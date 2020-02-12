Nokia готовит обновленный N9 2020

Компания Nokia когда-то была самым крупным игроком на рынке. Сегодня ситуация, конечно, сильно изменилась. Разработкой телефонов занимается китайская HDM Global, тогда как от Nokia осталось только имя и команда разработчиков, составляющая большую часть HMD. Ранее Nokia выпустила “бананафон” — обновленный Nokia 8110 с поддержкой 4G на Kai OS. Смартфон стал неким возвратом в прошлое. Компания таким образом пыталась заполучить внимание фанатов старых финских устройств. Ностальгия — важная штука, и в Nokia прекрасно понимают, что на этом можно сделать неплохие продажи. И именно поэтому в будущем компания может представить обновленный Nokia N9 2020 5G. В наши руки попали рендеры телефона, которыми мы готовы поделиться. К слову, в этом году Nokia представит складной смартфон.

Как вы уже поняли, обновленная версия Nokia N9 будет называться Nokia N9 2020. Если оценивать рендер устройства, можно заметить наличие двух камер (в оригинальном N9 была лишь одна камера). Также можно заметить наличие экрана Always On Display. Из этого следует использование в устройстве OLED-дисплея.

Согласно источнику phone.cnmo, разработкой дизайна устройства занимался дизайнер Антони Андреас.

Мне новый N9 2020 очень сильно нравится. Оригинальный аппарат появился на рынке в далеком 2011 году и работал на операционной системе MeeGo, оснащался AMOLED-экраном с диагональю 3,9 дюймов и разрешением 480×854, одноядерным процессором TI OMAP с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 или 64 ГБ встроенной памяти, 8-Мп камерой и аккумулятором на 1450 мАч. Для своего времени это был крайне стильный и необычный гаджет. Он предлагал оригинальную операционную систему. Ниже представлен видеообзор устройства:

Именно благодаря своей внешности и операционной системе телефон привлекал к себе внимание даже на фоне Android-конкурентов.

Было бы неплохо, если бы обновленный N9 получил операционную систему нового поколения с управлением жестами и новой структурой элементов интерфейса. Конечно, компания вряд ли удивит нас этим и представит телефон на чистом Android, но я всё же надеюсь на что-то большее, чем просто телефон, внешне похожий на N9.

Читайте также: Samsung представила Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Итоги презентации Galaxy Unpacked 2020

Оригинальный N9 имел достаточно толстый корпус шириной 12,1 мм. В случае с обновленным мы имеем дело с очень тонким решением. В N9 использовался достаточно необычный для того времени unibody-корпус, в обновленном N9, конечно, эту особенность сохранили, но сегодня она производит не такой “вау”-эффект.

Ранее мы составили список лучших кнопочных телефонов, большую часть которых составили устройства Nokia.

Очень радует то, что в N9 нижняя и верхняя часть плоские и позволяют ставить устройство на ровную поверхность. В целом N9 2020 — это достаточно логичное продолжение, которое выглядит одновременно стильно и одновременно похоже на оригинальную модель.

Интересно, что думают по этому поводу наши читатели. Считаете ли вы, что устройство выглядит неплохо? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат в Телеграм.