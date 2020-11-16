Samsung делает сервис передачи данных для Android на блокчейне. Чем он лучше AirDrop

Несмотря на то что Google изобрела универсальный способ передачи данных для Android, который называется Nearby Sharing и доступен на самых разных версиях ОС, производители всё равно пытаются изобрести что-то своё. Уж не знаю, что именно их подталкивает к такому решению — страх остаться как Huawei у разбитого корыта, желание сделать нечто лучше, чем у Google, а может быть, всё сразу, — но аналог Nearby Sharing сегодня уже есть у многих. Другое дело, что некоторым – например, Samsung – мало только одной альтернативы, и они делают вторую. Зачем? Давайте попробуем разобраться.

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Samsung работает над защищённым сервисом передачи файлов с незамысловатым названием Private Share. По данным SamMobile, он будет обеспечивать сохранность пересылаемого пакета данных по технологии блокчейна.

Зачем нужен Private Sharing

Может показаться, что сейчас в этом совсем мало смысла. Дело в том, что, во-первых, у Samsung уже есть технология Quick Share, которая работает так же, как Nearby Sharing, а, во-вторых, компания уверяла, что она достаточно хорошо защищена, чтобы исключить вероятность перехвата во время передачи.

Но защита – это не единственная цель Samsung. Правда, чтобы понять предназначение Private Share, нужно иметь хотя бы примерное представление о том, что такое блокчейн.

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Несмотря на то что многие полагают, что блокчейн – это сеть для проведения платежей в криптовалюте, на самом деле всё не совсем так. Если говорить на наиболее понятном обывателю языке, блокчейн представляет собой своего рода универсальный способ подтверждения разных действий.

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Он записывает всю информацию в блоки, не позволяя посторонним вмешаться в процесс. Благодаря этому можно быть наверняка уверенным, что данные не уйдут левому человеку, а также можно управлять ими даже после того, как они были переданы.

Можно ли удалить переданный файл

В этом смысле данные, отправленные через блокчейновый сервис передачи файлов, напоминают исчезающие сообщения. Пользователь, который отослал данные, может, во-первых, настроить время их удаления с устройства пользователя, который их принял, а, во-вторых, запретить их дальнейшее распространение.

Это очень круто, поскольку позволит сохранить в секрете определённые виды данных. Жаль, что такой технологии ещё не было, когда один известный футболист решил отправить абы кому одно известное видео. Уж ему бы точно пригодилась функция запрета на пересылку и распространение того злополучного ролика.

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Ходят слухи, что сервис Private Share станет эксклюзивной фишкой Galaxy S21, как Quick Share был впервые представлен вместе с Galaxy S20. Но, если это действительно так, сложно представить, как Samsung объяснит такую избирательность своим пользователям. Ведь технология блокчейна полностью цифровая и не зависит от аппаратного обеспечения, а значит, скорее всего, Samsung сможет реализовать сервис Private Share на всех своих смартфонах. По крайней мере тех, которые по-прежнему поддерживаются.

Если всё будет именно так, то смысла в наличии сервиса Fast Share как отдельного продукта при наличии Private Share будет очень мало. Разве что Samsung сделает свою новую разработку составной частью старой, позволив им функционировать вместе. То есть, когда вам потребуется установить автоматическое удаление передаваемых данных, передача будет осуществляться через Private Sharing с использованием блокчейна. А если данные должны будут уйти на совсем и без каких-либо ограничений со стороны отправителя, то передача пройдёт просто через Wi-Fi и Bluetooth.