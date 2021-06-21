Лучший смартфон на Android за 13 тысяч рублей

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Можно ли сегодня купить хороший смартфон дешевле 20 тысяч. Однозначно да. Другое дело, что есть несколько оговорок. Во-первых, брать нужно не на старте продаж, а желательно минимум через полгода. К тому моменту цена аппарата как раз снижается на 30-40%. А, во-вторых, нужно разузнать, сколько смартфон стоит за границей. Потому что бывает так, что в России из-за региональных особенностей ценообразования аппарат оказывается намного дешевле, чем в Европе или США. Разберёмся подробнее, что к чему.

Galaxy A51

Galaxy A51 очень хорош, особенно за те деньги, которые за него просят

Дисплей и камера. Стало известно, каким может стать Samsung Galaxy S22

Один из немногих смартфонов, которые являются по-настоящему выгодными на российском рынке, — это Galaxy A51. Несмотря на то что ему уже исполнился год, он по-прежнему актуален, и его можно и нужно брать. Тем более за те деньги, которые за него просят сегодня. Впрочем, обо всём по порядку.

Где купить Galaxy A51 со скидкой

Поскольку с момента релиза Galaxy A51 прошёл уже год, он успел изрядно подешеветь. Если на старте продаж он стоил 25 тысяч рублей, то сегодня его можно купить уже за 15-16 тысяч рублей, но есть и дешевле. То есть разница в цене составляет уже почти 10 тысяч, или 35%. Это колоссальная скидка, если вдуматься.

Цена A51

За 13к рублей Galaxy A51 — это просто подарок

Правда, по такой цене Galaxy A51 доступен не везде. Например, у серовозов – продавцов, которые занимаются реализацией товаров, ввезённых из-за границы в обход официальных каналов поставок, — Galaxy A51 стоит не меньше 17-18 тысяч рублей. А вот у белых ритейлеров вроде МТС или DNS аппарат можно купить дешевле.

Galaxy S21 в России подешевел на 25 тысяч рублей. Это самая низкая цена в истории

Чтобы цена была максимально выгодной, лучше воспользоваться каким-нибудь спецпредложением. Они могут отличаться от ритейлера к ритейлеру, но всегда их предназначение состоит в том, чтобы предоставить вам более выгодную цену. Например, в МТС Galaxy A51 можно купить почти на 5 тысяч рублей дешевле по промокоду HOME46. А на Tmall по промокоду ZAGAR цена составит уже 13 614 рублей.

Стоит ли покупать Galaxy A51

Galaxy

Galaxy A51 в России стоит намного дешевле, чем в США

Нет, вы только представьте себе: Galaxy A51 всего за 13 тысяч рублей. Это же настоящий подарок, учитывая его характеристики:

  • Большой яркий AMOLED-экран на 6,5 дюймов;
  • Крутая камера, состоящая из четырёх модулей;
  • Аккумулятор на 4500 мА*ч с быстрой зарядкой;
  • Дизайн как у флагманского смартфона Galaxy S21;
  • Поддержка в течение 4 лет со дня презентации.

Особенно круто, что Galaxy A51 будет обновляться столько же, сколько и Galaxy S21, и на целый год дольше, чем все остальные смартфоны под управлением Android. Дело в том, что Samsung объявила о продлении программной поддержки своих смартфонов, которая затронула все аппараты, начиная с линейки Galaxy A5X.

Что будет с Galaxy Note, после отказа Samsung от его выпуска

Но по-настоящему чувствовать всю выгодность покупки начинаешь только тогда, когда узнаёшь, сколько Galaxy A51 стоит в США. Оказывается, там его цена на старте продаж составляла 399 долларов, ровно столько же, сколько стоил iPhone SE 2020. Такая разница с российской ценой обусловлена тем, что так Samsung пытается захватить наш рынок, где наибольшей популярностью пользуются бюджетные Android-cмартфоны от китайских производителей.

Теги
Лонгриды для вас
Экран Huawei
Стиль рабочего экрана заблокирован. Что делать

Несмотря на то что нас читают в основном продвинутые пользователи Android, квалификация которых зачастую позволяет поправлять даже авторов, разбираться в мобильной ОС от Google досконально могут лишь единицы. Поэтому нет ничего удивительного, что время от времени многие из нас сталкиваются с теми или иными проблемами в работе своих смартфонов, сути которых совершенно не понимают. В таких случаях единственным спасением становится чужой опыт. Хорошо, что теперь за ним не нужно ходить в Google, потому что все есть на AndroidInsider.ru.

Читать далее
Samsung Galaxy S21
На какие телефоны похож Samsung Galaxy S21. Необычное сравнение

Согласитесь, сложно было сказать, что на презентации Samsung Galaxy S21 нам показали что-то новое. С одной стороны, это действительно крутой смартфон, но с другой стороны, мы все это уже видели и нам за несколько недель до этого не только показали его внешний вид, но и раскрыли некоторые характеристики. На самой презентации мы по сути узнали только цену и некоторые относительно важные спеки. Зато после окончания трансляции у меня начали закрадываться мысли о том, что Samsung Galaxy S21 в чем-то, конечно, уникален, но во многом он, наоборот, напоминает некоторые другие смартфоны. Даже сложилось ощущение, что он старается закрыть собой как можно больше сегментов рынка. Я не говорю о внешних или технических сходствах. Тут скорее заложенная в модель философия.

Читать далее
data usage
Превышен лимит мобильного трафика на Android. Как отключить

Несмотря на то что сегодня почти везде уже есть бесплатный Wi-Fi, все всё равно предпочитают пользоваться мобильным интернетом. Во-первых, потому что он зачастую оказывается более быстрым. Во-вторых, потому что он не требует дополнительной авторизации, как публичные сети. А, в-третьих, сотовый трафик обычно либо не ограничен совсем, либо доступен в большом количестве. Однако бывают и такие тарифы, где объём сотовых данных, которые можно израсходовать, далёк от безлимитного. Поэтому пользователям приходится самим следить за тем, чтобы не выйти за установленный лимит, либо поручить это своему смартфону.

Читать далее
Новый комментарий