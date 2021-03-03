Почему фанаты Huawei сбегают к Xiaomi

Я искренне восхищаюсь Huawei. Меньше чем за 10 лет эта компания превратилась из местечкового производителя модемов, роутеров и другой сетевой периферии в глобальный бренд с собственными научными центрами, передовыми разработками и мировой узнаваемостью. Правда, успех оказался конечным, потому что президент США одной своей подписью поставил крест на развитии компании, запретив ей пользоваться американскими технологиями. К чему это привело, все знают. Но почему бывшие фанаты Huawei бегут к Xiaomi, а не куда-то ещё?

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Недавно аналитики Counterpoint выяснили, что за прошедший год доля Huawei на российском рынке упала больше чем наполовину, а доля Xiaomi увеличилась почти на треть. То есть очевидно, что большая часть тех, кто отказался от смартфонов Huawei, перешли на аппараты Xiaomi. Почему они отказались от Huawei, догадаться несложно. Отсутствие сервисов Google, посредственная поддержка и неясные перспективы сделали своё дело. Но почему эти люди выбрали в качестве нового пристанища именно Xiaomi? Попробуем разобраться.

Чем Xiaomi лучше Huawei

Во-первых, большое значение сыграла цена. Несмотря на то что Xiaomi постепенно завоёвывает премиум-сегмент рынка смартфонов, большая часть аппаратов, которые она выпускает, относятся к нише доступных устройств. Не буду рассчитывать медианную стоимость среднестатистического смартфона Xiaomi, но и без этого можно догадаться, что она колеблется в пределах 20-25 тысяч рублей. Всё-таки аппараты Redmi и Poco – это, как ни крути, Xiaomi, хоть и выходящие под другими брендами.

Во-вторых, зачастую сочетание аппаратных характеристик смартфонов Xiaomi (и аппаратов дочерних брендов) оказывается интереснее, чем у конкурентов. Возьмите хоть Redmi K40, который заряжается от 33-ваттной зарядки быстрее, чем Huawei Mate 40 Pro от 66-ваттной, или Poco M3, который за 10 тысяч рублей предлагает пользователю отличную (ну, окей, неплохую) камеру, ёмкий аккумулятор на 4000 мА*ч и быстрый для своей ценовой категории процессор.

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В-третьих, узнаваемость бренда – это всё ещё не последний звук для большинства пользователей. Поэтому большинство и выбирают Xiaomi, а не Oppo или Vivo, или тем более OnePlus. Да, это всё ещё известные бренды, но Xiaomi явно известности не занимать. Интересна в данном контексте позиция Samsung. Несмотря на то что корейский бренд тоже всем известен, его почему-то выбирают немногие. Видимо, сказывается образ Samsung как производителя неоправданно дорогих смартфонов, хоть в последнее время он старательно от него отходит.

Стоит ли покупать Xiaomi

Это основные причины, почему пользователи Huawei уходят к Xiaomi. Но есть ещё и второстепенные:

Поддержка – Xiaomi хоть и может себе позволить не выпустить новую версию Android даже ещё для нестарых смартфонов, она регулярно выпускает для них обновления MIUI, чем поддерживает в актуальном состоянии.

Широкий ассортимент – у Xiaomi действительно очень много смартфонов. Компания может себе позволить выпустить с десяток модификаций одной и той же модели, которые будут довольно сильно отличаться по цене. Вспомните хотя бы Mi 10 lite, Mi 10 и Mi 10 Ultra.

Экосистема – Xiaomi не боится развивать свою собственную экосистему, состоящую из устройств и приложений. Компания предлагает сегодня кучу программ на все случаи жизни, обеспечивая софтом не только своих пользователей, но и чужих, увлекая их тем самым под своё крыло.

Сообщество – как ни странно, но большое количество пользователей делает использование смартфонов Xiaomi более простым и непринуждённым. В случае чего, всегда можно написать на форум и спросить совета у таких же, как ты. Ни с Vivo, ни c Oppo такого никогда не было.

Почему 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттный от Huawei

Бесспорно, Xiaomi – это очень сильный и перспективный бренд. Если ему дадут работать, он сможет развиться в очень серьёзное и продвинутое предприятие наподобие Apple. Уже сейчас ходят слухи, что Xiaomi пытается сделать свой собственный электромобиль. Что и говорить про ноутбуки, умную технику и бытовые приборы, которые Xiaomi делает давно и успешно. А ведь это очень удобно, когда вся электроника у тебя дома – от одного бренда. Я сам начал проникаться этим и подумываю о том, чтобы избавиться от Honor View 20 и пересесть на Xiaomi.