Писал уже про то, чем отличается камера в дорогом и дешевом смартфоне, и было ясно, что разница колоссальная. Но одно дело — объяснять в теории, другое — показать на примере смартфона, который буквально не имеет равных по камерам прямо сейчас. Сегодня глобальная версия OPPO Find X9 Ultra появилась на AliExpress, и я ее рекомендую. Разбираю, что умеет камера этого смартфона и почему он заслуживает звания лучшего камерофона 2026 года.

Где продается OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra в России официально не продается. Но сегодня глобальная версия OPPO Find X9 Ultra Global появилась на AliExpress по цене 98 062 рублей. Это версия с поддержкой Google-сервисов, глобальными частотами 4G и меню на русском языке.

Купить OPPO Find X9 Ultra

Для сравнения с прямыми конкурентами: Xiaomi 17 Ultra стоит около 83 000 рублей на AliExpress, vivo X300 Ultra — те же 83-85 тысяч рублей. То есть OPPO Find X9 Ultra находится в том же ценовом диапазоне, но предлагает принципиально другой уровень камерной системы. Если ищете что-то дешевле — загляните в рейтинг недорогих камерофонов 2026 года, там есть интересные варианты за 30 000-50 000 рублей. Но если хотите лучшее,то поговорим про OPPO. Следить за ценами и актуальными предложениями удобно в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Характеристики OPPO Find X9 Ultra

Прежде чем говорить о камерах, коротко по основным параметрам. Смартфон OPPO Find X9 Ultra не жертвует ничем ради камер: здесь топовое железо без компромиссов.

Характеристики OPPO Find X9 Ultra Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168×1440), 144 Гц Основная камера 200 + 50 + 200 + 50 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 7050 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый производительный Android-чип на сегодня. Экран BOE X3 с разрешением 2K и частотой 144 Гц — один из лучших дисплеев на рынке. Батарея 7050 мАч с кремний-углеродной технологией, ультразвуковой сканер в экране, симметричные стереодинамики, IP66/68/69. Плюс фирменная кнопка управления камерой на правом торце — как у iPhone. По общему уровню начинки телефон OPPO Find X9 Ultra не уступает ни одному конкуренту.

Возможности камеры OPPO Find X9 Ultra

Вот ради чего стоит платить почти сто тысяч рублей. Камера OPPO Find X9 Ultra — это пять модулей плюс мультиспектральный сенсор. Разбираю каждый:

Основная камера: 200 МП, Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.5. Это лучший мобильный сенсор на рынке. Диафрагма f/1.5 — исключительно светосильная оптика, которая дает огромное преимущество в условиях слабого освещения. OIS, семь линз, фокусное расстояние 23 мм.

200 МП, Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.5. Это лучший мобильный сенсор на рынке. Диафрагма f/1.5 — исключительно светосильная оптика, которая дает огромное преимущество в условиях слабого освещения. OIS, семь линз, фокусное расстояние 23 мм. Ультраширокоугольная камера: 50 МП, Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.0. Здесь OPPO сделала то, чего не делает никто в этом сегменте: поставила по-настоящему крупный сенсор в ультраширик. Угол захвата 123 градуса, автофокус, макросъемка от 4 см. Никаких мутных краев и шума при плохом освещении.

50 МП, Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.0. Здесь OPPO сделала то, чего не делает никто в этом сегменте: поставила по-настоящему крупный сенсор в ультраширик. Угол захвата 123 градуса, автофокус, макросъемка от 4 см. Никаких мутных краев и шума при плохом освещении. Первый перископ: 200 МП, OmniVision OV52A, 1/1.28″, f/2.2, 3x оптический зум (70 мм). Портретный перископ с огромным сенсором. Именно он отвечает за съемку людей — и именно здесь OPPO обходит большинство конкурентов.

200 МП, OmniVision OV52A, 1/1.28″, f/2.2, 3x оптический зум (70 мм). Портретный перископ с огромным сенсором. Именно он отвечает за съемку людей — и именно здесь OPPO обходит большинство конкурентов. Второй перископ: 50 МП, Samsung JNL, 1/2.75″, f/3.5, 10x оптический зум (230 мм). Честный десятикратный оптический зум — при этом конструкция оптики с пятью преломлениями уникальна для индустрии. Ничего подобного раньше в смартфонах не было. Максимальный цифровой зум — 120x.

50 МП, Samsung JNL, 1/2.75″, f/3.5, 10x оптический зум (230 мм). Честный десятикратный оптический зум — при этом конструкция оптики с пятью преломлениями уникальна для индустрии. Ничего подобного раньше в смартфонах не было. Максимальный цифровой зум — 120x. Мультиспектральный сенсор Danxia 2-го поколения. Анализирует 24 спектральных канала для точной цветопередачи — особенно заметно при съемке при искусственном освещении.

Камеры работают под управлением системы Hasselblad с профессиональными профилями цвета. Видеосъемка поддерживает 8K@30fps и 4K@120fps. Дополнительно для смартфона доступен съемный объектив с ЭФР 300 мм — настоящий фотонабор за отдельные 31 000 рублей.

Примеры фото на OPPO Find X9 Ultra

Перейдем к практике — именно ради этого и берут камерофон на Android такого класса. По образцам с OPPO Find X9 Ultra картина следующая.

Купить OPPO Find X9 Ultra

Дневная съемка. Основная камера в дневных условиях выдает детализацию, которую сложно отличить от полноформатной беззеркалки. 200 МП при хорошем свете означают возможность бесконечно кадрировать снимок после съемки без потери качества. Цветопередача естественная — Hasselblad профили не добавляют лишней насыщенности.

Ультраширик. Это главное отличие Find X9 Ultra от конкурентов в повседневной съемке. Ультраширокоугольные кадры здесь по качеству почти не уступают основной камере — края четкие, цвета точные, детализация высокая даже в тени.

Портреты. 200-мегапиксельный перископ на 70 мм — идеальное фокусное расстояние для портретной съемки. Размытие фона натуральное, детализация кожи на профессиональном уровне. Портретный режим здесь не маскирует недостатки оптики, а подчеркивает ее возможности.

Зум. Про то, как снимает камера Xiaomi 17 Ultra в режиме зума — там видно, на что способен главный конкурент. OPPO отвечает честным 10x оптическим зумом: на таком увеличении детали остаются четкими, а не размытыми, как при цифровом зуме. На 30x качество все ещё приемлемое для публикации в соцсетях.

Ночная съемка. Светосильная f/1.5 оптика основной камеры и крупный сенсор 1/1.12″ дают результат, при котором ночные снимки выглядят почти как дневные. Уровень шума минимальный, детализация высокая.

Видео. Отдельная история — съемка на OPPO Find X9 Ultra в видеорежиме. 4K@120fps с основной камеры и поддержка Dolby Vision делают из смартфона полноценный видеограф. Стабилизация работает на всех фокусных расстояниях — от ультраширика до 10x перископа. Переключение между камерами во время записи плавное, без рывков и пересветов. Фронтальная камера на 50 МП с автофокусом и поддержкой 4K@60fps — лучшая селфи-камера среди всех рассматриваемых конкурентов. Снимать влоги на неё — одно удовольствие.

Кому стоит купить OPPO Find X9 Ultra

Давайте честно сравним OPPO Find X9 Ultra с двумя прямыми конкурентами. Против Xiaomi 17 Ultra: у Xiaomi отличная основная камера на Sony LYTIA 900 и сильная система зума. Но максимальный оптический зум у Xiaomi — 5x против 10x у OPPO. Ультраширик у Xiaomi слабее по сенсору. Фотонабор со съемным объективом есть только у OPPO. Цена сопоставимая.

Купить Xiaomi 17 Ultra

Против vivo X300 Ultra: у vivo три модуля по 200 МП и тоже сильная система. Но перископ у vivo дает 3x оптического зума, а не 10x. Для тех, кому важна дальняя съемка, разница принципиальная.

vivo X300 Ultra

Итог: обзор OPPO Find X9 Ultra приводит к однозначному выводу. По совокупности камерных возможностей (ультраширик с крупным сенсором, двойной перископ с 10x оптикой, лучший основной сенсор Sony) OPPO Find X9 Ultra превосходит конкурентов. Это не просто смартфон с лучшей камерой 2026 года, это другой класс мобильной фотографии. Если готовы к цене в 98 062 рублей — купить OPPO Find X9 Ultra на AliExpress прямо сейчас. Актуальные новости об OPPO и других флагманах публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.