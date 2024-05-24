POCO снова разрывает! Смартфоны POCO F6 и первый планшет бренда — самые крутые новинки 2024 года

Еще не все успели насладиться POCO X6 Pro, вышедшим в начале 2024 года, как компания, которая постоянно предлагает топ за свои деньги, выпустила очередные новинки. 23 мая на AliExpress состоялся старт продаж флагманской серии смартфонов POCO F6, а также первого планшета в истории бренда. Давайте посмотрим, чем интересны эти новинки 2024 года, стоит ли их покупать, и кому они лучше всего подойдут.

POCO F6 Pro — лучший смартфон POCO в 2024 году

POCO F6 Pro — полноценный флагман, то есть смартфон премиум-сегмента, хотя его цена сопоставима со стоимостью среднебюджетников других брендов. В чем выражается высокий класс устройства? Например, в использовании благородных материалов корпуса (стекло и металл), а также в полноценной влагозащите IP68. Но главное — это характеристики POCO F6 Pro.

Характеристики POCO F6 Pro Экран 6.67 дюйма, Flow AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт Цена от 39 450 ₽

Купить POCO F6 Pro (Global)

Купить POCO F6 Pro (RU)

Смартфон оснащен безрамочным AMOLED-экраном с пиковой яркостью 4000 нит, а его разрешение соответствует стандарту 2K, благодаря чему достигается невероятная четкость изображения. Работает новинка на чипе Snapdragon 8 Gen 2 — флагманском процессоре, который набирает более полутора миллионов баллов в AnTuTu, позволяя играть на максимальных настройках графики в любые игры, а также предлагая продвинутые алгоритмы обработки изображения.

Алгоритмы ИИ приходятся как нельзя кстати, когда мы говорим о камере POCO F6 Pro. В качестве основы смартфон использует большой сенсор Light Fusion 800, дополненный системой оптической стабилизации. За счет классного аппаратного оснащения и мощного процессора POCO F6 Pro фотографирует настолько быстро, что не допускает появления смазов даже при съемке объектов в движении. Причем как днем, так и вечером.

Комплектный адаптер питания полностью восстанавливает энергию смартфона до 100% за 19 минут, а для любителей накачать всего и сразу производитель предусмотрел аж до 1 ТБ встроенной памяти. Да POCO F6 Pro — не просто флагман, а что-то большее!

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Мощный смартфон POCO F6

Чуть попроще оказался смартфон POCO F6. Чтобы снизить цену, его лишили влагозащиты и металлической рамы. Но характеристики POCO F6 не страдают и выглядят не менее достойно, чем начинка «прошки».

Характеристики POCO F6 Экран 6.67 дюйма, Flow AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 90 Вт Цена от 28 150 ₽

Купить POCO F6 (Global)

Купить POCO F6 (RU)

Получив CrystalRes-экран с разрешением 1.5K, POCO F6 тоже готов порадовать четкостью картинки, а его 50-мегапиксельная камера Sony IMX882 оснащена оптической стабилизацией для получения детализированных снимков даже при недостатке света.

Главный козырь POCO F6 — процессор Snapdragon 8s Gen 3. Это новый чип, который является слегка упрощенной версией лучшего чипсета 2024 года Snapdragon 8 Gen 3. Отличия заключаются только в графическом ускорителе, поэтому «прошка» имеет чуть более высокую производительность в играх и обладает поддержкой более продвинутых алгоритмов ИИ, хотя при выполнении других задач показывает себя ничуть не хуже.

Аккумулятор POCO F6, рассчитанный на 5000 мАч, полностью заряжается за 35 минут и отличается невероятной износостойкостью. Производитель обещает, что даже после 1000 циклов зарядки (3 года использования) батарейка потеряет не более 10% номинальной емкости, и это — очень круто, учитывая деградацию АКБ на других моделях.

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POCO Pad — идеальный планшет для фильмов

Помимо смартфонов был представлен планшет POCO Pad. Это первое подобное устройство в линейке бренда, и оно получилось очень крутым. Чтобы убедиться, просто взгляните на характеристики POCO Pad.

Характеристики POCO Pad Экран 12.1 дюйма, IPS (2560х1600), 120 Гц Основная камера 8 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 2 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 33 Вт Цена от 28 150 ₽

Купить POCO Pad

POCO Pad — планшет с большим экраном. 12-дюймовая диагональ его дисплея отлично подходит для просмотра фильмов, а процессор Snapdragon 7s Gen 2, набирающий порядка 620 тысяч баллов в AnTuTu, способен решать и более сложные задачи. Так что любую игру на средних настройках он тоже потянет.

Помимо прочего, планшет POCO Pad отличается сочным звуком с ярко выраженными басами за счет 4-х динамиков с поддержкой Dolby Atmos, а большой экран не оказывает негативное влияние на автономность, ведь внутри прячется аккумулятор аж на 10000 мАч. С ним можно спокойно рассчитывать на 16 часов непрерывного просмотра видео и 18 часов чтения электронных книг.

Как сэкономить на покупке новинок POCO

Купить POCO F6, а также другие новинки, можно начиная с 23 мая на AliExpress. В честь старта продаж на странице всех устройств появились специальные купоны, которые помогут получить дополнительную скидку.

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Кроме того, на старте продаж POCO F6, F6 Pro и POCO Pad первые покупатели получат подарки, состоящие из бесплатных смартфонов и других гаджетов POCO. Если и брать новинки, то обязательно сейчас!