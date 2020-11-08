Nokia сделала обновлённый камерофон Nokia N95. Он очень классный

Вы помните Nokia N95? Это был один из тех смартфонов старой-доброй Nokia, на которые хотелось равняться большинству производителей. Он обладал передовой для своего времени камерой, стильным корпусом в форм-факторе слайдера, ёмким аккумулятором и большим количеством кнопок. В общем, аппарат был реально классный, но выход первого iPhone затмил даже его, и Nokia постепенно слилась, хотя и имела в своём запасе обширный спектр технологий, патентов и наработок. Видимо, в Nokia это и сами поняли, потому что решили перевыпустить некогда успешный смартфон.

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Спустя 13 лет после выхода Nokia N95 финская компания может представить обновлённую версию Nokia N95. У компании уже есть готовый прототип, который могут вот-вот запустить в производство. Финны решили реализовать в нём все самые узнаваемые элементы оригинального аппарата, но с поправкой на современные реалии.

Новый камерофон Nokia

Первое, что бросается в глаза, — это, конечно, камера. Несмотря на несколько иное воплощение и количество модулей, которых тут стало три, в ней без труда узнаётся оригинальный концепт. Дизайнеры Nokia специально обрамили основную камеру круглым кольцом, чтобы она стала доминантой всего дизайна. Но броское оформление камеры не делает смартфон камерофоном автоматически. Поэтому было решено оснастить его крупной матрицей с большой разрешающей способностью.

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Иронично, что проектировщики финской компании сделали то самое кольцо, используемое для обрамления, откидным. Честно говоря, сложно однозначно объяснить цель использования такого конструктивного элемента. Но, скорее всего, оно используется просто как подставка. Благодаря ей смартфон можно установить под небольшим наклоном и таким образом смотреть видео или взаимодействовать с ним на манер планшета. Во всяком случае, было бы странно думать, что кольцо откидывается просто так, не неся в себе функциональной нагрузки.

Каким будет Nokia N95

Очень интересен форм-фактор, который в Nokia выбрали для обновлённого N95. Это слайдер, но не классический вертикальный, коим был оригинальный смартфон, а горизонтальный. Такой формат был выбран неслучайно, а для размещения фронтальной камеры со вспышкой. Получилось очень необычно и функционально. Во-первых, такого ещё не делал никто, а, во-вторых, таким образом удалось избавить дисплей от изъянов вроде выемок или вырезов под камеру.

Сам корпус смартфона состоит из металлической рамы и стеклянных панелей спереди и сзади. Вроде бы ничего необычного, но за счёт строгих рубленных граней этот ансамбль начинает звучать как-то по-новому. По крайней мере, в случае с iPhone 12 именно так и вышло – строгий корпус без выпуклых торцов создаёт впечатление более тонкого смартфона, а так же обеспечивает улучшенный хват.

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Пока сложно сказать, выпустит ли Nokia обновлённый Nokia N95 в народ или нет. С одной стороны, смартфоны компании пользуются определённым спросом, но, с другой, назвать его рекордным всё равно невозможно. Тем более что во время пандемии COVID-19 дела компании явно не пошли в гору. Поэтому не исключено, что финны приняли решение не выпускать новинку, опасаясь, что вложенные в её проектирование, тестирование и производство деньги не только не принесут прибыли, но даже не оправдают себя. Однако окончательное решение, разумеется, всё равно остаётся за Nokia.