Год назад приличный смартфон среднего класса стоил 20-25 тысяч рублей. Сейчас за те же деньги выбор заметно скромнее, а характеристики — хуже, поэтому в моей подборке подешевевших смартфонов 2026 года были настоящие алмазы. Но постепенное подорожание — это не ощущение и не паранойя, а факт, который легко проверить. Разбираю, почему дорожают смартфоны и что с этим делать.

Кризис памяти — главная причина роста цен в 2026 году

Любой смартфон состоит из двух видов памяти: оперативная (RAM) и встроенная (хранилище). Оба типа производит очень ограниченное число компаний: Samsung, SK Hynix, Micron и несколько китайских производителей. И в 2025-2026 году эта цепочка поставок столкнулась с серьёзными проблемами.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Что произошло:

спрос на память резко вырос из-за развития ИИ: дата-центры OpenAI, Google и других компаний скупают огромные объёмы чипов памяти;

производственные мощности не успевают за спросом: строительство новых заводов занимает годы;

США ввели экспортные ограничения на поставки современных чипов в Китай, из-за чего цепочки поставок перестроились, что создало дефицит и логистические задержки;

стихийные бедствия и аварии на отдельных заводах добавили перебои в поставках.

Результат простой: цены на память выросли на 40-80% за последний год. Смартфон с 8 ГБ RAM и 256 ГБ хранилища теперь обходится производителю заметно дороже, чем год назад, и эту разницу он перекладывает на покупателя.

Именно поэтому в 2026 году мы наблюдаем странную картину: новые смартфоны дороже прошлогодних при похожих или даже чуть лучших характеристиках. POCO объявила о повышении цен в сентябре, и я еле-еле успел урвать POCO X8 Pro Max по адекватной цене. Samsung подняла цены на Galaxy Z серию. OnePlus 15 стоит дороже OnePlus 13 при запуске, а с OnePlus 16 ситуация будет ещё хуже. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Курс доллара — второй удар по рублёвым ценам

Все смартфоны производятся в Азии и продаются в долларах или евро на мировом рынке. Когда рубль слабеет к доллару, рублёвые цены растут автоматически даже если долларовая цена не изменилась. За последние два года рубль прошёл через несколько волн ослабления. И даже в этом году ситуации были разные. Весной за 1$ давали 70 рублей, а сейчас — под 90. И все эти риски закладываются в итоговую стоимость.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Добавьте к этому таможенные пошлины, логистические расходы и маржу дистрибьюторов — и рублёвая цена растёт ещё быстрее. Для рынка параллельного импорта (а именно через него в Россию приходит значительная часть смартфонов) ситуация ещё сложнее: дополнительные логистические цепочки через третьи страны добавляют 10-20% к цене.

Инфляция и рост себестоимости производства

Даже если забыть про память и курс, смартфоны дорожают по более фундаментальным причинам. Рост зарплат в Китае за последние десять лет сделал китайское производство заметно дороже. Это хорошо для китайских рабочих, но это значит, что «дёшево произвести в Китае» уже не так дёшево, как раньше.

Энергия, транспорт, сырьё — всё это дорожает глобально. Инфляция в США и Европе влияет на стоимость комплектующих, которые производятся там или оцениваются в долларах и евро. Наконец, сами смартфоны стали технически сложнее. Перископные камеры, кремний-углеродные батареи, чипы на 3-нм техпроцессе — всё это стоит значительно дороже в производстве, чем решения пятилетней давности. Мы получаем лучшие устройства — но за это приходится платить. Обсудить тему можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Когда это остановится — честный ответ

Хотелось бы сказать, что завтра всё наладится. Но честный ответ другой. Кризис памяти — не на месяц. Новые заводы по производству памяти строятся 3-5 лет. Samsung анонсировала расширение производства, китайские производители наращивают мощности, но это даст результат не раньше 2027-2028 года. До тех пор дефицит и высокие цены на память сохранятся.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Курс рубля — переменная величина, но структурные факторы указывают на сохранение давления на рубль в среднесрочной перспективе. Санкции и ограниченный доступ к рынку — долгосрочный фактор без очевидной точки выхода. Поэтому мой вывод жёсткий, но честный: смартфоны в рублях будут дорожать дальше. Те, кто купил POCO X8 Pro за 25 тысяч весной — купили по лучшей цене. Те, кто ждёт «пока подешевеет» — скорее всего, ждут напрасно.

Купить POCO X8 Pro

Если смартфон нужен — брать сейчас, пока рынок не ушёл ещё выше. Смотреть на прошлогодние модели которые подешевели относительно старта продаж — там сейчас лучшее соотношение цены и качества. И следить за распродажами — в периоды акций разрыв с будущими ценами особенно заметен. Актуальные предложения публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN