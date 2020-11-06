Почему я не куплю Galaxy S20 FE, а выберу OnePlus 8T

Осенью этого года в мир смартфонов пришли два устройства — Samsung Galaxy S20 FE и OnePlus 8T. Были и другие смартфоны, но именно эти две модели вызвали у меня самый большой интерес. Кроме этого, они имеют одинаковую цену и оба стремятся в некотором роде стать доступными флагманами. Они значительно дешевле, чем большинство флагманов премиум-класса, и это без сомнения сделает их привлекательными для многих людей. Несмотря на относительные уступки в цене, вы мало что теряете. Можно добавить и купить флагман, но сейчас не об этом. В этой статье я приведу аргументы, которые скорее заставят меня купить OnePlus 8, а не Samsung Galaxy S20 FE.

Galaxy S20 FE сделан из пластика

У каждого телефона есть свои преимущества и недостатки. Об этом я уже не раз рассказывал в отдельных статьях. Легче всего увидеть их, если сравнить конкретные телефоны друг с другом. Именно эти два телефона я взял для сравнения не только потому, что для меня это близко, и потому, что вы несколько раз поднимали эту тему в нашем Telegram-чате.

Может показаться, что оба этих телефона сделаны из металла и стекла, но это не так. Galaxy S20 FE имеет алюминиевую рамку и стекло только со стороны дисплея, а задняя часть сделана из пластика. Samsung решила использовать пластик на задней панели своего смартфона аналогично тому, что она сделала с Galaxy Note 20.

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Пластик сам по себе не плох, но считается материалом более низкого качества, чем стекло. Он быстрее царапается, не так хорошо выглядит и не так премиально ощущается. На мой взгляд, это уже ”фэйл” со стороны корейского производителя, ведь OnePlus выбрала для 8T Gorilla Glass 5.

Сколько оперативной памяти в OnePlus 8T

Samsung Galaxy S20 FE изначально имеет меньший объем оперативной памяти, чем OnePlus 8T. Справедливости ради просто нельзя не отметить, что Samsung использует более быструю память, чем OnePlus, но разница не так критична, и можно смело ориентироваться на ее объем.

У Samsung только 6 ГБ оперативки, в то время, как у OnePlus 8T от 8 до 12 ГБ в зависимости от версии. Это большая разница и пренебрегать ей просто нельзя. На момент выпуска оба смартфона работают отлично, но нехватка памяти может сказаться через некоторое время. Поэтому в данном случае я выбираю больший объем.

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Какой смартфон заряжается быстрее

OnePlus уже приучила нас, что у ее смартфонов всегда была одна из самых быстрых зарядок для своего времени. Так получилось и в этом году. Более того, смартфон не просто может заряжаться быстро (65 Вт), но и делает это из коробки, так как соответствующий адаптер включен в комплект.

Galaxy S20 FE, с другой стороны, поддерживает зарядку 25 Вт, но зарядное устройство на 25 Вт в комплект не входит. Если нет желания доплачивать, придется довольствоваться зарядкой на 15 Вт. Когда такое делает Apple, мало у кого такое поведение вызывает вопросы, но со стороны Samsung такое выглядит очень некрасиво.

Чтобы более точно понимать, о чем идет речь, стоит только добавить, что OnePlus 8T может заряжаться от 0 до 58 процентов всего за 15 минут. Зарядка Galaxy S20 FE мощностью 25 Вт значительно медленнее, а с адаптером на 15 Вт ситуация становится еще более удручающей.

Зато Samsung Galaxy S20 FE поддерживает беспроводную зарядку, чего лишен OnePlus 8T, и это тоже нельзя не отметить.

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Какой смартфон дольше работает без подзарядки

Емкость батареи этих двух устройств одна и та же. У них почти одинаковый дисплей с интенсивным разрешением и частотой обновления. Это говорит о том, что время автономной работы смартфонов не должно сильно отличаться. Вот только на деле все иначе.

По разным тестам OnePlus 8T работает примерно на 20-30% дольше от одного заряда, чем Samsung Galaxy S20 FE. Это существенная разница, которая для многих будет решающей. Конечно, все зависит от сценария использования, который у каждого свой, но усредненная разница выглядит именно так.

OxygenOS или One UI

Samsung прошла долгий путь в области программного обеспечения. One UI компании далека от времен TouchWiz и этого уже достаточно для того, чтобы считать его хорошим. Тем не менее субъективно OxygenOS все же лучше. Именно эта оболочка многими считается одним из лучших скинов Android с момента его первого запуска. Наверное, это тот редкий случай, когда оболочка действительно делает базовый Android лучше.

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Кроме этого, не стоит забывать, что даже в топовых устройствах Samsung может грешить рекламой. Пусть этого и можно избежать, но лично меня такой подход просто возмущает. Это я не говорю про тонны другого фирменного софта, к которому тоже хватает вопросов.

Может Samsung и создала огромную инфраструктуру своих сервисов и приложений, включая те, что касаются безопасности, но в этом как ее сила, так и слабость. OxygenOS в этом плане намного проще, но одновременно и приятнее.

Зато по работоспособности обе оболочки не уступают друг другу и очень быстро работают, по крайней мере, пока. Что будет дальше, покажет только время. В том числе и то, как на это повлияет объем оперативной памяти.

OnePlus стоит дешевле Samsung

Приведенные выше плюсы OnePlus 8T дополняются его невысокой ценой. Так как он официально не продается в России, а перекупщики дают большой разброс, целесообразно сравнивать цены в долларах. Samsung Galaxy S20 FE стоит 699 долларов, в OnePlus 8T — только 599. Разница не такая маленькая, учитывая, что более дешевая модель лучше по многим пунктам.

Расскажите, что вы думаете об этих двух смартфонах в нашем Telegram-чате или комментариях. Но лично я для себя определился. Не куплю Galaxy S20 FE — куплю OnePlus 8T!