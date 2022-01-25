Как очистить папку «Другое» на Андроид

Сколько бы ни увеличивали производители смартфонов память в телефонах, она по-прежнему забивается очень быстро. Во многом это связано даже не с установленными приложениями и файлами, а с системным мусором и забитым кэшем, про который мы зачастую забываем. Забивается память на телефоне с любой ОС — это проблема и в iOS, и в Android. Читатели нашего Telegram-чата часто интересуются как очистить папку «Другое» собственными силами — к сожалению, не все приложения для оптимизации памяти с этой проблемой справляются. Рассказываем, зачем нужна папка «Другое» на Android и как ее почистить, освободив немного памяти в смартфоне.

Что такое «Другое» в Андроид

В жизни пользователя хотя бы раз возникает проблема нехватки памяти в устройстве. Конечно, можно почистить чаты в WhatsApp или удалить ненужные файлы из хранилища, но это лишь временный способ. Чистить память в телефоне нужно на постоянной основе. Что делать, если и это не помогает? Обратите внимание на папку «Другое» в памяти телефона. Там хранятся файлы, которые используются для работы приложений.

После загрузки программ формируются сопутствующие данные — именно они и являются содержимым этого раздела. Системные файлы, данные приложений, кэш и информация, заполненная владельцем смартфона. Иногда в «Другое» попадают файлы, которые система не смогла определить и отнести к другим разделам: например, файлы из Интернета. Раздел постоянно увеличивается из-за новых данных. В смартфонах этот раздел может называться «Другое» или «Прочее» — это одно и то же.

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Как очистить «Другое» на Андроид

Многие пользователи игнорируют чистку кэша на телефоне и зря делают. Системный мусор нужно подчищать хотя бы раз в месяц. Рассказываем, как это делается.

Зайдите в Настройки.

Выберите «Приложения и уведомления» и нажмите «Показать все приложения».

У вас появится список приложений. Проверьте их все по отдельности или выберите ту, которую точно хотите очистить.

Далее нажмите «Хранилище и кэш», затем «Очистить кэш».

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Чистку нужно провести на всех программах, на которых оно доступно. К сожалению, почистить кэш можно не во всех приложениях. Далее вам необходимо очистить данные о программах. Что необходимо?

Снова зайдите в «Приложения и уведомления», выберите «Хранилище и кэш».

Выберите приложение, нажмите «Очистить хранилище» и подтвердите действие, нажав «ОК».

После этого проверьте объем свободного места в телефоне — оно должно увеличиться.

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Как удалить эскизы галереи Андроид

Операционная система постоянно сохраняет эскизы всех снимков, которые есть в памяти устройства. Это позволяет быстрее отображать фотографии в Галерее и меньше задействовать процессор смартфона, снижая энергопотребление. Эти эскизы занимают немало памяти в смартфоне, а вы можете запросто их удалить.

Скачайте любой менеджер файлов, который отображает скрытые файлы и папки. Например, ES File Manager.

После скачивания откройте приложение и включите в настройках показ скрытых файлов.

Откройте корневую папку «DCIM» в хранилище телефона, в котором хранятся скрытые файлы.

Найдите папку «.thumbnails» и удалите ее.

Таким образом вы сможете освободить еще места, удалив «Другое» на Android-смартфоне.

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Как почистить кэш на Андроиде

Почистить телефон от ненужных файлов можно и с помощью специальных утилит. Они отображают, чем забита память телефона и помогают почистить кэш на Android. Их много, но не все работают эффективно. Попробуйте CCleaner или SD Maid: они работают по принципу оптимизации пространства на диске, а также оперативной памяти.

Запустите CCleaner и нажмите «Быстрая очистка».

Если скачали SD Maid, то запустите приложение и нажмите пункт «Мусор».

После этого программа запросит разрешение: согласитесь с запросом и нажмите «ОК».

Следуйте инструкциям по настройке и запустите проверку.

После проверки у вас появятся файлы, выделенные желтым маркером. Выделите их и удалите.

Если запустить меню приложения, то там же можно найти и пункт «Система». Там тоже стоит запустить проверку, чтобы удалить ненужные файлы.

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Как сбросить Андроид до заводских настроек

Иногда вышеперечисленные методы не помогают: это связано с тем, что Android-смартфон используется давно. Только за год в смартфоне появляется большое количество системного мусора, справиться с которым не помогают клинеры для Андроид. Остается только сброс до заводских настроек.

Для начала создайте резервную копию данных.

Зайдите в Настройки, выберите «Учетная запись Google»;

Активируйте переключатели возле нужных пунктов и дождитесь завершения синхронизации;

Зайдите в «Восстановление и сброс» и выберите сброс настроек;

После сброса настроек и перезагрузки авторизуйтесь в своем аккаунте Google, подключитесь к Wi-Fi и ваши данные будут возвращены на устройство.

Иногда ваш смартфон автоматически включает режим Fastboot. Рассказываем, что это такое, почему он включается и как его отключить.