Лучшие телефоны для тех, кто уверен, что размер — не главное

Всего за несколько лет большие телефоны превратились из исключения в норму. Теперь, если у вас меньше 16 сантиметров (примерно 6,5 дюймов), кажется, что у вас не телефон, а что-то, чего не должно существовать. Так думают производители, предлагая все более крупные модели. Хотя в реальной жизни много людей, которые хотят пользоваться небольшими телефонами. И пусть большой экран хорошо подходит для просмотра фильмов и для игр, это мешает положить телефон в карман. Если вы из тех, для кого размер — не главное, то вам сюда.

Лучшие компактные телефоны 2022 года

Google Pixel 6a — хороший небольшой телефон

Серия Google Pixel A долгое время была лидером по стоимости. В то время, как большинство телефонов серии A были меньше, они часто сочетают миниатюрный размер и цену с такими же миниатюрными характеристиками. Однако на этот раз Pixel 6a можно считать «флагманским» телефоном, который также является лучшим маленьким телефоном, который вы можете купить.

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Пусть некоторые телефоны имеют большую производительность, но ни один телефон в этом списке не предлагает качество камеры или качественные тактильные ощущения Google Pixel 6a. Да и дизайн у него очень запоминающийся. А это большой плюс.

В то время, как Pixel 6a использует то же аппаратное обеспечение камеры, что и Pixel 5a, внутренний процессор Tensor гарантирует, что фотографии, которые вы снимаете, каждый раз будут кристально чистыми. Google долгое время была лидером в этом, но вышла на новый уровень благодаря чипам Tensor и технологии Face Unblur для повышения четкости лиц.

Google оснастила Pixel 6a датчиком отпечатков пальцев, отличным от Pixel 6, и хотя при запуске были некоторые проблемы, Google исправила их с выпуском Android 13. В телефоне также нет беспроводной зарядки или разъема для наушников, а частота дисплея составляет всего 60 Гц, и это минус по сравнению со многими другими телефонами в этом списке, которые предлагают дисплеи с частотой 90 Гц или 120 Гц. Но в целом телефон более чем отличный и достойный внимания.

Преимущества и недостатки:

➕Android 13 с Material You

➕Хорошие камеры

➕Рейтинг IP68

➕Google Tensor

➕Приятные тактильные ощущения

➖Нет телеобъектива

➖Нет беспроводной зарядки

➖Нет разъема для наушников

➖Дисплей с частотой 60 Гц

Samsung Galaxy S22 — самый удобный Самсунг

Samsung Galaxy S22 — идеальный маленький телефон только с точки зрения размера с его восхитительным 6,1-дюймовым Dynamix AMOLED 2X с частотой 120 Гц. Небольшой экран и в целом тонкий корпус делают его чрезвычайно удобным в использовании в реальном мире. Благодаря узким рамкам, плоскому дисплею и легкому дизайну благодаря задней панели из матового стекла, Galaxy S22 является одним из самых удобных в использовании флагманов, которые мы имеем на сегодняшний день.

В основе S22 лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также имеется 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Система с тремя камерами надежна и универсальна. Благодаря основной камере на 50 Мп, сверхширокоугольной камере на 12 Мп и телеобъективу на 10 Мп, вы можете не переживать за качество фотографий.

Хороший, хоть и дорогой: обзор Samsung Galaxy S22

К сожалению, самым большим недостатком S22 является время автономной работы. Жить с этим можно, но если вы используете частоту обновления 120 Гц, не ожидайте, что к концу дна у вас останется заряд аккумулятора.

Преимущества и недостатки:

➕120 Гц AMOLED-дисплей

➕Производительность Snapdragon 8 Gen 1

➕Отличная тройная камера

➕Рейтинг IP68

➕Четыре года обновлений ПО

➖Средняя батарея

➖Греется во время игр

Samsung Galaxy Z Flip 4 — недорогой складной телефон

Если есть какая-то конкретная причина для приобретения складного телефона, то она заключается в том, чтобы вместить больший дисплей в реальный карманный форм-фактор. Именно поэтому Samsung Galaxy Z Flip 4 — лучший складной телефон для любителей небольших телефонов.

У него может быть гигантский 6,7-дюймовый дисплей, но Flip 4 складывается пополам, предоставляя вам удобство маленького телефона. И даже его толщина в сложенном состоянии не доставляет неудобств. Вы просто не замечаете его в кармане.

В Galaxy Z Flip 4 Samsung увеличила размер батареи и добавила более мощный и энергоэффективный процессор, а это означает, что вы легко сможете работать от батареи в течение всего дня без подзарядки. Мощность зарядки выросла до 25 Вт на Flip 4, а это означает, что вам потребуется не более 20 или 30 минут, чтобы зарядить его на достаточное время использования.

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Камера делает более качественные снимки при слабом освещении, чем Flip 3. Что касается программного обеспечения, то Z Flip 4 был запущен с One UI 4.1, который построен на основе Android 12 и должен получить четыре основных обновления Android до истечения срока его поддержки. Это позволит не переживать за актуальность устройства еще много лет

Преимущества и недостатки:

➕Хорошая производительность

➕Складной дисплей

➕One UI 4.1

➕Хорошие камеры

➕Удобный дизайн, который подходит для любого сценария

➕Долгое время обновлений

➖Нет телеобъектива

➖Видимая складка

Asus Zenfone 9 — мощный маленький телефон

Zenfone 9 от Asus — невероятный телефон, который легко стал бы лучшим в общем зачете, но у него всего два года поддержки, а это минус.

Большинство маленьких телефонов Android являются маленькими лишь относительно, но Zenfone 9 действительно позволяет пользоваться им одной рукой. Датчик отпечатков пальцев, установленный сбоку, можно использовать для прокрутки содержимого. Так одной рукой пользоваться будет еще удобнее.

В дополнение к этому Asus упаковала внутри большую батарею и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Это означает, что вы получите высокую производительность при достаточном времени автономной работы. Двухдневное время автономной работы — это нормально для Zenfone 9, и в это трудно поверить, когда телефон работает так быстро.

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А еще у него хорошие камеры и есть даже разъем для наушников 3,5 мм, что заставляет задуматься, почему другие производители не могут сделать этого, ссылаясь на недостаток места.

Преимущества и недостатки:

➕Удобно пользоваться одной рукой

➕Высокая производительность

➕Экран 120 Гц

➕Голый Android

➕Отличные камеры

➕Рейтинг защиты IP68

➕Громкий стереозвук, разъем 3,5 мм

➕Батареи хватает на два дня работы

➖Только 2 обновления Android

➖Нет беспроводной зарядки

Sony Xperia 5 III — хороший смартфон Сони

Этот телефон во многом повторяет Sony Xperia 1 II, но более компактный. Меньшая рамка по-прежнему дает вам 6,1-дюймовый OLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Вы не получите разрешение 4K на этой панели, но это нормально, если вы не возражаете против 2520×1080, что тоже очень много.

Благодаря чипсету Snapdragon 888 5G, а также 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти, работать все будет быстро, но не настолько, как в современных телефонах. Зато есть хороший рейтинг IP68, тройная камера с реалистичными цветами и слабенький фронтальный сенсор на 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора 4500 мАч, что очень неплохо для компактного корпуса

Преимущества и недостатки:

➕Четкий и красочный дисплей

➕Высокая производительность

➕Отличные камеры с профессиональными функциями

➕Хорошая автономность

➕Высокая водостойкость

➖Слабый датчик отпечатков пальцев

➖Поставляется с Android 11

➖Устаревший дизайн

iPhone SE 2022 — самый дешевый Айфон

Всегда приятно, когда аппаратное и программное обеспечение могут так хорошо работать на устройстве столь небольшого размера. Чип A15 Bionic стабильно работает, а благодаря бесперебойной работе iOS 15 телефон интуитивно понятен, как и следовало ожидать от iPhone. Apple также имеет тенденцию поддерживать свои телефоны 5-6, а иногда и более лет. Так актуальный iPhone SE будет ”на волне” еще много лет.

Владельцы Android посмеются над батареей емкостью 2018 мАч, но это не значит, что она работает максимум до обеда. iPhone намного менее требователен к аккумулятору и даже такой будет служить вам целый день.

К сожалению, USB-C по-прежнему нет, поэтому вам придется заряжать телефон через Lightning или стандартную беспроводную зарядку QI. Одна основная камера на 12 Мп делает приличные снимки, используя вычислительную мощность процессора A15 Bionic и усовершенствования программного обеспечения. Тут нет Face ID, но многие будут рады, так как во флагманах сейчас редко встретишь сканер отпечатков пальцев.

Преимущества и недостатки:

➕A15 Bionic — мощный чип

➕IP67 защита от пыли/воды

➕Qi зарядка и Touch ID

➕Отличный размер для использования одной рукой

➕До пяти лет обновлений ОС и безопасности

➖Массивные рамки выглядят устаревшими

➖Нет порта USB-C

➖Не имеет Face ID