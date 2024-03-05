Лучший камерофон в России Huawei P60 Pro мощно подешевел. С кэшбеком он стоит 37к рублей

Выбрать новый смартфон на Android всегда непросто. Это с Айфонами все понятно и легко: есть деньги — берешь новый, нет денег — берешь старый или оформляешь кредит. Небольшой выбор просто не оставляет вам других вариантов. То ли дело Андроид. Устройств на этой ОС так много и все они такие разные, что даже изучить их все установится задачей фактически нереализуемой, не говоря уже о том, чтобы сделать правильный выбор. К счастью, иногда само провидение нисходит до нас и делает такие предложения, от которых ни в коем случае нельзя просто так отказываться.

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Смартфон на Андроид с лучшей камерой

Huawei P60 Pro — это один из лучших камерофонов на рынке — прямо сейчас отдают за сущие копейки. Я терпеть не могу это высказывание, но переизбыток чувств вынуждает меня его использовать, настолько выгодным оказалось предложение МегаМаркета. Здесь его можно забрать за 60 тысяч рублей и 24 тысячи рублей получить в виде кэшбека бонусами СберСпасибо.

Такое предложение сделала торговая сеть Ситилинк, у которой на МегаМаркете есть собственный магазин. Оригинальная цена Huawei P60 Pro на маркетплейсе составляет 69 990 рублей, но вы можете применить промокод ИКРА, и тогда она упадет до 60 990 рублей. Данный промокод доступен всем пользователям без исключения. Но некоторым сам МегаМаркет предлагает более значимые купоны, например, как было у меня. Благодаря одному из них скидка составила не 9, а 10 тысяч рублей.

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Посчитать выгоду несложно. 61 000 — 24 000 = 37 000. Представляете? Всего 37 тысяч рублей — и топовый смартфон ваш. Кто-то, вероятно, скажет, что заплатить-то все равно придется 60к, а не 37. Но, во-первых, это и так отличная цена за второй лучший в мире камерофон (первый — Huawei Mate 60 Pro+, который обходит P60 Pro всего на 1 балл в рейтинге DxOMark). А, во-вторых, бонусы СберСпасибо можно тратить в соотношении 1 к 1 и на МегаМаркете, и в других сервисах Сбера, включая доставку продуктов, и у партнеров, таких как Kari, Еаптека, Tasty Coffee и т.д.

Характеристики Huawei P60 Pro

Чем еще хорош Huawei P60 Pro? Очевидно, на его стороне не только фото-возможности. В техническом плане это более чем продвинутое устройство, пусть ему и не досталось самого современного железа:

Характеристики Huawei P60 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1200), 120 Гц Основная камера 48(OIS)/13/13 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 8/256, 12/512 ГБ Аккумулятор 4815 мА*ч Зарядка 88 Вт

Да, Huawei P60 Pro работает на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, которому уже больше года. К тому же, это не 5G-, а 4G-версия, поскольку Huawei ограничена в поставках чипсетов с поддержкой сетей пятого поколения из-за американских санкций. Но это совершенно не мешает ему потрясающе работать и справляться со своими обязанностями на все 100.

За базовый прайс мы получаем только 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но нет сомнений, что смартфон это хуже не сделает. Все-таки версия с 12 ГБ ОЗУ — это скорее дань моде и ответ на технологические новшества в аппаратах конкурентов, тогда как для практических задач восьми гигабайт будет более чем достаточно.

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Прежде всего это очень быстрый аппарат. Он молниеносно реагирует на ваши команды, отрисовывая интерфейс смартфона и открывая вам доступ к обширному спектру функциональных возможностей. По сути, мы получаем экосистему, в которую входит не только смартфон и облачное хранилище, но и куча других устройств Huawei, которые глубоко интегрированы друг с другом.

Стоит ли покупать Huawei без Google Play

Возможности приложения камеры Huawei P60 Pro ничуть не уступают решениям конкурентов. Портреты, панорамы, киноэффекты, ночные режимы — все это есть здесь по умолчанию, и на каком уровне! При наличии прямых рук таких фотографий, как на нем, вы не получите ни на одном другом смартфоне. Кроме, разве что, Huawei Mate 60 Pro.

Оболочка HarmonyOS, которую Huawei использует в своих смартфонах, доведена до совершенства и работает просто потрясающе. Я сам пользуюсь Huawei Nova 11 Pro, и остаюсь им более чем доволен. На мой взгляд, это самая удачная оболочка, а тот факт, что она построена на базе Android 12, не делает ее хуже. Разработчики давно приноровились обновлять HarmonyOS, используя старое ядро, так что проблем с функциональностью и безопасностью вы точно не испытаете.

Huawei P60 Pro

Что касается отсутствия Google Play, то здесь — доложу вам — тоже все ок. AppGallery вкупе с RuStore с лихвой удовлетворят почти все ваши потребности в приложениях и откроют доступ к тем видам софта, которых Плей Маркет уже не предлагает. Сбербанк Онлайн, Тинькофф, Альфа-банк, СБПэй, Привет!) и много чего другого есть в этих каталогах. А поскольку большинство программ сегодня поддерживают HMS, то о GMS вы даже не вспомните.