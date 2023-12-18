Надоели большие? Нашли для вас несколько компактных смартфонов, за которые не стыдно

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то 6-дюймовый смартфон считался огромным. Однако по мере того, как производители создавали все более сложные и мощные системы камер, а покупатели требовали больше площади экрана, времени автономной работы и мощности, 6,5-дюймовые и даже более крупные экраны, которые когда-то украшали только те смартфоны, которые называли ”лопатами”, стали скорее нормой, чем исключением. Сегодня большинство телефонов Android находятся в этом диапазоне размеров. И хотя они предлагают невероятные возможности и великолепные экраны, иногда 6,7-дюймовый телефон — это уже слишком.

Лучшие компактные смартфоны

К счастью, если у вас маленькие руки или вам просто нужен телефон, который более удобно лежит в кармане, на рынке все еще есть несколько отличных вариантов. Хотя в наши дни под «меньшим» обычно подразумевается дисплей около шести дюймов, это все равно хорошо. Давайте порадуемся, что такие телефоны существуют, в тоv числе среди флагманов, и перечислим их, вспомнив основные характеристики. Заодно найдем их на Яндекс Маркете и посмотрим, сколько они стоят. Впрочем, указывать цену мы не будем, так как она меняется каждый день, но перейдя по ссылке, вы сможете ее узнать.

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Asus Zenfone 10 — самый компактный флагман

Если вы ищете компактный телефон, способный удовлетворить ваши повседневные потребности, обратите внимание на Asus Zenfone 10. Это небольшое устройство не испытывает недостатка в мощности благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 2. Одним из недостатков прошлогоднего Zenfone 9 было отсутствие беспроводной зарядки, но в этом году Asus это исправила.

Жесты ZenTouch предлагают несколько простых и удобных способов управления смартфоном. И хотя двойная камера на задней панели Asus Zenfone 10 – это не лучшая реализация, которую мы видели на смартфонах, она вполне приемлема для ежедневного использования. Основной сенсор с разрешением 50 Мп хорошо справляется с большинством снимков, особенно в режиме полного разрешения, что делает его достойной камерой для режима ”достал, сфотографировал”.

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Samsung Galaxy S23 — дешевый флагман Самсунг

Плоский экран Samsung Galaxy S23 имеет размер 6,1 дюйма. Конечно, размер ваших рук будет определять, насколько компактным покажется вам этот телефон, но для среднестатистического человека он должен быть достаточно маленьким, чтобы удобно разместиться в ладони.

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Экран тоже впечатляет, как мы уже и привыкли ожидать от Samsung. Это Super AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, что отлично подходит для просмотра YouTube, социальных сетей или для любимых игр.

Samsung также оснастила S23 фантастическим набором камер, которые остались неизменными по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S22. Основной сенсор с разрешением 50 Мп делает хорошие фотографии. Вместе с ним работают вспомогательные камеры. Возможно, 3-кратный телеобъектив не так впечатляет, как в Galaxy S23 Ultra, но он позволяет немного приблизить объект съемки без ущерба для качества изображения.

Удивительно, что Galaxy S23 работает от аккумулятора дольше, чем Galaxy S22. Samsung не только улучшила характеристики, установив более емкий аккумулятор, но и использовала более энергоэффективный чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Весь телефон — значительное улучшение по сравнению с предшественником и реальная причина, по которой наконец-то можно сказать, что Samsung сделала свой самый маленький S23 достойным покупки.

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Google Pixel 7a — недорогой производительный смартфон

Для тех, кто хочет получить хороший быстрый смартфон за относительно небольшие деньги, скорее всего, подойдет покупка Google Pixel 7a. Он включает в себя множество функций флагманского уровня, которыми могут похвастаться только устройства с вдвое большей ценой. Pixel 7a оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления до 90 Гц. Добавьте к этому чипсет Google Tensor G2 и 8 ГБ оперативной памяти, и вы получите хорошо сбалансированное устройство, которое легко справится с повседневной работой.

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Как и все устройства Pixel, 7a поставляется со стоковой версией Android с тремя годами обновлений и пятью годами исправлений безопасности. Аккумулятор тут средний, но на день вам его все равно хватит, а дальше так ли важно сколько он проработает, если его все равно придется заряжать?!

Если вы любите фотографировать, Pixel 7a наверняка вам понравится. Google уделила флагманской модели 7a много внимания и оснастила ее 64-Мп основной камерой и 13-Мп ультразумом. Добавьте к этому фантастические возможности Google по постобработке, и вы получите отличные снимки.

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Google Pixel 8 — флагман от Гугл

Несмотря на то, что Pixel 8 от Google лишен некоторых особенностей своего более старшего брата с приставкой Pro, он все равно обладает впечатляющим количеством функций. В том числе чипсетом Tensor G3. Система двойной камеры, возможно, не столь впечатляющая, как в других флагманских телефонах, но Google с лихвой компенсирует это продвинутой системой вычислительной фотографии, которая не только обеспечивает яркие, живые и естественные снимки, но и позволяет редактировать их так, как не может ни один другой смартфон.

Например, в этом году Tensor G3 поддерживает Magic Editor — генеративный инструмент искусственного интеллекта, который основан на хорошо известном Magic Eraser из предыдущих телефонов Pixel. Он позволяет удалять фоновые объекты, причем это делается удивительно легко. Алгоритмы искусственного интеллекта Google автоматически генерируют пиксели, чтобы ваши фотографии выглядели так, как вам нравится.

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Хотя Tensor G3 не является самым быстрым чипом с точки зрения производительности, он может с лихвой справиться с повседневными задачами и играми. И хотя Pixel 8 стоит недешево, важно помнить, что вы получаете не только новейший и лучший телефон Google, но и беспрецедентный семилетний срок обновления Android. Благодаря этому смартфон не похож ни на один другой Android-смартфон, представленный на рынке сегодня.

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Google Pixel 6a — компактный дешевый Пиксель

Хорошая новость заключается в том, что в этот список попадают не только дорогие телефоны. Например, Google Pixel 6a — яркий пример того, какую ценность может дать бюджетный Android-телефон, если вы не против немного устаревшего дизайна и меньшего количества премиальных функций. Его 6,1-дюймовый экран достаточно мал, чтобы им можно было удобно пользоваться одной рукой, а частота обновления составляет всего 60 Гц, тем не менее, это OLED-панель.

Программное обеспечение всегда было отличительной чертой линейки Google Pixel, учитывая, что компания обычно выкладывает самые новые версии Android для своих пользователей первой. Самая большая проблема телефона — раздражающие перебои с уровнем сигнала, досадная растущая проблема чипов Tensor от Google. Это отнюдь не невыносимо, но многие говорят, что время от времени телефон приходится перезагружать. Обновления программного обеспечения скорректировали эту проблему, но вы все равно можете с ней столкнуться.

В общем, отличная работа камеры, время автономной работы в течение всего дня и шикарное программное обеспечение Google заставляют самый маленький телефон Google чувствовать себя как его более дорогие собратья из линейки Pixel.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 – небольшой складной смартфон

Хотя Samsung Galaxy Z Flip 5 нельзя назвать маленьким телефоном в традиционном смысле этого слова, его складная конструкция позволяет легко носить его с собой и полностью соответствует тому, что обещали складные телефоны с самого начала. Развернув Z Flip 5, вы увидите большой 6,7-дюймовый дисплей, но в сложенном виде его размер составляет всего 3,4 дюйма, что позволяет легко поместить его в карман или сумку.

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Некоторые функции больше забавны, чем полезны, хотя в них тоже есть свой шарм. Например, возможность поставить телефон в положение «L» (известное как режим Flex), чтобы использовать фронтальную камеру без рук, или даже прокрутка приложений с помощью небольшого цифрового трекпада. Подобные функции делают этот гаджет интересным и инновационным.

Но несмотря на инновационность, раскладушка все же отстает от своих более традиционных собратьев Galaxy в отношении производительности камеры и времени автономной работы. Тем не менее, если вам нравится иметь большой телефон, который может превратиться в маленький, когда вам нужно положить его в карман, лучше раскладушки не найти.

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Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro — это легкий выбор для тех, кто работает в экосистеме Apple, но он вряд ли займет достойное место в списке, если вы активно используете Android. Тем не менее, на него стоит обратить внимание всем, кто не привязан к конкретной платформе, даже несмотря на то, что стоит он довольно дорого.

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Во-первых, в этом году Apple оснастила iPhone 15 Pro чипом A17 Pro с аппаратным ускорением трассировки лучей и другими улучшениями GPU, благодаря которым iPhone 15 Pro стал одним из первых смартфонов, предоставляющих игры консольного качества. К этому добавился 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2 000 нит. Он также стал легче, чем когда-либо, благодаря новой конструкции из титанового сплава, и это первый iPhone, который наконец-то отказался от фирменного порта Lightning в пользу USB Type-C.

Хотя система камер не предлагает мощный оптический зум, вам будет трудно найти лучшую камеру на смартфоне такого размера. Трехлинзовая система сочетает в себе 48-Мп основную камеру с 12-Мп широкоугольным и 3-кратным телеобъективами, а также сканер LiDAR для съемки портретов и более быстрой автофокусировки при слабом освещении. Энергоэффективности чипа A17 Pro и экономичности iOS 17 хватит на целый день обычного использования. Но если вы много играете, то от зарядки далеко лучше не отходить.

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