в стол и немного резонируют от него, что чуть портит звук, но делает его громче. Я посмотрел на нем много роликов и даже пару фильмов. Если громкий звук не мешал окружающим, я даже не думал доставать наушники.

Заряжается телефон быстро, но мне бы хотелось видеть в комплекте такую же крутую зарядку, как в Huawei P60 Pro. Напомню, она имеет мощность 88 Вт и два разъема (USB Type-A и USB Type-C). Пользоваться разъемами одновременно нельзя, но зато я даже заряжал от них свой Huawei MateBook D16.

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Обратная беспроводная зарядка как-то раз спасла меня, когда я забыл зарядить наушники. Я вышел из дома, вставил их в уши, но они не работали. Положить их на телефон и оставить в таком положении на ходу возможности не было. Поэтому я нес связку в руке, из-за чего, возможно, контакт был не очень плотный. Но за примерно 15-20 минут такой зарядки я получил около часа работы наушников. Может быть, они бы проработали и дольше, но я уже добрался до места и поставил их на полноценную зарядку. После этого случая я изменил свое мнение — раньше я много говорил о том, что обратная беспроводная зарядка является лишней функцией.

Лучший складной экран

В распоряжении Mate X3 есть пара ярких и быстрых OLED-панелей. Обе они стали немного меньше, чем в Mate X2, но все же больше, чем Samsung предлагает на Galaxy Z Fold 4. Основной внутренний дисплей Mate X3 имеет диагональ 7,85 дюйма и разрешение 2224 x 2496 пикселей, что дает нам около 426 пикселей на дюйм. Это больше, чем у других складных телефонов, и такой апгрейд действительно чувствуется.

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Внутренний дисплей отлично ведет себя даже при ярком солнце. Максимальная яркость по многим тестам в автоматическом режиме доходит до 1000 нит. Единственная проблема заключается в складке. Как я уже говорил, ее не видно в обычной жизни, то только на солнце она бликует не очень равномерно. По крайней мере, не так, как обычные плоские экраны.

Внешний дисплей получил диагональ 6,4 дюйма и разрешение 1080 x 2504 пикселей, и ему тоже более чем хватает яркости (максимальное значение около 1150 нит) и детализации. Вопреки распространенному мнению, что им мало кто пользуется, я могу сказать, что я им пользовался очень часто. Если мне надо было в 3-5 сообщений ответить кому-то в переписке, позвонить, посмотреть карту или даже проверить почту, я почти не открывал телефон. Только если я понимал, что сейчас начнется долгая переписка или я буду делать что-то еще, я открывал корпус. Конечно, это не относится к первым 1-2 неделям, когда ты открываешь телефон не просто при первой возможности, а иногда даже просто так. Потом эффект новизны пропадает и ты пользуешься функцией, а не ВАУ-эффектом.

Интересно отметить, что оба дисплея используют один и тот же набор настроек яркости и цвета в меню телефона. Huawei на удивление хорошо справилась с согласованием выходной яркости двух панелей при одинаковой настройке, что приятно видеть. Настройка частоты обновления тоже меняется синхронно. Есть три режима, вплоть до постоянных 120 Гц, и какой бы вы не выбрали, настройка будет действовать для обоих экранов.

Внутренний дисплей Mate X3 на самом деле 10-битный. Однако официальной поддержки HDR нет, что является досадным упущением. На программном уровне Mate X3 поддерживает декодирование HDR10, HDR10+ и HLG, при этом в списке отсутствует только Dolby Vision.

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Как часто надо заряжать телефон

Несмотря на яркий большой экран, смартфон работает примерно на уровне обычных, не складных моделей. При емкости 4800 мАч он с запасом обеспечивает день работы. Когда я пользовался Samsung Galaxy Z Fold 3, такой роскоши у меня не было, и заряжать его приходилось довольно часто, а с собой у меня всегда была зарядка или внешний аккумулятор.

При этом Huawei Mate X3 не чемпион по скорости зарядки. Чтобы полностью напитать аккумулятор с нуля до 100 процентов, у меня уходило примерно 45 минут. За полчаса можно было набрать примерно 70% заряда. Но обычно я ставил его на зарядку примерно на 20-40%, а тестирование с нуля провел только один раз для получения конкретного результата.

Как пользоваться Хуавей без Гугл Плей

Самой большой проблемой смартфонов Huawei последних трех лет являлось отсутствие сервисов Google и доступа к приложениям из магазина Google Play. Но компания проявила какие-то нечеловеческие стремления к решению этой проблемы. В результате этого магазин AppGallery, который существовал и до запрета использования GMS, сильно прокачался. Сначала там появились все основные приложения.

Так, например, там есть все приложения Яндекса, социальные сети и даже приложения банков, включая те, которые выпилили из AppStore и Google Play. А если вам все же нужно одно из приложений Google… его тоже можно скачать в AppGallery. Просто сейчас там появился инструмент Gbox, который решает все проблемы в фоновом режиме. Вам не надо делать вообще ничего. Только нажать ”ок” в сообщении о том, что инструмент установился на ваш телефон. Это производит один раз при первом обращении к подсанкционному приложению. Есть даже WhatsApp, который хорошо работает. Подробно о работе Gbox можно прочитать в отдельном материале на нашем сайте.

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Из других особенностей операционной системы можно отметить высокий уровень экосистемы Huawei, в которой ноутбук и смартфон дополняют друг друга, как единое целое. Достаточно приложить смартфон в правой нижней части ноутбука и на экране вы увидите программу совместной работы. С ее помощью вы сможете или быстро передавать данные с одного устройства на другое по прямому каналу, или выводить на экран ноутбука интерфейс смартфона. Это тоже иногда бывает полезно.

Сама EMUI 13 поддерживает большие папки, в которых вы можете увидеть девять ярлыков приложений, сжатых в пространство 2×2 клетки. Вам не нужно расширять эту папку, чтобы открыть приложение — просто нажмите на его маленький ярлык. Вы можете изменить размер этих папок по своему вкусу.

Вы можете заметить, что некоторые приложения подчеркнуты — это означает, что для них предусмотрены виджеты, которые раскрываются при лонгтапе. Так можно быстро запускать основные функции. Отображение с подчеркиванием гораздо более удобно, чем это реализовано в iOS, где тоже есть такие виджеты, но вам надо держать в голове, поддерживает ли приложение работу с ними.

Еще мне понравилась возможность создания комбинированных виджетов. Вы можете складывать два или более виджета друг на друга и перемещаться между ними. Свайпами в рамках одного поля на рабочем столе. А если потянуть вниз и подержать, то они раскроются на весь экран, и выбирать между ними будет намного проще.

У Huawei есть множество собственных приложений и сервисов, предустановленных на Mate X3. Есть приложения «Галерея», «Музыка», «Видео», «Здоровье», «Карты» и другие. Ими вполне можно пользоваться. А качество карт я оценил очень высоко. Если бы не было привычного Яндекса, я бы пользовался ими и меня бы все устраивало. А если сравнивать с картами от Google, то в Москве и Московской области решение китайский компании работает даже лучше.

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Производительный телефон

Останавливаться подробно на производительности едва ли стоит. Смартфон работает под управлением Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Это процессор второй половины прошлого года. И несмотря не то, что после него вышел Gen 2, производительности ему хватит еще на много лет. Разницу можно заметить только в бенчмарках. В реальной жизни даже игры будут работать с максимально возможной частотой кадров, не говоря уже об обычном использовании. Единственное ограничение установленного в Mate X3 процессора — отсутствие в нем поддержки 5G. Но в России, кроме пары тестовых запусков, эта история пока так и не продвинулась. В ближайшее время новых сетей тоже, скорее всего, не появится, поэтому переживать из-за отсутствия 5G точно не стоит.

Как снимает Huawei Mate X3

В распоряжении Mate X3 имеется пять разных камер. На задней панели расположены: основной модуль, перископический телеобъектив и сверхширокоугольная камера. Также есть две селфи-камеры — одна в отверстии внешнего дисплея, а другая в отверстии внутреннего.

Основная камера хоть и имеет разрешение 50 Мп, но по умолчанию работает в режиме объединения 4 пикселей в один. Поэтому снимки у вас будут получаться с разрешением 12,5 Мп. Такого разрешения достаточно для хорошей детализации и для того, чтобы не занимать лишнее место.

Полученные фотографии, как правило, выглядят великолепно, с большим количеством деталей и приятными, естественными цветами. Динамический диапазон мог бы быть немного пошире, а резкость — чуть менее агрессивной, но это скорее особенность, чем недостаток.

Примеры фотографий на Huawei Mate X3 (оригиналы можно скачать тут):

Вы можете делать фотографии с полным разрешением 50 Мп с помощью основной камеры, используя режим высокого разрешения. Однако эти снимки выглядят намного мягче, чем обычные, с большим количеством хроматических аберраций в мелких геометрических деталях. Я бы рекомендовал не пользоваться этим режимом и снимать в базовом разрешении.

Сверхширокоугольная камера Mate X3 снимает с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм. Он делает снимки в разрешении 13 Мп, которые выглядят хорошо, но искажения, присущие сверхширокоугольной оптике, все равно есть. Автоматическая коррекция отрабатывает хорошо, но по бокам кадра некоторые предметы выглядят не так, как в жизни.

Телеобъектив с перископом на Huawei Mate X3 действительно впечатляет. Он делает фотографии в разрешении 12 Мп. Система оптической стабилизации изображений отрабатывает отлично, благодаря чему тряска рук в обычном режиме полностью нивелируется. А еще она очень хорошо передает цвета и предлагает высокий уровень детализации.

Смартфон имеет две селфи-камеры. Обе 8-мегапиксельные и кажутся идентичными или очень близкими по общему качеству. Детализация хорошая, как и цвета, с приятным и естественным скинтоном и текстурой. Динамический диапазон мог бы быть пошире, но задумываешься об этом довольно редко. В основном, только когда снимаешь себя на фоне яркого неба.

Небольшие претензии у меня есть к ночному режиму. В целом он неплохо вытягивает тени, но иногда слегка пережигает источники света, а снимки в нем часто получаются слишком теплыми даже в ситуации, когда освещение имеет заведомо холодный оттенок. Это я к тому, что сама по себе камера и без ночного режима отрабатывает довольно неплохо, и пользоваться им надо только в крайнем случае.

По итогам своего опыта использования я могу сказать, что несмотря на тонкий и легкий корпус, в Mate X3 по-прежнему умещается много высокопроизводительного оборудования, включая два больших дисплея, довольно большую батарею емкостью 4800 мАч с беспроводной зарядкой и пару отличных стереодинамиков. На борту есть даже ИК-порт.

Это внимание к деталям распространяется и на модуль камеры. Уж не знаю, был ли скос корпуса изначально придуман для того, чтобы телефон не качался, или так получилось случайно, но меня это сильно впечатлило. Основная 50-мегапиксельная камера довольно универсальна и позволяет делать отличные фотографии и видео, а телеобъектив тут, наверное, один из лучших из тех, что я вообще где-либо встречал.

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Стоит ли покупать складной Huawei Mate X3

К сожалению, идеального устройства не существует, и в Mate X3 есть свои недостатки. Например, мне не понравилось, что нельзя просто закрыть телефон и убрать его в карман. Надо обязательно заблокировать его кнопкой. Обратное даже нельзя активировать в настройках. Может быть, это появится с обновлениями, но пока есть, как есть.

Отсутствие нативной поддержки сервисов Google недостатком я считать не буду, так как сейчас все можно найти в магазине AppGallery, включая приложения Google, YouTube и прочие, установив их в пару кликов. Даже мой коллега Иван Кузнецов, который пару недель назад купил себе Huawei Nova 11 Pro, сказал, что сильно переживал из-за этого, но был приятно удивлен, что смог скачать все, что ему нужно.

Как обычно, все сводится к личному выбору. Несомненно, Mate X3 — это изысканный смартфон с очень небольшим количеством недостатков. Попользовавшись им, я понял, что готов признать — время складных устройств пришло. Теперь они и стоят сопоставимо с обычными флагманами, и работают отлично, и железо в них используется самое передовое, и складка экрана перестала быть такой большой проблемой. Если на флипах об этом еще можно говорить, так как по ней постоянно приходится свайпать, то в смартфонах ”планшетного типа” она вообще не попадает под пальцы, и это отлично.