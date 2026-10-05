Многие откладывают покупку нового смартфона до распродажи 11.11 на AliExpress: кажется, что в ноябре всё будет дешевле. Но в этом году такая стратегия может обойтись дороже, чем покупка прямо сейчас. Цены на смартфоны растут уже несколько месяцев, и о том, почему они дорожают быстрее зарплат, мы уже писали. Но в начале октября появились новые поводы торопиться. Объясняю, что происходит с ценами, и показываю 10 смартфонов, которые я бы взял до распродажи, от самых доступных до флагманов.

Почему смартфоны подорожают к 11.11

Главная причина — подорожание памяти. Чипы оперативной и встроенной памяти скупают компании, которые строят дата-центры для ИИ, и производители смартфонов платят за память всё больше. В начале октября это отразилось уже на ценах крупных брендов: Samsung подняла цены на Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra на 100 долларов в США, Европе и Индии, сообщает GSMArena.

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Следом стало известно, что Google тихо подняла цену Pixel 10a в США с 499 до 599 долларов. Если так поступают Samsung и Google, китайские бренды вряд ли останутся в стороне. На AliExpress подорожание видно уже сейчас. В мае мы находили OnePlus 15 за 54 811 рублей, а сегодня он стоит от 64 110 рублей. OPPO Reno16 F в сентябре продавали за 28 545 рублей, теперь — от 29 835. Даже бюджетный POCO M7, который на старте продаж стоил около 10 тысяч, сейчас обходится в 12 506 рублей.

Есть и ещё одна причина не тянуть. 24 сентября Минфин внёс в правительство законопроект, по которому с 1 января 2027 года покупки на зарубежных маркетплейсах обложат НДС 22%, сообщает Интерфакс. Закон ещё не принят, но если его утвердят, AliExpress перестанет быть таким выгодным. Распродажа 11.11 на AliExpress пройдёт с 11 по 19 ноября. Скидки на ней, конечно, будут, но считать их будут уже от выросших цен. Поэтому, если смартфон нужен в ближайшее время, я бы не ждал ноября.

Самый доступный в подборке POCO M7 — с батареей на 7000 мАч

Самый доступный смартфон в подборке, и при этом с батареей на 7000 мАч. Её хватает надолго, а заряжается она от комплектного блока на 33 Вт. POCO M7 умеет и сам заряжать другие устройства: обратная зарядка у него на 18 Вт.

Цена: от 12 506 ₽

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Ещё одна редкость для такой цены — экран с частотой 144 Гц, так что интерфейс работает плавно. Это хороший вариант для родителей, ребёнка или как запасной смартфон. Мощным его не назовёшь, поэтому брать его стоит для мессенджеров, видео и банковских приложений, а не для тяжёлых игр.

Motorola Moto G100 Pro даёт 12 ГБ оперативки там, где другие экономят

Смартфон с 12 ГБ оперативки за 16 тысяч — редкость в эпоху дефицита памяти. Почему Motorola в этой цене выгоднее популярных конкурентов, мы подробно разбирали в статье о том, чем смартфоны Motorola круче POCO и realme.

Цена: от 16 692 ₽

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Внутри стоит Dimensity 7300, экран — AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит. Батарея на 6720 мАч, а корпус защищён по стандартам IP68 и IP69. Минус — зарядка всего на 30 Вт.

POCO X8 Pro — для тех, кому нужна мощность флагмана

Главное в этом смартфоне — производительность. Dimensity 8500 Ultra набирает в AnTuTu больше 2 миллионов баллов, а это уровень флагманов прошлых лет. Так что игры на высоких настройках для него не проблема.

Цена: от 28 318 ₽

Купить POCO X8 Pro

Экран AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит, батарея 6500 мАч с зарядкой на 100 Вт. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, есть ультраширик на 8 Мп. Если батарея для вас важнее мощности, посмотрите на обычный POCO X8: в нашем сравнении POCO X8 и POCO X8 Pro он выиграл по автономности.

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REDMI Note 17 Pro Max с батареей как у повербанка

Главная фишка этого смартфона — батарея на 10000 мАч. Это уровень повербанка, но в корпусе обычного смартфона. Заряжается она от комплектного блока на 100 Вт, а сам смартфон может подзарядить наушники или другой телефон проводом на 27 Вт.

Цена: от 28 680 ₽

Купить REDMI Note 17 Pro Max

Экран AMOLED с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит закрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2. На AliExpress продаётся глобальная версия с поддержкой российского 5G, правда, без диапазона n79. Учтите, что за 28 680 рублей продают версию с 128 ГБ памяти, и этого может не хватить надолго.

OPPO Reno16 F снимает с оптическим зумом, как флагман

Единственный смартфон до 30 тысяч в подборке с перископным телевиком. Он даёт 3,5-кратный оптический зум с оптической стабилизацией, так что снимать издалека можно без потери качества.

Цена: от 29 835 ₽

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Основная камера на 50 Мп тоже со стабилизацией, а фронталка на 50 Мп получила автофокус. Батарея на 7000 мАч заряжается на 80 Вт. В официальной российской рознице Reno16 F стоит 41 999 рублей, так что на AliExpress выходит заметно дешевле.

Nothing Phone (3) выделяется не только светящейся спинкой

Самый необычный смартфон подборки: на спине у него светодиодная матрица Glyph, которая показывает уведомления и время. Но выбирать его стоит не только за дизайн. Внутри Snapdragon 8s Gen 4, а камеры сделаны на уровне флагманов: три модуля по 50 Мп, включая перископ с 3-кратным зумом.

Цена: от 34 505 ₽

Купить Nothing Phone (3)

Фронтальная камера тоже на 50 Мп. Батарея на 5150 мАч заряжается на 65 Вт по проводу и на 15 Вт без проводов. Честный минус — автономность средняя, по нынешним меркам это скромная батарея.

Флагман realme GT 8 Pro с огромной батареей

Это уже флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5, одном из самых мощных процессоров для Android. При этом realme не сэкономила на батарее: здесь 7000 мАч и зарядка на 120 Вт, блок питания лежит в комплекте.

Цена: от 58 271 ₽

Купить realme GT 8 Pro

Экран — LTPO AMOLED на 6,79 дюйма с разрешением 3136 × 1440 пикселей, частотой 144 Гц и яркостью до 7000 нит. Ещё одна фишка — сменные островки камер, которыми можно поменять внешний вид смартфона. В декабре на маркетплейсах он стоил около 50 тысяч, так что дешевле, скорее всего, уже не будет.

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Почему OnePlus 15 всё ещё стоит брать

OnePlus 15 работает на том же Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и realme GT 8 Pro. В нашем сравнении OnePlus 15 и realme GT 8 Pro он выиграл за счёт оптимизации: тот же процессор у него работает эффективнее. А вместо привычного переключателя режимов у него программируемая кнопка.

Цена: от 64 110 ₽

Купить OnePlus 15

Подорожание по OnePlus 15 видно лучше всего: в мае на AliExpress он стоил 54 811 рублей, а сейчас — почти на 10 тысяч дороже. 12 октября выходит OnePlus 16, но по утечкам он будет стоить ещё дороже, так что OnePlus 15 остаётся разумным выбором.

Складной HONOR Magic V3 толщиной почти как обычный смартфон

Складной смартфон, который в сложенном виде почти не отличается от обычного: толщина 9,2 мм, а вес 226 граммов. В разложенном состоянии его толщина всего 4,35 мм. На старте продаж в России его продавали за 189 990 рублей, так что сейчас он стоит дешевле в два с лишним раза.

Цена: от 77 500 ₽

Купить HONOR Magic V3

Камеры у Magic V3 флагманские: основная на 50 Мп со стабилизацией, ультраширик на 40 Мп и телевик на 50 Мп с 3,5-кратным зумом. Это модель 2024 года, поэтому процессор уже не самый новый, но для складного смартфона за такие деньги это редкое предложение.

OPPO Find X9 Ultra — лучший камерофон в подборке

Лучший камерофон подборки и один из лучших на Android вообще. Сзади четыре камеры: основная на 200 Мп, ультраширик на 50 Мп и сразу два перископа — на 200 и 50 Мп. Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Цена: от 106 894 ₽

Купить OPPO Find X9 Ultra

Экран с разрешением 2K и частотой 144 Гц, батарея на 7050 мАч с зарядкой на 100 Вт по проводу и 50 Вт без проводов, защита IP66, IP68 и IP69. Как он снимает, мы показывали в материале о том, почему Find X9 Ultra — лучший камерофон 2026 года. Это дорогой смартфон, но если вы давно присматривались к нему, тянуть с покупкой не стоит.

Какой смартфон взять — мой выбор

Если бы я выбирал прямо сейчас, то ориентировался бы на задачи и бюджет:

Все цены в подборке актуальны на момент публикации и могут измениться в любую сторону. Но тенденция понятна: память дорожает, крупные бренды уже подняли цены, а с 2027 года покупки на AliExpress могут обложить НДС. Обсудить подборку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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