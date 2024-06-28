Пока вы искали себе Xiaomi, вышел самый крутой смартфон до 20000 рублей

Сколько ни критикуй Xiaomi, но эта компания продолжает выпускать одни из лучших смартфонов до 20 тысяч рублей. В 2024 году китайцы представили неплохой Redmi Note 13, а POCO M6 Pro вообще стал одним из главных хитов, предложив за вменяемую сумму безрамочный AMOLED-экран, довольно шустрый чипсет Helio G99-Ultra и камеру с оптической стабилизацией. Правда, не так давно у него появился более чем достойный конкурент в лице смартфона TECNO Camon 30, который успел утвердиться в звании недорогого камерофона.

Цена TECNO Camon 30

TECNO Camon 30 вышел еще месяц назад, но почему мы решили о нем вспомнить только сейчас? Дело в том, что на старте продаж в середине мая за новинку просили 23 999 ₽, но теперь ее цена опустилась до 17 999 ₽ на онлайн-маркетплейсах и до 19 999 ₽ в сетевых магазинах электроники.

Купить TECNO Camon 30

К слову, те же 23 999 ₽ — официальная цена POCO M6 Pro в России. То есть, сравнивая TECNO Camon 30 и POCO M6 Pro, мы будем говорить об устройствах одного уровня, после падения цены заскочивших в категорию смартфонов до 20000 рублей.

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Характеристики TECNO Camon 30

Телефон TECNO Camon 30 отличается интересным дизайном, а его спинка в разных цветовых вариантах выполнена из интересных материалов. Черный и белый — стекло (к слову, в POCO M6 Pro и Redmi Note 13 используется пластик), коричневый — экозамша, а крышка лимитированной зеленой версии вообще сделана из кофейной экокожи, что бы это ни значило. Плюс ко всему на спинке располагается световой индикатор, сигнализирующий о записи видео, работе голосового помощника и других действиях.

Внешне TECNO Camon 30 действительно выделяется, но еще более привлекательно выглядят его характеристики.

Характеристики TECNO Camon 30 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2436х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 2 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Helio G99 Ultimate Память 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 70 Вт

Купить TECNO Camon 30

Экран TECNO Camon 30 такой же безрамочный и сочный, как у POCO M6 Pro, а процессор Helio G99 сегодня установлен в каждом втором смартфоне по цене от 15 до 20 тысяч рублей. Это довольно мощный (свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu) и энергоэффективный чип, о котором на протяжении последних двух лет уже было сказано предостаточно.

Кажется, с точки зрения характеристик перед нами точная копия смартфона POCO M6 Pro, но это не так. На фоне конкурента TECNO Camon 30 выделяется своими фотовозможностями, позволяющими назвать его недорогим камерофоном.

Недорогой смартфон с хорошей камерой

В качестве основной камеры смартфон TECNO Camon 30 использует неназваный, но очень большой сенсор, чей физический размер составляет 1/1.57″. Наличием оптической стабилизации может похвастать и POCO M6 Pro, однако его матрица меньше (1/2″), да и Redmi Note 13 со своим сенсором Samsung HM6 (1/1.67″) без OIS находится в догоняющих.

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Влияет ли на что-нибудь размер сенсора? Безусловно! Наряду с процессором это самая важная характеристика камеры, от которой напрямую зависит четкость изображения на фото (особенно в условиях недостаточной освещенности). Так что вечерние снимки на TECNO Camon 30 получаются более яркими, да и днем шансы получить удачный кадр выше, однако из-за использования одинакового чипсета разница, откровенно говоря, невелика.

Зато фронтальная камера TECNO Camon 30 без лишних разговоров ставит конкурентов на место. В то время как в Redmi Note 13 и POCO M6 Pro применяется скромный 16-мегапиксельный сенсор от OmniVision, TECNO использует крупную матрицу на 50 МП с автофокусировкой по глазам и выделенной вспышкой.

Стоит ли покупать TECNO Camon 30

В троице рассмотренных сегодня смартфонов явным аутсайдером является Redmi Note 13. Он использует самый слабый чип (Snapdragon 685), имеет самую медленную зарядку (33 Вт), а его камера не оснащена оптической стабилизацией.

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TECNO Camon 30 и POCO M6 Pro — две равноценные модели с точки зрения производительности, качества экрана, автономности и скорости зарядки. Однако камера смартфона TECNO даже в отсутствие сверхширокоугольного модуля определенно лучше, а еще он предлагает дополнительные фишки вроде обходной зарядки, чтобы безопасно играть на Андроиде при подключении устройства к электросети.

Есть ли что-то еще в категории смартфонов до 20 тысяч? Есть TECNO Spark 20 Pro+ с изогнутым экраном, но камерой попроще и зарядкой помедленнее, есть подешевевший HUAWEI nova 12 SE без Google-сервисов на процессоре Snapdragon 685, а еще можно найти Samsung Galaxy A15 с посредственной камерой и экраном, как у моделей 5-летней давности. Вот и получается, что лучше смартфона до 20000 рублей, чем TECNO Camon 30, в России просто нет.