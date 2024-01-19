Почему я хочу купить один из смартфонов Redmi Note 13, и вы от них тоже не сможете отказаться

Линейка смартфонов Redmi Note традиционно считается любимой во многих странах мира, включая Россию. Я и сам пользовался Redmi Note 9 Pro, который в свое время удивил меня мощным железом, быстрой зарядкой и классной камерой за те небольшие деньги, что за него просили несколько лет назад. В 2024 году мы получили очередное обновление серии. 24 января начнется старт продаж Redmi Note 13 — линейки смартфонов, состоящей сразу из пяти моделей. Уже сейчас можно констатировать большой прогресс по сравнению с предыдущим поколением, да и будущая популярность новинок тоже не вызывает сомнений. И это я сейчас докажу.

Redmi Note 13 — лучший смартфон до 15 тысяч

Redmi Note 13 — самый дешевый смартфон в линейке. Его предшественник наделал шума в прошлом году, но у гиков вроде меня к модели 2023 года было много вопросов. К счастью, в смартфоне Redmi Note 13 реально исправили все недочеты, сделав 5 ключевых изменений:

дисплей лишился раздражающего подбородка и стал по-настоящему безрамочным, а еще очень ярким (выдает до 1800 нит);

сканер отпечатков наконец-то установили под экран, что делает разблокировку очень удобной;

добавили новую фронталку на 16 МП и основную камеру на 108 МП с большим сенсором и 3-кратным зумом без потери качества, поэтому теперь смартфон действительно делает классные фотографии;

с большим сенсором и 3-кратным зумом без потери качества, поэтому теперь смартфон действительно делает классные фотографии; вернули стереодинамики, обвесив их эффектами Dolby Atmos;

оснастили начальную версию 6 ГБ оперативной памяти, чтобы держать в фоне несколько ресурсоемких приложений.

Изменений более чем достаточно, чтобы назвать новинку лучшим телефоном до 15 тысяч. Однако нельзя не отметить достойный процессор Snapdragon 685, набирающий более 400 тысяч баллов в AnTuTu, а также батарею на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой в комплекте. Все основные характеристики Redmi Note 13 перед вами:

Характеристики Redmi Note 13 Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 685 Память 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

Купить Redmi Note 13

Дата выхода Redmi Note 13 — 24 января. До этого момента на странице товара будет красоваться заглушка в виде чрезмерно высокой цены. Она опустится примерно до 15 тысяч рублей на старте и будет оставаться таковой до 30 января, когда закончится распродажа. Есть повод поторопиться с покупкой и добавить Redmi Note 13 в корзину уже сейчас, ведь первые 500 покупателей получат в подарок наушники Redmi Buds 5.

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Недорогой смартфон Redmi Note 13 5G

Помимо базовой версии 24 января начнут продавать смартфон Redmi Note 13 5G. Может показаться, что он ничем не отличается от 4G-версии кроме поддержки сетей пятого поколения. Но это не так. Продвинутый смартфон выглядит иначе, его экран защищен более прочным стеклом Gorilla Glass 5 (вместо Gorilla Glass 3 у базовой модели), а работает аппарат на процессоре Dimensity 6080. Он немного мощнее Snapdragon 685 (свыше 450 тысяч баллов в AnTuTu), а также чуть лучше справляется с обработкой фото.

Характеристики Redmi Note 13 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 6080 Память 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

Российская версия Redmi Note 13 5G

Глобальная версия Redmi Note 13 5G

Первые покупатели Redmi Note 13 5G тоже получат подарки, но пока список бесплатных презентов держится в секрете, да и цена не называется. Все подробности будут раскрыты 24 января.

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Смартфон Redmi Note 13 Pro с камерой на 200 МП

Redmi Note 13 Pro — модель принципиально более высокого уровня. Она работает на сопоставимом по производительности процессоре Helio G99-Ultra, но при этом имеет 3 существенных отличия по сравнению с Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G:

здесь установлена камера на 200 МП с оптической стабилизацией и 4-кратным приближением без потери качества;

с оптической стабилизацией и 4-кратным приближением без потери качества; смартфон комплектуется адаптером питания на 67 Вт, который полностью заряжает его от 0 до 100% за 46 минут;

в начальной конфигурации доступно 8/256 ГБ памяти, а в продвинутой — 12/512 ГБ.

Характеристики Redmi Note 13 Pro отчетливо дают понять, что перед нами модель Pro-класса, с чем невозможно спорить. Она идеально подойдет мобильным фотографам и тем, кто хочет получить много памяти для хранения снимков и видеороликов.

Характеристики Redmi Note 13 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Helio G99-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

Российская версия Redmi Note 13 Pro

Глобальная версия Redmi Note 13 Pro

Выход Redmi Note 13 Pro тоже намечен на 24 января. Без подарков не обойдется, но получат их только первые покупатели. Также помните, что телефон Redmi Note 13 Pro — не самая продвинутая модель в серии, ведь есть еще устройства с приставками «+» и «5G».

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Redmi Note 13 Pro 5G — смартфон с четким экраном

Redmi Note 13 Pro 5G наглядно показывает, что отличие 5G-версии от 4G может быть очень существенным. Этот смартфон выглядит более привлекательно на фоне доступной модели, предлагая:

процессор Snapdragon 7s Gen 2, набирающий свыше 600 тысяч баллов в AnTuTu;

экран с разрешением 1.5K и сертификацией Dolby Vision;

флагманское стекло Gorilla Glass Victus ;

; запись видео в разрешении 4K;

увеличенный на 100 мАч аккумулятор общей емкостью 5100 мАч.

Согласитесь, отличий больше, чем можно было бы подумать, проводя сравнение Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro 5G. Версия с поддержкой 5G подойдет ценителям производительного железа и тем, кто обожает смотреть видео на смартфоне днями напролет.

Характеристики Redmi Note 13 Pro 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 2 Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5100 мАч Зарядка 67 Вт

Купить Redmi Note 13 Pro 5G

Как и все остальные новинки, выйдет Redmi Note 13 Pro 5G только 24 января. Но добавить его корзину стоит уже сейчас, ведь среди первых 500 покупателей разыграют 5 таких же смартфонов, 150 фитнес-браслетов Redmi Band 2 и 100 беспроводных наушников Redmi Buds 4 Lite.

Лучший смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G — самый лучший Redmi 2024 года, который смело можно назвать флагманом на минималках. Думаете, что это слишком сильное заявление? Тогда вот вам 5 аргументов, доказывающих крутость смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G:

изогнутый экран, впервые применяемый в линейке Redmi Note;

мощнейший процессор Dimensity 7200-Ultra , набирающий более 800 тысяч баллов в AnTuTu;

, набирающий более 800 тысяч баллов в AnTuTu; быстрый накопитель стандарта UFS 3.1, а также оперативка LPDDR5;

зарядка мощностью 120 Вт, которая восстанавливает энергию смартфона всего за 19 минут;

влагозащита по стандарту IP68, позволяющая окунать смартфон в воду.

И зачем, спрашивается, нужны дорогие флагманы, если есть Redmi Note 13 Pro+ 5G? Он предлагает все, чего только можно желать увидеть в смартфоне 2024 года. Так что давайте поближе посмотрим на характеристики Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Характеристики Redmi Note 13 Pro+ 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7200-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Купить Redmi Note 13 Pro+ 5G

Каждый Redmi Note 13 интересен и смотрится чрезвычайно привлекательно в своем ценовом сегменте. В зависимости от того, какие требования вы предъявляете к мобильным устройствам, выбирайте модель на личное усмотрение. Среди смартфонов Redmi Note 13 точно найдется та самая, и в этом я уверен на 100%.