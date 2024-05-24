POCO снова разрывает! Смартфоны POCO F6 и первый планшет бренда — самые крутые новинки 2024 года

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Герман Вологжанин

Еще не все успели насладиться POCO X6 Pro, вышедшим в начале 2024 года, как компания, которая постоянно предлагает топ за свои деньги, выпустила очередные новинки. 23 мая на AliExpress состоялся старт продаж флагманской серии смартфонов POCO F6, а также первого планшета в истории бренда. Давайте посмотрим, чем интересны эти новинки 2024 года, стоит ли их покупать, и кому они лучше всего подойдут.

POCO снова разрывает! Смартфоны POCO F6 и первый планшет бренда — самые крутые новинки 2024 года. POCO F6 Pro — главная новинка презентации POCO. Фото.

POCO F6 Pro — главная новинка презентации POCO

POCO F6 Pro — лучший смартфон POCO в 2024 году

POCO F6 Pro — полноценный флагман, то есть смартфон премиум-сегмента, хотя его цена сопоставима со стоимостью среднебюджетников других брендов. В чем выражается высокий класс устройства? Например, в использовании благородных материалов корпуса (стекло и металл), а также в полноценной влагозащите IP68. Но главное — это характеристики POCO F6 Pro.

ХарактеристикиPOCO F6 Pro
Экран6.67 дюйма, Flow AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка120 Вт
Ценаот 39 450 ₽

Купить POCO F6 Pro (Global)

Купить POCO F6 Pro (RU)

Смартфон оснащен безрамочным AMOLED-экраном с пиковой яркостью 4000 нит, а его разрешение соответствует стандарту 2K, благодаря чему достигается невероятная четкость изображения. Работает новинка на чипе Snapdragon 8 Gen 2 — флагманском процессоре, который набирает более полутора миллионов баллов в AnTuTu, позволяя играть на максимальных настройках графики в любые игры, а также предлагая продвинутые алгоритмы обработки изображения.

POCO F6 Pro — лучший смартфон POCO в 2024 году. Сногсшибательный результат POCO F6 Pro в AnTutu. Фото.

Сногсшибательный результат POCO F6 Pro в AnTutu

Алгоритмы ИИ приходятся как нельзя кстати, когда мы говорим о камере POCO F6 Pro. В качестве основы смартфон использует большой сенсор Light Fusion 800, дополненный системой оптической стабилизации. За счет классного аппаратного оснащения и мощного процессора POCO F6 Pro фотографирует настолько быстро, что не допускает появления смазов даже при съемке объектов в движении. Причем как днем, так и вечером.

POCO F6 Pro — лучший смартфон POCO в 2024 году. У POCO F6 Pro по-настоящему флагманская камера. Фото.

У POCO F6 Pro по-настоящему флагманская камера

Комплектный адаптер питания полностью восстанавливает энергию смартфона до 100% за 19 минут, а для любителей накачать всего и сразу производитель предусмотрел аж до 1 ТБ встроенной памяти. Да POCO F6 Pro — не просто флагман, а что-то большее!

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Мощный смартфон POCO F6

Чуть попроще оказался смартфон POCO F6. Чтобы снизить цену, его лишили влагозащиты и металлической рамы. Но характеристики POCO F6 не страдают и выглядят не менее достойно, чем начинка «прошки».

ХарактеристикиPOCO F6
Экран6.67 дюйма, Flow AMOLED (2712х1220), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 3
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка90 Вт
Ценаот 28 150 ₽

Купить POCO F6 (Global)

Купить POCO F6 (RU)

Получив CrystalRes-экран с разрешением 1.5K, POCO F6 тоже готов порадовать четкостью картинки, а его 50-мегапиксельная камера Sony IMX882 оснащена оптической стабилизацией для получения детализированных снимков даже при недостатке света.

Мощный смартфон POCO F6. POCO F6 тоже хорош. Фото.

POCO F6 тоже хорош

Главный козырь POCO F6процессор Snapdragon 8s Gen 3. Это новый чип, который является слегка упрощенной версией лучшего чипсета 2024 года Snapdragon 8 Gen 3. Отличия заключаются только в графическом ускорителе, поэтому «прошка» имеет чуть более высокую производительность в играх и обладает поддержкой более продвинутых алгоритмов ИИ, хотя при выполнении других задач показывает себя ничуть не хуже.

Мощный смартфон POCO F6. С процессором Snapdragon 8s Gen 3 POCO F6 набирает в AnTuTu полтора миллиона баллов. Фото.

С процессором Snapdragon 8s Gen 3 POCO F6 набирает в AnTuTu полтора миллиона баллов

Аккумулятор POCO F6, рассчитанный на 5000 мАч, полностью заряжается за 35 минут и отличается невероятной износостойкостью. Производитель обещает, что даже после 1000 циклов зарядки (3 года использования) батарейка потеряет не более 10% номинальной емкости, и это — очень круто, учитывая деградацию АКБ на других моделях.

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POCO Pad — идеальный планшет для фильмов

Помимо смартфонов был представлен планшет POCO Pad. Это первое подобное устройство в линейке бренда, и оно получилось очень крутым. Чтобы убедиться, просто взгляните на характеристики POCO Pad.

ХарактеристикиPOCO Pad
Экран12.1 дюйма, IPS (2560х1600), 120 Гц
Основная камера8 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 2
Память8/256 ГБ
Аккумулятор10000 мАч
Зарядка33 Вт
Ценаот 28 150 ₽

Купить POCO Pad

POCO Pad планшет с большим экраном. 12-дюймовая диагональ его дисплея отлично подходит для просмотра фильмов, а процессор Snapdragon 7s Gen 2, набирающий порядка 620 тысяч баллов в AnTuTu, способен решать и более сложные задачи. Так что любую игру на средних настройках он тоже потянет.

POCO Pad — идеальный планшет для фильмов. Смотреть фильмы на таком планшете — одно удовольствие. Фото.

Смотреть фильмы на таком планшете — одно удовольствие

Помимо прочего, планшет POCO Pad отличается сочным звуком с ярко выраженными басами за счет 4-х динамиков с поддержкой Dolby Atmos, а большой экран не оказывает негативное влияние на автономность, ведь внутри прячется аккумулятор аж на 10000 мАч. С ним можно спокойно рассчитывать на 16 часов непрерывного просмотра видео и 18 часов чтения электронных книг.

Как сэкономить на покупке новинок POCO

Купить POCO F6, а также другие новинки, можно начиная с 23 мая на AliExpress. В честь старта продаж на странице всех устройств появились специальные купоны, которые помогут получить дополнительную скидку.

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Кроме того, на старте продаж POCO F6, F6 Pro и POCO Pad первые покупатели получат подарки, состоящие из бесплатных смартфонов и других гаджетов POCO. Если и брать новинки, то обязательно сейчас!

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