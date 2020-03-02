Как-то раз я уже рассказывал, по какому принципу выбираю новый смартфон. Возможно, некоторым из вас моя методика покажется очевидной или, напротив, бессмысленной, но меня она ещё ни разу не подводила. Другое дело, что она направлена в основном на устройства одного поколения, которые входят в одну и ту же ценовую категорию. Поэтому тем, кто в первую очередь отталкивается не от цены, от практичности той или иной модели, рассматривая аппараты разных лет выпуска, она не подойдёт. Восполняем пробел на примере прошлогоднего Galaxy S10 и нового S20.

Дизайн Galaxy S20

Несмотря на то что внешний вид Galaxy S20 реально кажется мне привлекательным, меня очень смущает, что он практически не отличается от аппаратов линейки Galaxy A 2020-го года. Тот же Galaxy A51, который стоит почти в 4 раза меньше, чем S20, выглядит точно так же. Лучше всего это заметно на примере основной и фронтальной камер, причём, если поначалу я одобрял такое решение, то со временем начал сомневаться в своей правоте. Всё-таки теперь мне кажется, что флагманы должны выглядеть иначе, нежели модели бюджетной линейки, потому что пользователь должен чувствовать, что на нём не сэкономили. Но даже если не брать в расчёт это пожелание, мне откровенно не нравится оформление фронтальной камеры. Да, это выглядит свежо по сравнению со смартфонами конкурентов, но с практической точки зрения в углу объектив смотрелся бы не так вызывающе.

Galaxy S10 — последний смартфон с изогнутым дисплеем

Думаю, вы даже не обратили на это внимание, но да, это правда – в этом году Samsung окончательно отказалась от изогнутых матриц, сделав дисплей Galaxy S20 абсолютно плоским. Не знаю, как компания пришла к этому решению, но я искренне считаю, что дисплей Galaxy S10 с изогнутыми краями смотрелся более дорого и технологично. Было ли это практично? Отнюдь. Найти применение покатым боковым граням дисплея не удалось даже Samsung. Но ведь не всё измеряется практичностью. Не так ли? Иногда нужно подумать и об эстетике, с которой у прошлогоднего флагмана, по-моему, всё было чуточку лучше.

Новые функции Galaxy S10

Как ни странно, но Samsung, в отличие от большинства своих конкурентов, в какой-то момент стала куда лояльнее в вопросах распространения новых функций среди своих смартфонов. В результате большая часть уникальных возможностей, характерных для флагманских аппаратов, со временем стала распространяться среди прошлогодних и даже позапрошлогодних моделей. Именно так было в случае с Galaxy S9, который в прошлом году получил поддержку ночного режима от Galaxy S10. Поэтому есть все основания полагать, что часть эксклюзивных функций S20 в обозримом будущем перекочует в прошивку «десятки». А если разницы нет, зачем платить больше?

Как измерить пульс с помощью смартфона

Ещё одно решение Samsung, которое я не одобрил, стал отказ от оснащения Galaxy S20 встроенным пульсометром. Несмотря на то что этот компонент был достоянием всех смартфонов линейки, начиная с Galaxy S5, по истечении пяти лет корейцы решили, что ему больше не место в её аппаратах. И, на мой взгляд, совершенно напрасно. Ведь никогда не знаешь, когда появится необходимость измерить пульс, чтобы определить, всё ли с тобой в порядке. Конечно, у многих уже давно есть фитнес-браслеты со сканерами сердечного ритма, но, согласитесь, всё-таки надёжнее иметь встроенный датчик.

Сколько стоит Galaxy S10

Если перед вами стоит вопрос, какой смартфон купить – Galaxy S10 или Galaxy S20, — скорее всего, вам не плевать на финансовую сторону вопроса. Безусловно, всегда можно отвалить тысячу долларов и получить самый крутой смартфон, но будет ли в этом практический смысл, тем более на фоне тех недостатков новинки, которые мы описали выше, большой вопрос. А, между тем, переплата за эти недостатки оказывается довольно ощутимой. Ведь если мы откроем «Яндекс.Маркет», мы увидим, что на сегодняшний день Galaxy S20 стоит минимум 69 990 рублей, тогда как Galaxy S10 – лишь немногим больше 40 тысяч. Да, за эти деньги вы получите серый смартфон, который был ввезён из-за границы. Но, по-моему, с этим фактом можно смириться, особенно, когда речь идёт об экономии 30 тысяч рублей.