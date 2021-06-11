Galaxy S21 в России подешевел на 25 тысяч рублей. Это самая низкая цена в истории

Покупка Android-смартфона на старте продаж – это всегда риск. Риск получить на выходе более дешёвое устройство, чем вы за него заплатили. Ведь проходит 2-3 месяца, и даже флагман актуального поколения начинает дешеветь сначала на 10-15%, затем на 20-25%, а потом и на 30-40%. Причём это не какой-то конкретный аппарат конкретного производителя. Это тенденция, которая распространяется вообще на все аппараты без исключения. Особенно на те, у которых запас цены позволяет им дешеветь.

С момента выхода в продажу на российском рынке Galaxy S21 потерял в цене около 25 тысяч рублей. Если на старте он оценивался в 75 тысяч рублей, то сегодня его можно приобрести меньше чем за 50. Совокупные потери составили даже больше, чем 30%, что хоть и считается для рынка нормой, звучит практически невероятно.

В чём подвох, или Как легально получить Galaxy S21 за 1 рубль

Шутка ли – лишиться трети исходной цены? Такое снижение лишний раз доказывает, что изначальная цена, которую установил производитель, не имеет ничего общего с реальностью и является скорее искусственной придумкой, нежели реальным отражением применяемых технологий. Хорошо, что рынок расставляет всё по своим местам.

Безопасно ли покупать серый телефон

Ключевым фактором снижения цены Galaxy S21 стали продавцы серой техники, которые ввозят её из-за границы в обход официальных каналов поставок. Это позволяет им не платить ни НДС, ни какие-либо другие пошлины, оказывающие влияние на розничную цену. На выходе мы получаем более выгодное предложение, но с рядом недостатков:

Нельзя купить товар в кредит или рассрочку;

Нельзя списать и заработать бонусные баллы;

Нет дополнительного года гарантии по ЗоЗПП;

Нельзя в случае чего принести смартфон обратно;

Можно получить не подходящую вилку зарядки.

Опыт использования Samsung Galaxy S21 — лучший Samsung из всех?

Ключевыми, безусловно, являются первые три фактора. Но те, кто осознанно покупают в серой рознице, прекрасно понимают, на что идут, и знают обо всех подводных камнях. Зато у серовозов можно купить такой смартфон, которого нет и не будет в официальном ритейле. Например, Galaxy S21 с процессором Snapdragon 888. Это американская версия, которая официально не поставляется в Россию. Она быстрее, экономичнее и универсальнее, чем модель на Exynos.

Лучший смартфон на Android

Впрочем, при большом желании сэкономить можно и при покупке в белой рознице. Конечно, за счёт досрочного погашения рассрочки. О том, как это работает, я во всех подробностях описал в этой статье – обязательно почитайте. Но, если говорить в двух словах, рассрочка позволяет скостить в среднем от 15 до 25% цены. Так что, если у вас есть достаточная сумма наличными, оформляйте рассрочку и гасите её на следующий день.

Вообще, на мой вкус, Galaxy S21 – лучший флагман на Android, который доступен в продаже на данный момент. Это не только узнаваемый бренд и привлекательный дизайн, но и длительная поддержка. Если помните, в прошлом году Samsung объявила о продлении сроков обновления своих смартфонов до четырёх лет. Из них 3 года они будут получать новые версии Android, а на четвёртый только обновления безопасности.

Судя по всему, Samsung Galaxy S21 FE будет выглядеть еще круче предшественника

Покупая Galaxy S21, вы можете быть уверены, что покупаете качественный смартфон на долгосрок. Конкурировать с ним может разве что iPhone 12, который сегодня можно купить плюс-минус за те же деньги. Да, 55-58 тысяч рублей, которые за него просят на Tmall, — это немного больше. Но взамен вы получите ещё больше, чем при покупке Android-смартфона. Так что решайте.