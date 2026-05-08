Писал уже про то, чем отличается камера в дорогом и дешевом смартфоне, и было ясно, что разница колоссальная. Но одно дело — объяснять в теории, другое — показать на примере смартфона, который буквально не имеет равных по камерам прямо сейчас. Сегодня глобальная версия OPPO Find X9 Ultra появилась на AliExpress, и я ее рекомендую. Разбираю, что умеет камера этого смартфона и почему он заслуживает звания лучшего камерофона 2026 года.

Это смартфон с реально лучшей камерой на Android. Изображение: Trusted Reviews

Где продается OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9 Ultra в России официально не продается. Но сегодня глобальная версия OPPO Find X9 Ultra Global появилась на AliExpress по цене 98 062 рублей. Это версия с поддержкой Google-сервисов, глобальными частотами 4G и меню на русском языке.

Для сравнения с прямыми конкурентами: Xiaomi 17 Ultra стоит около 83 000 рублей на AliExpress, vivo X300 Ultra — те же 83-85 тысяч рублей. То есть OPPO Find X9 Ultra находится в том же ценовом диапазоне, но предлагает принципиально другой уровень камерной системы. Если ищете что-то дешевле — загляните в рейтинг недорогих камерофонов 2026 года, там есть интересные варианты за 30 000-50 000 рублей. Но если хотите лучшее, то поговорим про OPPO.

Характеристики OPPO Find X9 Ultra

У смартфона характеристики бескомпромиссного флагмана. Изображение: Trusted Reviews

Прежде чем говорить о камерах, коротко по основным параметрам. Смартфон OPPO Find X9 Ultra не жертвует ничем ради камер: здесь топовое железо без компромиссов.

Характеристики OPPO Find X9 Ultra
Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168×1440), 144 Гц
Основная камера 200 + 50 + 200 + 50 МП
Фронтальная камера 50 МП
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память 12/512 ГБ
Аккумулятор 7050 мАч
Зарядка 100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый производительный Android-чип на сегодня. Экран BOE X3 с разрешением 2K и частотой 144 Гц — один из лучших дисплеев на рынке. Батарея 7050 мАч с кремний-углеродной технологией, ультразвуковой сканер в экране, симметричные стереодинамики, IP66/68/69. Плюс фирменная кнопка управления камерой на правом торце — как у iPhone. По общему уровню начинки телефон OPPO Find X9 Ultra не уступает ни одному конкуренту.

Возможности камеры OPPO Find X9 Ultra

Камера тут самая крутая на рынке. Изображение: Trusted Reviews

Вот ради чего стоит платить почти сто тысяч рублей. Камера OPPO Find X9 Ultra — это пять модулей плюс мультиспектральный сенсор. Разбираю каждый:

  • Основная камера: 200 МП, Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.5. Это лучший мобильный сенсор на рынке. Диафрагма f/1.5 — исключительно светосильная оптика, которая дает огромное преимущество в условиях слабого освещения. OIS, семь линз, фокусное расстояние 23 мм.
  • Ультраширокоугольная камера: 50 МП, Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.0. Здесь OPPO сделала то, чего не делает никто в этом сегменте: поставила по-настоящему крупный сенсор в ультраширик. Угол захвата 123 градуса, автофокус, макросъемка от 4 см. Никаких мутных краев и шума при плохом освещении.
  • Первый перископ: 200 МП, OmniVision OV52A, 1/1.28″, f/2.2, 3x оптический зум (70 мм). Портретный перископ с огромным сенсором. Именно он отвечает за съемку людей — и именно здесь OPPO обходит большинство конкурентов.
  • Второй перископ: 50 МП, Samsung JNL, 1/2.75″, f/3.5, 10x оптический зум (230 мм). Честный десятикратный оптический зум — при этом конструкция оптики с пятью преломлениями уникальна для индустрии. Ничего подобного раньше в смартфонах не было. Максимальный цифровой зум — 120x.
  • Мультиспектральный сенсор Danxia 2-го поколения. Анализирует 24 спектральных канала для точной цветопередачи — особенно заметно при съемке при искусственном освещении.

Камеры работают под управлением системы Hasselblad с профессиональными профилями цвета. Видеосъемка поддерживает 8K@30fps и 4K@120fps. Дополнительно для смартфона доступен съемный объектив с ЭФР 300 мм — настоящий фотонабор за отдельные 31 000 рублей.

Примеры фото на OPPO Find X9 Ultra

Перейдем к практике — именно ради этого и берут камерофон на Android такого класса. По образцам с OPPO Find X9 Ultra картина следующая.

Дневная съемка. Основная камера в дневных условиях выдает детализацию, которую сложно отличить от полноформатной беззеркалки. 200 МП при хорошем свете означают возможность бесконечно кадрировать снимок после съемки без потери качества. Цветопередача естественная — Hasselblad профили не добавляют лишней насыщенности.

Цвета не слишком выкрашенные и натуральные. Фото: gsmarena.com

Ультраширик. Это главное отличие Find X9 Ultra от конкурентов в повседневной съемке. Ультраширокоугольные кадры здесь по качеству почти не уступают основной камере — края четкие, цвета точные, детализация высокая даже в тени.

Ультраширик сохраняет прекрасную детализацию с натуральными цветами. Фото: gsmarena.com

Портреты. 200-мегапиксельный перископ на 70 мм — идеальное фокусное расстояние для портретной съемки. Размытие фона натуральное, детализация кожи на профессиональном уровне. Портретный режим здесь не маскирует недостатки оптики, а подчеркивает ее возможности.

На портретных снимках идеально сохраняются пропорции, а также естественно отделяется задний фон. Фото: gsmarena.com

Зум. Про то, как снимает камера Xiaomi 17 Ultra в режиме зума — там видно, на что способен главный конкурент. OPPO отвечает честным 10x оптическим зумом: на таком увеличении детали остаются четкими, а не размытыми, как при цифровом зуме. На 30x качество все ещё приемлемое для публикации в соцсетях.

Перископ с 10-кратным зумом приближает объекты съемки без потери качества. Фото: gsmarena.com

Даже на приближении 30x все детали сохраняются. Фото: gsmarena.com

Ночная съемка. Светосильная f/1.5 оптика основной камеры и крупный сенсор 1/1.12″ дают результат, при котором ночные снимки выглядят почти как дневные. Уровень шума минимальный, детализация высокая.

Фото с основной камеры ночью. Фото: gsmarena.com

А так фотографирует ночью 10-кратный пеерископ. Фото: gsmarena.com

Видео. Отдельная история — съемка на OPPO Find X9 Ultra в видеорежиме. 4K@120fps с основной камеры и поддержка Dolby Vision делают из смартфона полноценный видеограф. Стабилизация работает на всех фокусных расстояниях — от ультраширика до 10x перископа. Переключение между камерами во время записи плавное, без рывков и пересветов. Фронтальная камера на 50 МП с автофокусом и поддержкой 4K@60fps — лучшая селфи-камера среди всех рассматриваемых конкурентов. Снимать влоги на неё — одно удовольствие.

Кому стоит купить OPPO Find X9 Ultra

Давайте честно сравним OPPO Find X9 Ultra с двумя прямыми конкурентами. Против Xiaomi 17 Ultra: у Xiaomi отличная основная камера на Sony LYTIA 900 и сильная система зума. Но максимальный оптический зум у Xiaomi — 5x против 10x у OPPO. Ультраширик у Xiaomi слабее по сенсору. Фотонабор со съемным объективом есть только у OPPO. Цена сопоставимая.

Против vivo X300 Ultra: у vivo три модуля по 200 МП и тоже сильная система. Но перископ у vivo дает 3x оптического зума, а не 10x. Для тех, кому важна дальняя съемка, разница принципиальная.

Итог: обзор OPPO Find X9 Ultra приводит к однозначному выводу. По совокупности камерных возможностей (ультраширик с крупным сенсором, двойной перископ с 10x оптикой, лучший основной сенсор Sony) OPPO Find X9 Ultra превосходит конкурентов. Это не просто смартфон с лучшей камерой 2026 года, это другой класс мобильной фотографии.