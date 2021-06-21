Лучший смартфон на Android за 13 тысяч рублей

Можно ли сегодня купить хороший смартфон дешевле 20 тысяч. Однозначно да. Другое дело, что есть несколько оговорок. Во-первых, брать нужно не на старте продаж, а желательно минимум через полгода. К тому моменту цена аппарата как раз снижается на 30-40%. А, во-вторых, нужно разузнать, сколько смартфон стоит за границей. Потому что бывает так, что в России из-за региональных особенностей ценообразования аппарат оказывается намного дешевле, чем в Европе или США. Разберёмся подробнее, что к чему.

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Один из немногих смартфонов, которые являются по-настоящему выгодными на российском рынке, — это Galaxy A51. Несмотря на то что ему уже исполнился год, он по-прежнему актуален, и его можно и нужно брать. Тем более за те деньги, которые за него просят сегодня. Впрочем, обо всём по порядку.

Где купить Galaxy A51 со скидкой

Поскольку с момента релиза Galaxy A51 прошёл уже год, он успел изрядно подешеветь. Если на старте продаж он стоил 25 тысяч рублей, то сегодня его можно купить уже за 15-16 тысяч рублей, но есть и дешевле. То есть разница в цене составляет уже почти 10 тысяч, или 35%. Это колоссальная скидка, если вдуматься.

Правда, по такой цене Galaxy A51 доступен не везде. Например, у серовозов – продавцов, которые занимаются реализацией товаров, ввезённых из-за границы в обход официальных каналов поставок, — Galaxy A51 стоит не меньше 17-18 тысяч рублей. А вот у белых ритейлеров вроде МТС или DNS аппарат можно купить дешевле.

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Чтобы цена была максимально выгодной, лучше воспользоваться каким-нибудь спецпредложением. Они могут отличаться от ритейлера к ритейлеру, но всегда их предназначение состоит в том, чтобы предоставить вам более выгодную цену. Например, в МТС Galaxy A51 можно купить почти на 5 тысяч рублей дешевле по промокоду HOME46. А на Tmall по промокоду ZAGAR цена составит уже 13 614 рублей.

Стоит ли покупать Galaxy A51

Нет, вы только представьте себе: Galaxy A51 всего за 13 тысяч рублей. Это же настоящий подарок, учитывая его характеристики:

Большой яркий AMOLED-экран на 6,5 дюймов;

Крутая камера, состоящая из четырёх модулей;

Аккумулятор на 4500 мА*ч с быстрой зарядкой;

Дизайн как у флагманского смартфона Galaxy S21;

Поддержка в течение 4 лет со дня презентации.

Особенно круто, что Galaxy A51 будет обновляться столько же, сколько и Galaxy S21, и на целый год дольше, чем все остальные смартфоны под управлением Android. Дело в том, что Samsung объявила о продлении программной поддержки своих смартфонов, которая затронула все аппараты, начиная с линейки Galaxy A5X.

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Но по-настоящему чувствовать всю выгодность покупки начинаешь только тогда, когда узнаёшь, сколько Galaxy A51 стоит в США. Оказывается, там его цена на старте продаж составляла 399 долларов, ровно столько же, сколько стоил iPhone SE 2020. Такая разница с российской ценой обусловлена тем, что так Samsung пытается захватить наш рынок, где наибольшей популярностью пользуются бюджетные Android-cмартфоны от китайских производителей.