Началась первая распродажа Xiaomi в 2023 году! Вот 5 товаров, которые нужно купить

Компания Xiaomi — один из давних партнеров маркетплейса AliExpress, а потому на этой площадке частенько можно встретить эксклюзивные скидки на смартфоны и другие гаджеты известного производителя. Только-только перед нами распахнул свои двери 2023 год, как на AliExpress стартовала распродажа, посвященная исключительно Xiaomi и ее продуктам. Мероприятие проходит с 16 по 29 января и по такому случаю мы собрали для вас 5 лучших товаров, которые обязательно нужно купить в начале года.

Стоит ли покупать Redmi Note 11 Pro 5G

Линейка смартфонов Redmi Note без преувеличения легендарна и пользуется популярностью во многих странах мира. А самой актуальной моделью, доступной сейчас на глобальном рынке, является Redmi Note 11 Pro 5G, и она хороша во всех отношениях.

Цена: 18 400 ₽ (с купоном продавца)

Купить Redmi Note 11 Pro 5G

За работу смартфона отвечает энергоэффективный чипсет Snapdragon 695, который в отсутствии существенного нагрева демонстрирует высокий уровень производительности, набирая почти 400 тысяч баллов в AnTuTu. Это отличный показатель, гарантирующий не только плавную работу интерфейса, но и стабильность в ресурсоемких 3D-играх. Но основных достоинств у смартфона три:

Экран. Сочная AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, которая полностью компенсирует падение лучей солнца на экран знойным летом.

Сочная AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, которая полностью компенсирует падение лучей солнца на экран знойным летом. Камера. Основной сенсор на 108 мегапикселей, дополняемый вспомогательными камерами от сверхширокоугольного объектива до макро-модуля.

Основной сенсор на 108 мегапикселей, дополняемый вспомогательными камерами от сверхширокоугольного объектива до макро-модуля. Батарея. Комбинация из аккумулятора на 5000 мАч, энергоэффективного процессора и AMOLED-экран становится залогом автономной работы на протяжении полутора дней, а мощный адаптер питания на 67 Вт восполняет энергию от 0 до 100% всего за 45 минут.

Конечно же, смартфон Redmi Note 11 Pro 5G оснащен датчиком NFC, ИК-портом для управления техникой, разъемом для подключения проводных наушников и слотом под установку карты памяти объемом до 1 Тб.

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Смартфон Redmi Note 10 Pro, который все еще можно купить

Эта модель поступила в продажу почти 2 года назад. Возможно, вы удивитесь, но Redmi Note 10 Pro до сих пор нет равных среди смартфонов за 15-20 тысяч рублей. Он опередил свое время и сегодня в лобовом сравнении совершенно не уступает более дорогим моделям 11-го поколения.

Цена: 15 800 ₽

Купить Redmi Note 10 Pro

Здесь тот же экран на 6,67 дюйма с высокой пиковой яркостью и частотой обновления 120 Гц, такой же емкий аккумулятор на 5020 мАч и та самая камера на 108 Мп, которая именно в Redmi Note 10 Pro оптимизирована до такой степени, что в режиме ночной съемки зачастую даже не уступает флагманам.

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За два последних года «десятка» претерпела серьезные изменения. Появились зеленый и фиолетовый цвета корпуса, а в наличии теперь есть версия на 256 Гб встроенной памяти. Ничего из этого не было на старте продаж в 2021 году, и сегодня Redmi Note 10 Pro превратился в, пожалуй, самый универсальный смартфон, переживающий вторую молодость.

Лучший фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro

В линейке устройств Xiaomi особое место занимают фитнес-браслеты. Недавно китайская компания выпустила Pro-версию своего носимого аксессуара, чего ранее никогда не случалось. Xiaomi Smart Band 7 Pro стал крупнее за счет расширения экрана и увеличения диагонали до 1,64 дюйма. Теперь на нем действительно удобно читать уведомления и не нужно вглядываться, чтобы рассмотреть количество пройденных шагов или сожженных калорий.

Цена: 4 600 ₽

Купить Xiaomi Smart Band 7 Pro

В сравнении с обычной «семеркой» это намного более премиальный продукт, чей корпус имеет алюминиевую рамку, а внутри девайса скрывается долгожданный GPS-датчик, о котором фанаты просили не один год. На месте сотни циферблатов, пульсоксиметр (SpO₂), больше 100 спортивных режимов, удаленное управление смартфоном в режиме камеры и воспроизведения музыки, влагозащита, а также 12 дней работы от одного заряда — то, о чем могут только мечтать владельцы дорогих смарт-часов.

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Наушники с шумоподавлением Redmi Buds 4 Pro

За последние годы компания Xiaomi сумела прокачать музыкальную составляющую своих смартфонов: даже недорогие модели теперь оснащены стереодинамиками, а за настройку звука в китайских флагманах отвечают известные производители Hi-Fi электроники от JBL до harman/kardon. В этой связи логично было бы ожидать появление хороших беспроводных наушников, и они появились! Redmi Buds 4 Pro — возможно, лучшая Bluetooth-гарнитура за 4 000 ₽.

Цена: 4 000 ₽

Купить Redmi Buds 4 Pro

Наушники имеют сертификацию Hi-Res Audio Wireless и подключаются к смартфону по самому современному на данный момент протоколу Bluetooth 5.3. Специально для любителей крутых кодеков предусмотрена поддержка LDAC, а неискушенный слушатель точно оценит функции активного шумоподавления и прозрачности в комбинации с мультипоинтом, когда гарнитуру Redmi Buds 4 Pro можно одновременно использовать с двумя устройствами.

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Купить Xiaomi 12 Lite со скидкой

На сладкое мы приготовили самый сбалансированный смартфон китайской компании — Xiaomi 12 Lite. Это младший флагман в 12-й линейке, выгодно отличающийся от старших моделей не только более привлекательной ценой, но и мощным чипсетом, который не нагревается до критических температур даже под серьезными нагрузками.

Цена: 23 500 ₽ (с купоном продавца)

Купить Xiaomi 12 Lite

Производительности Snapdragon 778G достаточно для решения любых задач, что доказывает высокий результат в тесте AnTuTu: более 500 тысяч баллов. Но даже в случае, если вам нет дела до скорости работы, Xiaomi 12 Lite найдет, чем удивить. Например, своим дизайном и вниманием к мелочам. Вы вряд ли встретите еще один современный смартфон Xiaomi в 173-граммовом корпусе, оснащенный фронтальной камерой с двойной вспышкой для вечерних селфи в разрешении 32 Мп.

Основная камера тоже готова порадовать, ведь здесь установлен 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM2, а получившиеся снимки удивляют своей насыщенностью и детализацией на AMOLED-экране с поддержкой технологии Dolby Vision. С учетом энергоэффективного чипсета, несклонного к избыточному нагреву, полного заряда аккумулятора на 4300 мАч хватает на день активного использования, а в комплекте лежит мощный адаптер питания на 67 Вт.