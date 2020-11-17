Можно мне смартфон, который я смогу носить без чехла?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Я хорошо помню, как впервые взял в руки LG Prada 3.0. Его шероховатая крышка, имитирующая кожу сафьяно, оставляла впечатление чего-то невероятно благородного и приятного наощупь, хоть и была, по сути, обычным пластиком. Потом был HTC One M7, чей металлический задник вселял какую-то уверенность в его качестве и абсолютной устойчивости. У меня даже в мыслях не было спрятать их в чехол – настолько естественно прочными казались мне их корпуса. Но теперь, когда все поголовно используют стекло в исполнении своих смартфонов, я ностальгирую по тем временам, когда оно ещё считалось элитным и дорогостоящим материалом.

Huawei P40 Pro

Мне надоело носить смартфон в чехле, но обойтись без него невозможно

Классные функции из меню разработчиков на Android и как их включить

Для начала давайте расставим все точки над «ё». Нет, я не ненавижу стекло. Оно мне нравится и тактильно, и внешне. То же самое относится ко всем производным стекла и материалам со схожей текстурой и физическими свойствами вроде сапфира и керамики. Их использование в качестве основного материала корпуса заставляет смартфон выглядеть дороже и привлекательнее. Но какой в этом смысл, если сразу после покупки мы всё равно упаковываем аппарат в чехол, чтобы в следующий раз увидеть его через несколько месяцев, в момент покупки следующего чехла?

Почему не стоит носить чехол

Стеклянный смартфон

Стекло — это благородный материал, но очень уж нестойкий

Наверняка кто-то скажет, что никто не заставляет меня носить смартфон в чехле. Всего-то и нужно, что не идти на поводу у общества и не прятать дорогостоящий и привлекательный внешне аппарат в кейс. Нет, в принципе, я очень аккуратный пользователь и за свою жизнь ронял смартфоны только пару раз. Другое дело, что наличие чехла создаёт на подкорке дополнительное ощущение уверенности в том, что с устройством ничего не случится, выпади он случайно из рук. Поэтому ты начинаешь обращаться с ним немного вольготнее, чем если бы он был без чехла. Скорее всего, это и защищает его от падений.

Samsung делает сервис передачи данных для Android на блокчейне. Чем он лучше AirDrop

Подобрать чехол на свой смартфон несложно. Но каким бы он ни был, он всё равно доставляет массу неудобств:

  • Он увеличивает толщину и вес смартфона;
  • Он пачкается и собирает на себе микробов;
  • Он заставляет забыть, каким был ваш смартфон;
  • Он заставляет вас нести дополнительные расходы;
  • Он ухудшает скольжение при доставании из узких джинсов;
  • Он заставляет думать, что в нём смартфон находится в полной безопасности.

Кевларовый чехол для смартфона

В принципе, если разобраться, то, наверное, можно найти тонкий чехол из какого-нибудь кевлара, который будет одновременно достаточно тонким, чтобы не увеличивать габариты смартфона, прочным, чтобы уберечь его от повреждений, и приятным на ощупь. На Али таких целая куча. Но готовьтесь к тому, что стоить он будет не 3 копейки.

Кевларовый чехол

Чехлы из кевлара хороши всем, кроме цены

Другое дело, что лично я бы всё равно предпочёл бороться не со следствием, коим и являются защитные чехлы, а с первопричиной. Ведь если смартфоны перестанут быть стеклянными и легко бьющимися, потребности в том, чтобы прятать их в кейсы если не исчезнет полностью, то по крайней мере станет чем-то факультативным, исполняемым по желанию.

Какими бывают флагманские смартфоны

LG Prada 3.0

Посмотрите, как благородно выглядит пластиковая крышка «прадафона», имитирующая кожу сафьяно

Мы привыкли, что если смартфон не стеклянный, то он уже вроде как и не может считаться флагманским. Сделай производитель его металлическим или, чего хуже, пластиковым, то все сразу начнут относиться к аппарату с изрядной долей скепсиса. Именно так было в случае с Galaxy Note 20, который сделали из «гластика» (помести стекла и пластика). Другое дело, как это сделали. Samsung просто попыталась сымитировать стекло, и получилось посредственно. Но ведь есть масса способов как обыграть даже бездушную, казалось бы, пластмасску.

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Я не зря в начале статьи вспомнил про имитацию материала сафьяно, которой воспользовалась LG. С момента его выхода прошло больше 8 лет, а, между тем, до сих пор никто из конкурентов не смог сделать что-то более привлекательное. Мне, когда я пользовался «прадафоном», было очевидно, что его корпус выполнен из пластика. Но, откровенно говоря, это был нестыдный пластик. Он был приятен на ощупь из-за своей ребристости, которая даже создавала нечто вроде массажного эффекта. А ещё его было практически невозможно выронить из рук. Думаю, если производители постараются, они смогут сделать что-то подобное и даже лучше.

Теги
Лонгриды для вас
Google придумала, как повысить производительность игр на Android

По части качества и оптимизации софта Android всегда был на голову ниже iOS. В отличие от Apple, которая требовала от разработчиков адаптировать приложения под все поддерживаемые устройства, Google такого требования выдвинуть не могла. Во-первых, устройств на базе Android многократно больше, чем iPhone и iPad вместе взятых. А, во-вторых, все они имеют разные сочетания железа, с каждым из которых нужно работать в индивидуальном порядке. Тем не менее, у Google есть рычаги влияния на разработчиков, и, судя по всему, она наконец решила ими воспользоваться.

Читать далее
Подписка в Google Play
Как вернуть деньги за подписку в Google Play

Несмотря на то что Google называет Google Play самым безопасным источником приложений для Android, по факту даже там время от времени попадается вредоносное ПО. Это могут быть рекламные вирусы, так же известные, как adware, приложения-шпионы, а также программы-вымогатели, которые подписывают пользователей на платные сервисы. Но если первые две категории, хоть и раздражают, по факту не лишают вас ничего материального. А вот непроизвольное оформление абонемента – лишает, и ещё как. Рассказываю, как вернуть деньги за списанную подписку.

Читать далее
Xiaomi
В MIUI 12 нашли следы складного Xiaomi. Когда ждать и каким он будет

Xiaomi готовит складной смартфон и это мало у кого вызывает сомнения. Однако с выходом новинки компания сильно затягивает, что дает некоторые основания сомневаться в уверенности бренда в отношении подобного устройства. Если вы ждали, когда еще один производитель начнет выпускать ”раскладушки”, то, скорее всего, вы его получите в самое ближайшее время. Пока нельзя говорить о том, сколько будет стоить подобная новинка и когда она точно появится. Однако почти с полной уверенностью можно утверждать, что складка на экране сохранится, ведь вряд ли так быстро можно было придумать действенное решение проблемы. А еще можно с большой долей вероятности говорить о том, что новый смартфон выйдет на MIUI 12. Нет смысла возвращаться к ней через пару лет. Стало быть, ждем новинку меньше, чем через год?

Читать далее

Новый комментарий