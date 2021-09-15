Почему даже дешёвые Android-смартфоны лучше, чем iPhone 13 Pro

Вчера Apple представила новый iPhone 13. На самом деле представлено было 4 модели, среди которых есть две продвинутых модели с уточняющими приставками, но для удобства все всё равно обобщают их и называют одним именем. Несмотря на то что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получились куда более совершенными в техническом плане, в сравнении с современными смартфонами на Android они таковыми совершенно не выглядят. Попробуем разобраться, где Apple схалтурила и почему всё это можно было дать пользователям намного раньше.

5 фишек Android, которых мне очень не хватает на iPhone

Ключевых изменений в техническом оснащении iPhone 13 Pro и 13 Pro Max не так уж и много (в случае с iPhone 13 и 13 mini их ещё меньше):

Дисплей с частотой обновления 120 Гц (раньше было 60 Гц);

с частотой обновления 120 Гц (раньше было 60 Гц); Камера с трёхкратным оптическим зумом (раньше было 1,5x);

с трёхкратным оптическим зумом (раньше было 1,5x); Процессор A15 Bionic (на 50% мощнее, чем чипы конкурентов);

A15 Bionic (на 50% мощнее, чем чипы конкурентов); Автономность на 2,5 часа выше, чем у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Что купить вместо iPhone 13 Pro

По факту это всё. Прямо скажем, негусто. Но становится ещё удивительнее, как Apple вообще осмелилась предложить пользователям такой – с позволения сказать – апгрейд, когда её конкуренты работают на поистине другом уровне и предлагают устройства совершенно другого качества.

Ну, смотрите сами. Дисплеи с частотой 120 Гц – уже не редкость. Сегодня ими комплектуются не только флагманы, но и аппараты средней руки. Вы без труда найдёте смартфон за 20-30 тысяч рублей, который мог бы похвастать повышенной частотой обновления. Возьмите хотя бы Realme GT Master Edition, который при цене в 20 с небольшим тысяч оснащается экраном 120 Гц.

5 фишек, которые мне нравятся в iPhone больше, чем в Android

Я уже не говорю о чуть более низких показателях. Ведь экраны с частотой 90 Гц попадаются уже даже в начальном ценовом сегменте: Redmi 10, Poco M3 Pro, Galaxy A52. В общем, претендентов хватает. Но это совершенно другой порядок цен. Redmi 10 можно урвать за 10 тысяч рублей, Poco M3 Pro чуть дороже, но в целом не выше 15 тысяч рублей. А сколько стоит iPhone 13 Pro? Как минимум в 10 раз больше.

Камера какого смартфона лучше, чем у iPhone 13

Камера – это отдельная история. В этом году Apple укомплектовала iPhone поддержкой макро-режима и трёхкратным оптическим зумом. Вот только у Android-смартфонов макро-объектив есть уже давным-давно, а зум встречается даже 10-кратный. Причём это именно оптическое увеличение без потери качества, а не цифровое.

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А ведь попадаются и гибридные решения как у того же Galaxy S21. Аппарат позволяет использовать и оптический и цифровой зум в паре, за счёт чего возрастает дальность приближения. Конечно, увеличивать кадр в 100 раз – дело бессмысленное, потому что вместо картинки получится гречневая каша, но воспользоваться 20-кратным зуммированием вполне себе можно.

Чем Android-смартфоны лучше iPhone

По части автономности iPhone никогда звёзд с неба не хватали. Несмотря на то что после выхода iPhone XR фанаты Apple как один заголосили, что теперь-то айфоны стали жить реально долго, по факту всё оказалось не так. Сегодня даже самые недорогие устройства на Android живут намного дольше.

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Всё дело не только в энергоэффективности и оптимизации, но и крупных аккумуляторах, которых Apple по-прежнему избегает. Да, iPhone 13 Pro начал работать на 2,5 часа дольше своего предшественника, но по большому счёту это ни на что не повлияет, потому что многие аппараты на Android живут не на 2 часа, а на 2-3 дня дольше. Как видите, порядок часов тут совершенно иной.

Скорость работы Android-смартфонов

Что касается вычислительной мощности, то здесь, пожалуй, лидерство действительно остаётся за iPhone. Другое дело, что такой мощности по факту и не нужно. Apple всегда ссылалась на то, что iOS работает бесперебойно и плавно, но у Android уже много лет нет подобных проблем. Операционка от Google исправно функционирует и на дешёвых смартфонах, и на флагманах.

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Говорят, что высокая мощность нужна в работе камеры. Дескать, так удаётся задействовать более продвинутые алгоритмы постобработки и нейросети. Но Google не мешает их использовать даже процессор средней руки, который она установила в прошлогодний Pixel 5. Так что эту теорию считаю совершенно необоснованной, тем более что и снимают «пиксели» получше, чем айфон.