5 фишек, которые мне нравятся в iPhone больше, чем в Android

Несмотря на то что я уже чётко для себя понял, что Android мне нравится больше, чем iPhone, существуют объективные факторы, в которых смартфоны Apple превосходят своих конкурентов. Безусловно, все эти факторы очень субъективны и воспринимаются каждым пользователем по-своему. Например, кому-то нравится камера iPhone, а кому-то, наоборот, не нравится. Поэтому сразу предупреждаю, что преимущества iPhone, которые я опишу ниже, — это моё личное мнение, и оно может не совпадать с вашим.

5 фишек Android, которых мне очень не хватает на iPhone

Важно: большинство фишек, которые мне нравятся в iPhone, реализованы именно программным способом, кроме Face ID. Его основу составляют аппаратные датчики. То есть Google и другие производители могли бы реализовать те же самые фишки и на Android, если бы хоть немного озаботились этим. Но, к сожалению, им этого не нужно. А жаль — идеальная была бы платформа.

Чем Face ID лучше

Безусловно, наличие Face ID портит внешний вид iPhone на протяжении вот уже четырёх лет. Apple не смогла сделать датчики достаточно компактными, чтобы они не отнимали изрядную часть полезного пространства на дисплее. Но то, насколько просто и непринуждённо работает сканирование лиц, заставляет меня забыть обо всём остальном.

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Face ID работает так, как будто его нет. Первое время я даже думал, что никакого сканирования нет, потому значок замка на экране тут же открывался, стоило мне активировать экран. Но потом я понял, что сканирование происходит, просто очень быстро. Теперь сканеры отпечатков кажутся мне прошлым веком.

Лучшая клавиатура для iPhone

Несмотря на то что на iOS есть клавиатура Gboard, которой я пользовался на Android, она тут не нужна. Штатная клавиатура Apple намного лучше. Она более точно распознаёт прикосновения и грамотнее исправляет ошибочные нажатия. Я буквально заметил, как снизилось количество опечаток, которые я допускаю при наборе сообщений.

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Я бы ещё понял, если бы экран iPhone был больше, чем у моего прежнего смартфона. Но диагональ дисплея iPhone 12 на 0,4 дюйма меньше, чем у Honor View 20, так что это здесь совершенно точно не при чём. Просто клавиатура Apple реализована на более высоком уровне, так что мне даже не приходится пользоваться автоисправлением.

Чем приложения для iOS лучше

Несмотря на то что на iOS мне не немного не хватает свободы, характерной для Android, по факту приложения в App Store реализованы на более высоком уровне. Помню, как мучился, когда «СберБизнес» отказался принимать мой отпечаток пальца хоть для входа, хоть для верификации платёжных поручений.

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Исправить ситуацию тогда помогло лишь удаление кэша приложения. Вроде бы ничего сложного. Но на iOS вообще невозможно себе представить, чтобы у приложения отключилась какая-то функция, и, чтобы её устранить, нужно было бы удалять какие-то данные из памяти смартфона. А всё потому, что Apple строго следит за реализацией софта.

Лучший сервис видеосвязи

Я постоянно пользуюсь FaceTime. Раньше я пользовался им на Mac и на iPad, а теперь ещё и на iPhone. Мне нравится, как реализован фирменный сервис видеозвонков Apple. Сам не знаю, как, но по качеству передачи картинки FaceTime всегда будет неизменно выше, чем альтернативные службы.

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Дело тут совершенно точно не в камере и не в скорости соединения. Потому что я неоднократно сравнивал разные смартфоны в одинаковых условиях, и в сравнении с каким-нибудь Duo FaceTime демонстрировал себя намного лучше. И это при том, что у Android-смартфонов фронталки в большинстве своём много лучше.

Что значит экосистема Apple

Меня, честно говоря, всегда немного подбешивало понятия экосистемы, которым бравировали пользователи iOS. Но с переходом на iPhone я понял, что возможности моих Mac и iPad сильно расширились. Чего только стоит функция «Непрерывность», которая делает из моего парка гаджетов единое целое.

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«Непрерывность» крута тем, что позволяет принимать звонки на Mac, даже если iPhone нет под рукой. Никогда бы не подумал, что это может быть кому-нибудь нужно, но потом на себе ощутил, насколько это удобно. Мой iPhone остался лежать на столе в комнате, а сам я работал за компьютером на кухне, и звонок пришёл мне на Mac, хотя телефона я не слышал.