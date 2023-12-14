Стоит ли пользоваться СБПэй на Android и как это делать. Спойлер: он удобнее и выгоднее

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что отключение Google Pay для многих из нас стало печальной новостью, глобально в России от этого никто не пострадал. На Android, в отличие от iOS, было немало отечественных сервисов бесконтактной оплаты, поэтому все продолжили платить телефонами так же, как и раньше. Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay, Yandex Pay, ЮMoney Pay, СБПэй — пожалуй, платежных инструментов развелось даже слишком много. Но как минимум один выделяется на общем фоне, и тем интереснее выглядит перспектива начать пользоваться именно им.

Стоит ли пользоваться СБПэй на Android и как это делать. Спойлер: он удобнее и выгоднее. СБПэй на Android тоже имеет смысл использовать. Фото.

СБПэй на Android тоже имеет смысл использовать

Что такое СБПэй

Я говорю про СБПэй. Это универсальный платежный сервис, который работает на базе Системы быстрых платежей, позволяющей отправлять деньги по номеру телефона. Просто в какой-то момент разработчики Национальной системы платежных карт решили, что СБП можно использовать не только для денежных переводов, но и для бесконтактных платежей.

Что такое СБПэй. СБПэй — это российский платежный сервис, который позволяет платить по QR или NFC, а также онлайн. Фото.

СБПэй — это российский платежный сервис, который позволяет платить по QR или NFC, а также онлайн

Универсальность СБПэй проистекает не только из возможности платить с его помощью за покупки и переводить средства, но из доступных вариантов оплаты. Сервис поддерживает транзакции как по NFC, так и по QR-кодам: если магазин поддерживает СБПэй, оплатить можно будет любым из этих двух способов, причем хоть с Android, хоть с iOS.

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Именно поэтому СБПэй стал единственной реальной альтернативой Apple Pay на iPhone. Разработчики НСПК смогли заставить сервис активировать NFC в смартфонах Apple и позволить их владельцам оплачивать покупки бесконтактно практически так же, как и раньше. Да, для этого приходилось выполнить на одно действие больше, каждый раз нажимая на всплывающее уведомление, но такой способ оплаты был и удобнее, и быстрее, чем сканирование QR-кода.

Как пользоваться СБПэй на Android

Настроить СБПэй на Android даже проще, чем что-либо другое. Его преимущество заключается в том, что сервис не требует установки в качестве платежного средства по умолчанию, работая независимо ни от чего.

  • Скачайте приложение СБПэй себе на Android;
  • Запустите и пройдите авторизацию в сервисе;
  • На главном экране выберите банк, счет которого вы хотите привязать к СБПэй;
Как пользоваться СБПэй на Android. К СБПэй можно привязать дебетовые счета всех российских банков. Фото.

К СБПэй можно привязать дебетовые счета всех российских банков

  • Авторизуйтесь в приложении своего банка и выберите нужный счет;
  • Дайте приложению доступ к камере, чтобы сканировать QR-коды.

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Все. Теперь вы можете пользоваться СБПэй. Осталось только разобраться, как все работает. На самом деле ничего сложного в этом нет. Единственный нюанс заключается в том, что терминалом на кассе вам пользоваться не придется. Для этого есть специальная табличка, которая позволяет платить по QR и NFC: вы ее точно узнаете, она там такая одна.

  • Скажите кассиру, что хотите оплатить по СБПэй;
  • Включите смартфон и разблокируйте;
Как пользоваться СБПэй на Android. Это та самая табличка для оплаты покупок по СБПэй. Фото.

Это та самая табличка для оплаты покупок по СБПэй

  • Поднесите смартфон к табличке на кассе;
  • Нажмите на уведомление, которое появится на экране, для подтверждения оплаты.

Чем СБПэй лучше Mir Pay, SberPay и других платежных сервисов

Несмотря на то что на Android нет проблем с платежами смартфоном по NFC, а СБПэй не выглядит как самый удобный способ оплаты, иногда может пригодиться и он. Безусловно полезным его делает отсутствие необходимости выбирать в качестве платежного средства по умолчанию. То есть у вас может быть выбран Mir Pay или SberPay, но оплатить через СБПэй вы все равно сможете, потому что оплата проводится не через терминал.

Зачем это может быть нужно, спросите? На самом деле, как показывает практика, нередко пользователи сталкиваются с ситуацией, когда Mir Pay не работает, а платеж по NFC не проходит. Я сам неоднократно с этим сталкивался и был вынужден выбирать другой способ оплаты. Но одно дело, если у вас под рукой есть банковская карта, и совершенно другое — когда ее нет.

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Плюс ко всему, если NFC по какой-то причине не срабатывает, вы можете воспользоваться оплатой по QR. Стоп, скажете вы, но ведь такая возможность есть в любом банковском приложении. Это правда. Но, если вы не умеете устанавливать APK и не пользуетесь другими каталогами, кроме Google Play, возможности установить их у вас попросту не будет. А СБПэй по-прежнему доступен в магазине приложений Google и объединяет в себе счета всех российских банков.

Где можно получать кэшбек при оплате СБПэй

Но универсальность — не последнее преимущество СБПэй. По умолчанию за оплату через него вы не можете получить кэшбек. Все дело в том, что платеж проходит не как транзакция, а, по сути, как денежный перевод по Системе быстрых платежей. Но для привлечения аудитории НСПК организовала акцию, в рамках которой вы все-таки можете получить часть уплаченных средств к возврату, если будете пользоваться СБПэй.

Где можно получать кэшбек при оплате СБПэй. Я на акциях НСПК уже заработал более 1000 рублей. Фото.

Я на акциях НСПК уже заработал более 1000 рублей

  • Во-первых, вы сможете получать 10% кэшбека в супермаркетах за оплату по СБПэй. Важное условие: оплата должна проводиться строго по NFC. QR-коды в акции не участвуют.
  • Во-вторых, вам полагается 10% от потраченной суммы при оплате проезда на поезда и автобусы аэроэкспресса. Тут действуют любые способы оплаты, включая NFC и QR-код, а также платежная кнопка в веб-версии или приложении.
  • В-третьих, за оплату через СБП вам светит скидка на оплату коммунальных услуг. Правда, акция распространяется только на Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ, но для москвичей это будет более чем актуально.

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Узнавать обо все акциях, скидках и промо-кампаниях, которые проводит Национальная система платежных карт, можно в приложении «Привет!)». Там же необходимо активировать акционные предложения, чтобы они заработали. О том, как включить кэшбек за оплату по СБПэй через NFC, уже рассказывали наши коллеги из AppleInsider.ru. На Android способ активации ничем не отличается.

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