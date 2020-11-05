Samsung показала новый складной смартфон. Для чего он нужен

В конце лета и начале осени этого года Samsung устроила настоящую вереницу презентаций, проводя их чаще, чем раз в месяц, и каждый раз выпуская при этом новые смартфоны. Сначала были Galaxy Note 20, потом Galaxy Z Fold 2, позже Galaxy S20 FE и еще несколько ”региональных” новинок. Сейчас компания анонсировала еще один смартфон. Он стоит дорого, он складной и он называется Samsung Galaxy W21. Для многих нейминг может показаться немного странным, но это не первая модель в линейке. Более того, можно было бы сказать, что это уже четвертое подобное устройство бренда, но это не совсем так, и вот почему.

Новый складной Samsung

Компания Samsung официально анонсировала складной смартфон Galaxy W21 5G. Загвоздка в том, что данный аппарат в первую очередь ориентирован на китайский рынок и изначально будет продаваться именно там. Чем-то эта история напоминает знаменитый Escobar Phone. Только обмана никакого не будет.

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На самом деле этот смартфон не такой уж и новый, и тем более его сложно назвать действительно свежей моделью (если не смотреть на буквы и цифры в названии). Куда более правильно называть его перевыпущенной версией Galaxy Z Fold 2 5G. Его характеристики по большей части и повторяет новинка. Именно поэтому она и не получила такой масштабной презентации, как могла бы.

Мы уже рассказывали о том, как в Китае хорошо раскупается новый Huawei Mate 40 RS Porsche Design за 2 700 долларов. Несмотря на высокую стоимость, смартфон был раскуплен в количестве нескольких сотен тысяч штук.

Сколько стоит Samsung Galaxy W21

Samsung Galaxy W21 5G стоит 19 990 юаней. Это примерно 3 000 долларов или 239 000 рублей. Но нет сомнений в том, что и за эти деньги будет распродано огромное количество этих смартфонов. Не стоит забывать, что за лишние 300 долларов вы не получите красивого логотипа Porsche на корпусе, но у вас будет действительно новый с технической точки зрения смартфон.

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Получается, что в первом случае вы заплатите за бренд, а во втором — за технологии. Правда, можно купить и обычный Galaxy Z Fold 2, который будет не хуже, но ограниченная серия всегда имеет свои преимущества, если можешь за нее заплатить. Неудивительно, что новый смартфон выйдет именно в Китае, учитывая глубину рынка и спрос на все дорогое и блестящее. Уверен, что даже такие чехлы раскупаются там как горячие пирожки.

Характеристики Samsung Galaxy W21

Характеристики нового смартфона действительно мало отличаются от того, что мы видели раньше. По крайней мере, в лучшую сторону точно ничего не изменилось.

Galaxy W21 5G оснащен 7,6-дюймовым AMOLED-экраном QXGA с частотой обновления 120 Гц и ультратонким стеклом Samsung. Снаружи находится 6,2-дюймовый дисплей HD + Super AMOLED Infinity Flex. Устройство оснащено поддержкой двух nanoSIM и выпускается в новом цвете Glitter Gold. Телефон разработан в сотрудничестве с China Telecom.

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Galaxy W21 5G работает на восьмиядерной 7-нм мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 865+ с графическим процессором Adreno 650. Процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а объем хранилища UFS 3.1 составляет 512 ГБ. Операционная система пока только Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5, но можно не сомневаться, что совсем скоро аппарат получит Android 11 и One UI 3.

Основная камера смартфона тройная и состоит из трех модулей с разрешением 12 Мп каждый. Это будут широкоугольный модуль (f/1.8 OIS), сверхширокоугольный модуль (f/2.2) и телеобъектив (f/2.4 OIS). Фронталка имеет разрешение 10 Мп. На бумаге камера выглядит достаточно скромно. Но не все знают, что она может делать куда более качественные снимки, чем камера с разрешением 48, 64 и даже 108 Мп.

Естественно, в смартфоне встроены стереодинамики, настроенные AKG, с поддержкой Dolby Atmos. Не забыли и про сканер отпечатков пальцев, поддержку двухрежимного 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS с ГЛОНАСС, NFC и разъем USB Type-C. Батарея имеет емкость 4500 мАч, а заряжается она по проводу с мощностью 25 Вт. В беспроводном варианте мощность падает до 11 Вт.

Еще раз напомню, что за все это просят 3 000 долларов. Расскажите в нашем Telegram-чате, купили бы вы такое устройство? Думаю, мы сойдемся во мнении, что это однозначно не тот смартфон, на который стоит копить. Если 3000 долларов для вас ничто и хочется чего-то необычного, то покупка может быть оправдана, но едва ли она принесет радость в любом другом случае.