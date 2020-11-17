Можно мне смартфон, который я смогу носить без чехла?

Я хорошо помню, как впервые взял в руки LG Prada 3.0. Его шероховатая крышка, имитирующая кожу сафьяно, оставляла впечатление чего-то невероятно благородного и приятного наощупь, хоть и была, по сути, обычным пластиком. Потом был HTC One M7, чей металлический задник вселял какую-то уверенность в его качестве и абсолютной устойчивости. У меня даже в мыслях не было спрятать их в чехол – настолько естественно прочными казались мне их корпуса. Но теперь, когда все поголовно используют стекло в исполнении своих смартфонов, я ностальгирую по тем временам, когда оно ещё считалось элитным и дорогостоящим материалом.

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Для начала давайте расставим все точки над «ё». Нет, я не ненавижу стекло. Оно мне нравится и тактильно, и внешне. То же самое относится ко всем производным стекла и материалам со схожей текстурой и физическими свойствами вроде сапфира и керамики. Их использование в качестве основного материала корпуса заставляет смартфон выглядеть дороже и привлекательнее. Но какой в этом смысл, если сразу после покупки мы всё равно упаковываем аппарат в чехол, чтобы в следующий раз увидеть его через несколько месяцев, в момент покупки следующего чехла?

Почему не стоит носить чехол

Наверняка кто-то скажет, что никто не заставляет меня носить смартфон в чехле. Всего-то и нужно, что не идти на поводу у общества и не прятать дорогостоящий и привлекательный внешне аппарат в кейс. Нет, в принципе, я очень аккуратный пользователь и за свою жизнь ронял смартфоны только пару раз. Другое дело, что наличие чехла создаёт на подкорке дополнительное ощущение уверенности в том, что с устройством ничего не случится, выпади он случайно из рук. Поэтому ты начинаешь обращаться с ним немного вольготнее, чем если бы он был без чехла. Скорее всего, это и защищает его от падений.

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Подобрать чехол на свой смартфон несложно. Но каким бы он ни был, он всё равно доставляет массу неудобств:

Он увеличивает толщину и вес смартфона;

Он пачкается и собирает на себе микробов;

Он заставляет забыть, каким был ваш смартфон;

Он заставляет вас нести дополнительные расходы;

Он ухудшает скольжение при доставании из узких джинсов;

Он заставляет думать, что в нём смартфон находится в полной безопасности.

Кевларовый чехол для смартфона

В принципе, если разобраться, то, наверное, можно найти тонкий чехол из какого-нибудь кевлара, который будет одновременно достаточно тонким, чтобы не увеличивать габариты смартфона, прочным, чтобы уберечь его от повреждений, и приятным на ощупь. На Али таких целая куча. Но готовьтесь к тому, что стоить он будет не 3 копейки.

Другое дело, что лично я бы всё равно предпочёл бороться не со следствием, коим и являются защитные чехлы, а с первопричиной. Ведь если смартфоны перестанут быть стеклянными и легко бьющимися, потребности в том, чтобы прятать их в кейсы если не исчезнет полностью, то по крайней мере станет чем-то факультативным, исполняемым по желанию.

Какими бывают флагманские смартфоны

Мы привыкли, что если смартфон не стеклянный, то он уже вроде как и не может считаться флагманским. Сделай производитель его металлическим или, чего хуже, пластиковым, то все сразу начнут относиться к аппарату с изрядной долей скепсиса. Именно так было в случае с Galaxy Note 20, который сделали из «гластика» (помести стекла и пластика). Другое дело, как это сделали. Samsung просто попыталась сымитировать стекло, и получилось посредственно. Но ведь есть масса способов как обыграть даже бездушную, казалось бы, пластмасску.

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Я не зря в начале статьи вспомнил про имитацию материала сафьяно, которой воспользовалась LG. С момента его выхода прошло больше 8 лет, а, между тем, до сих пор никто из конкурентов не смог сделать что-то более привлекательное. Мне, когда я пользовался «прадафоном», было очевидно, что его корпус выполнен из пластика. Но, откровенно говоря, это был нестыдный пластик. Он был приятен на ощупь из-за своей ребристости, которая даже создавала нечто вроде массажного эффекта. А ещё его было практически невозможно выронить из рук. Думаю, если производители постараются, они смогут сделать что-то подобное и даже лучше.