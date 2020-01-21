Нам не так часто приходится изучать рынок на наличие устройств с большим экраном по одной простой причине — их огромное множество. Почти каждый телефон на рынке сегодня имеет диагональ больше 6 дюймов. Вспоминаются времена, когда первый Galaxy Note имел диагональ 4,3 дюйма и считался огромным. Однако среди смартфонов есть как 6-дюймовые, так и 6,8-дюймовые, а это значительная разница, поэтому такое сравнение вполне себе актуально. К тому же мы выбираем лучших из лучших.

Причина того, что экраны стали больше в том, что рамки значительно уменьшились. В тренде безрамочные аппараты, которые имеют вырезы под камеру или выдвижной механизм. К тому же не так давно появились гибкие смартфоны, превращающиеся в планшет. Немалую роль в таком разнообразии устройств играют AMOLED-экраны, ставшие популярными благодаря компании Samsung. Однако это отдельная тема для обсуждения, поэтому предлагаю перейти к теме материала. Ниже представлен список лучших устройств с большим экраном.

OnePlus 7T Pro — убийца флагманов

В 2020 году мы ожидаем выхода OnePlus 8, а пока можно взглянуть и на текущий флагман 7T Pro. Телефон оснащён большим 6,67-дюймовым экраном, 48-Мп камерой, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4085 мАч. Настоящий флагман по цене среднебюджетного устройства с большим экраном.

Google Pixel 4 XL — гуглофон

Любителям продукции Google понравится Pixel 4 XL. Телефон получил 6,3-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, чистый Android, мощный процессор, экран, 16-Мп камеру, до 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор 3700 мАч. Технически смартфон не такой интересный в сравнении с конкурентами, однако здесь неплохая камера, которая для многих может стать решающим фактором при выборе устройства.

Это лучший смартфон на рынке. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Это, на мой взгляд, лучший смартфон на данный момент. Он оснащён большим 6,8-дюймовым дисплеем, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4300 мач. Может, для многих это станет открытием, но представленный в 2013 году Nexus 7 оснащался 7-дюймовым экраном и считался при этом полноценным планшетом. Сложно представить более привлекательное устройство с большим экраном, чем Note 10 Plus.

iPhone 11 Pro Max — фанатам Apple

Не оставим мы без внимания и фанатов Apple. iPhone 11 Pro Max предлагает большой 6,5-дюймовый дисплей, мощный процессор Apple A13, аккумулятор на 3969 мАч, 4 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Несомненно это самый лучший большой iPhone на данный момент.

Huawei P30 Pro — неплохой выбор

Huawei хоть и осталась без сервисов Google, телефоны она делает хорошие, к тому же P30 Pro всё еще имеет сервисы американского гиганта, поэтому с ним у вас проблем не будет. Аппарат получил 6,47-дюймовый экран, 40-Мп камеру, до 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4200 мАч. Интересно, но почти все телефоны в данном списке, если не учитывать Redmi K30, оснащены OLED-экраном, что несомненно говорит лишь об одном — IPS-решения уже мало кому интересны во флагманском сегменте.

Xiaomi Mi Note 10 Pro — если нет денег на Huawei

Это лучший смартфон от Xiaomi на данный момент с большим 6,47-дюймовым дисплеем. Он почти полностью повторяет Huawei P30 Pro. Складывается впечатление, что Xiaomi попросту решила скопировать флагман Huawei. Телефон получил батарею на 5260 мАч, 108-Мп камеру, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Единственным минусом может стать не такой производительный Snapdragon 730G, но стоит отметить его низкую стоимость в 500 евро.

Redmi K30 5G — если нет денег на Mi Note

Смартфон сложно назвать лучшим, но он предлагает большой 6,67-дюймовый дисплей, 5G-версия оснащена улучшенным процессором Snapdragon 765G, имеет до 8 ГБ ОЗУ, 64-Мп камеру и аккумулятор а 4500 мАч. Стоит он при этом около 300 долларов, что довольно неплохо за такое железо. Не так давно мы писали материал о том, почему не стоит покупать Redmi K30.

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Samsung Galaxy Fold — максимум возможностей и трендовый форм-фактор

Главный смартфон 2019 года — Galaxy Fold. Fold 2 хоть и будет значительно дешевле Fold, но получит меньший экран; в Fold большой 7,3-дюймовый основной дисплей и 4,6-дюймовый дополнительный. Здесь 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4380 мАч и 512 ГБ встроенной памяти. Несомненно Galaxy Fold и Note 10 Plus — лучшие смартфоны с большими экранами в начале 2020 года. Если вы иного мнения, можете поделиться им в комментариях. Также подпишитесь на наши новости в Телеграм.