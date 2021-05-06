Что будет с Galaxy Note, после отказа Samsung от его выпуска

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Артем Сутягин 0

Смартфоны не перестают расти потому, что в этом есть потребность. Я всегда удивлялся, почему производители так редко в качестве отдельной линейки предлагают компактные телефоны, но это отдельная история, которая никак не влияет на продвижение ”лопат”. Samsung показалось недостаточно просто увеличивать диагональ экрана линейки Galaxy S и она выпустила в прошлом году Ultra-версию этих смартфонов с монструозным размером и весом, который позволяет ломать им тротуарную плитку. Я некоторое время пользовался этим телефоном, но не так давно достал его их шкафа и снова решил дать ему шанс, чтобы понять, что лучше — новый S21 и старый S20 Ultra. В итоге я понял совершенно другое, а именно то, куда нужно стремиться компании в ее Galaxy Note. Пусть я никогда и не был фанатом этого смартфона, но его будущее я буквально прочувствовал.

note

Galaxy Note в нынешнем виде больше не нужен.

Выйдет ли Samsung Galaxy Note 21 в этом году

Чтобы немного закинуть интриги, в начале я сразу скажу, что я не изменил свое отношение к Note и считаю его бесполезным телефоном. Но я хочу, чтобы он вернулся в 2022 году. И тут надо разобраться.

Босс подразделения смартфонов компании Samsung пару месяцев назад сказал, что нам не стоит ожидать выпуска Galaxy Note 21 в этом году. При этом он не сказал, что линейка вообще закрывается. Было сказано что-то типа ”ставится на паузу”. Так всегда говорят, чтобы оставить себе пути для отступления. В конце концов, паузу держать можно сколько угодно, а если вообще перечеркнуть модель, то как ее потом возвращать.

Почему стоит купить Galaxy Note 20 в 2021 году. Спойлер: это супер-выгодно.

О причинах такого решения можно рассуждать долго, но Samsung косвенно обвинила в заморозке Note текущую нехватку микросхем во всем мире. С другой стороны, не рановато ли компания начала прикрываться этой причиной, если тогда кризис еще не стоял так остро?

Опыт использования Galaxy S20 Ultra

Тут я вернусь к опыту использования Galaxy S20 Ultra. Я по несколько раз за день возвращался к мысли, что это и есть Galaxy Note 20. Даже процессор у него не получил улучшений. Не хватает ему только стилуса и это главное отличие моделей. В новом поколении Galaxy S21 Ultra поддержка стилуса S Pen есть, но он не встраивается в корпус так же, как у Note. Но плохо ли это?

Galaxy Note

Galaxy Note всегда узнают по стилусу S Pen.

Признаюсь честно, я пока не успел попользоваться S21 Ultra. Из новых моделей у меня были только обычный Galaxy S21 и относительно новый Galaxy A52. Но я держал в руках ”ультру” и понимаю, что большой стилус куда удобнее маленького. То, что его надо носить отдельно, это, конечно, минус, но я так же отдельно носил стилус от iPad Pro и не испытывал никаких проблем. Зато при большей толщине он куда эргономичнее лежит в руке, чем ”зубочистка”, которая достается из корпуса. А вопрос ношения S Pen решат производители чехлов и аксессуаров.

Почему S Pen это главный минус Samsung Galaxy Note 20.

Нужен ли стилус для телефона Samsung

Каждый кубический миллиметр внутри смартфона драгоценен, и место под S Pen съедает огромное пространство. Вот почему у S20 Ultra батарея большего размера, чем у Note 20 Ultra. При прочих равных у телефона без внутреннего ”хранилища” S Pen всегда будет бОльшая батарея.

Фактически, если вы посмотрите на прошлогодние телефоны Samsung, если бы не широко распространенные проблемы с автофокусировкой основной камеры S20 Ultra, Note почти ничего не мог бы сделать лучше. По сути это был тот же телефон, но с ”палкой”.

Исходя из этого я понял, что Galaxy S21 Ultra куда более перспективен, чем морально устаревающий Note. Раньше, когда обычные смартфоны были маленькими, в нем был смысл, но до этого года у него было всего одно преимущество над остальными — стилус. Теперь нет и его.

Galaxy Note

Пещера для S Pen занимает слишком много места в корпусе.

Это правда, что с нынешним внешним пером S Pen мы теряем некоторые функции Bluetooth, которые мы впервые увидели в Note 9. Но такие функции, как удаленный спуск затвора и жесты, в конечном итоге вернутся в виде S Pen Plus позже в этом году. Произойдет это с выходом Galaxy Z Fold 3.

Итак, что мы теряем, если откажемся от S Pen в корпусе телефона? Только удобство переноски и минимизацию риска потери. Что мы приобретаем? Более удобную форму, возможность выбора (покупать его или нет) и больший объем батареи. Как видим, преимуществ больше.

Почему Samsung вызывает все больше симпатий.

Каким будет новый Samsung Galaxy Note

Но давайте предположим, что Samsung действительно планирует вернуть Note в следующем году. Я еще до выхода Galaxy S21 был уверен, что если он получит стилус, смысл Galaxy Note 21 теряется стразу же. Наверняка компания это понимает лучше меня. И поэтому она не будет выпускать в следующем году Note в том же виде, в котором мы его знаем, чтобы не возвращать опять в модельный ряд дорогущий ненужный телефон. Особенно после того, как сама стала делать флагманы более простыми.

Note

Что-то надо делать с этим телефоном.

Вывод только один — компания должна переиздать Galaxy Note и сделать его современным. Складным? Нет, уже есть Galaxy Z Fold. А вот раздвижной телефон вполне мог бы стать достойным форм-фактором для легендарного старичка. Можно было бы выпустить такой аппарат под другой линейкой, но отказываться от легендарного ”Note”, ставшего брендом, было бы глупо.

Утечка показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy Z Flip 3.

Я имел дело с раздвижным Oppo X 2021, о чем рассказывал в отдельной статье. Он лишен одного из главных недостатков ”раскладушек” — складки на экране. Осталось только что-то сделать с царапающимся экраном, но судя по слухам, Samsung знает, как решить проблему, и в этом году сделает то, что надо.

Это не телефон, а что-то из далекого космоса! Таким и должен быть Galaxy Note.


Новое в Galaxy Note

Для Samsung в случае такого положения дел не будет в новинку ставить эксперименты на линейке Note. Так она использовала линейку Note для пробы пера с первыми изогнутыми OLED-дисплеями в Note Edge 2014 года. И это в конечном итоге стало основной особенностью дизайна будущих.

В итоге сейчас самое время передать функции Note в его нынешнем виде Ultra-версии линейки Galaxy S, а саму Galaxy Note мощно перевыпустить во что-то новое. Так, чтобы модель, пропав на один год, возродилась, как птица Феникс из пепла, и прогремела еще больше, чем раньше. Только так можно сложить воедино слова и поступки Samsung. А еще, это просто очень логично.

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