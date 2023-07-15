Откуда столько разговоров о realme 11 Pro и 11 Pro+? Объясняем, почему вы захотите эти смартфоны

13 июля в России представили смартфоны realme 11 Pro и realme 11 Pro Plus. Несмотря на замысловатое название, эти модели будут пользоваться большим спросом в нашей стране, и на то есть 3 причины. Первая — популярность бренда realme в России. Вторая — дизайн от Маттео Менотто, который имеет опыт сотрудничества с GUCCI, Chanel и Bulgari. Третья — характеристики realme 11 Pro и 11 Pro+, делающие эти смартфоны одними из самых привлекательных среди устройств среднего класса. Интригующе? Тогда давайте поближе посмотрим на новинки и разберемся, стоят ли они своих денег.

Характеристики realme 11 Pro

На фоне конкурентов смартфон realme 11 Pro выделяется двумя вещами. Во-первых, блок камер у него выполнен в форме шайбы, прямо как у дорогущего Xiaomi 13 Ultra. Во-вторых, спинка бежевой версии сделана из экокожи, а не пластика, как в случае с черным вариантом. Она на 6 граммов тяжелее (189 г. вместо 183 г.) и лучше лежит в руке за счет своей текстуры.

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Вместе с тем в долгосрочной перспективе экокожа — не самый практичный материал корпуса смартфона. Если пренебрегать комплектным чехлом, на такой поверхности могут остаться въевшиеся пятна, а у некоторых людей верхний слой и вовсе облезет. Впрочем, в realme говорят, что их материал очень устойчивый. Стоит ли верить обещаниям производителя — решайте сами.

Нас же в первую очередь интересуют характеристики realme 11 Pro. Это представитель среднего класса, у которого есть флагманские замашки. Итак, пойдем по порядку.

Характеристики realme 11 Pro Экран 6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 100 (OIS) + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Dimensity 7050 Память 8/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

realme 11 Pro в России

realme 11 Pro на Али

Первая флагманская фишка — экран realme 11 Pro. Он имеет скругления, отличается поддержкой HDR10+, мгновенным откликом (1260 Гц) и широтно-импульсной модуляцией на частоте 2160 Гц, которая не заметен нашим глазам. Так что свидетели ШИМ могут быть спокойны. Глаза от использования realme 11 Pro болеть не должны.

Вторая флагманская фишка — оптическая стабилизация камеры. В качестве основы здесь установлен 100-мегапиксельный сенсор OmniVision. Он делает хорошие снимки даже в условиях недостаточного освещения, а его двукратный зум лучше, чем у большинства конкурентов, поскольку для приближения используется кроп со 100 Мп, а не с 12 Мп, как это обычно бывает на моделях с камерами высокого разрешения. Вместе с тем основу дополняет макро-объектив с 2-мегапиксельной матрицей, которой лучше бы не было, а о сверхширике ребята из realme совсем забыли.

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Сердце realme 11 Pro — процессор Dimensity 7050. Чип новый, но принципиальных отличий от Dimensity 1080 и Dimensity 920 нет. Результат realme 11 Pro в AnTuTu — более 550 тысяч баллов. Это уверенный средний класс для работы без лагов на протяжении нескольких лет, да и в ресурсоемких играх Dimensity 7050 лицом в грязь не ударит.

Среди прочих фишек стоит отметить классный вибромотор и наличие стереодинамиков. NFC тоже на месте, а вот поддержка карт памяти MicroSD не предусмотрена. Скорость зарядки realme — 47 минут от 0 до 100%.

Характеристики realme 11 Pro Plus

Про смартфон realme 11 Pro Plus будем говорить меньше, так как он во многом копирует младшую модель, хотя определенная разница все-таки есть. Первое отличие — зеленая версия. Как и бежевая, она выполнена из экокожи со всеми вытекающими последствиями. Остальные отличия скрыты в характеристиках realme 11 Pro+.

Характеристики realme 11 Pro+ Экран 6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Dimensity 7050 Память 8/256 или 12/512 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 100 Вт

realme 11 Pro+ в России

realme 11 Pro+ на Али

Экран, процессор и аккумулятор здесь такие же. Вместе с тем базовая версия памяти сразу на 8/256 Гб, а еще доступен вариант 12/512 Гб. Очень полезно с учетом того, что смартфоны лишены MicroSD-слота. Но главное отличие от младшей модели — камера realme 11 Pro+. В Plus-версии используется 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3. Благодаря увеличенной матрице и более высокому разрешению, он умеет делать фотографии с 4-кратным приближением почти без потери качества. Как дополнение есть сверхширик (правда, довольно скромный), а фронталка в realme 11 Pro+ на 32, а не 16 Мп.

Последнее отличие — скорость зарядки смартфона. Энергия realme 11 Pro+ восстанавливается за 27 минут от 0 до 100%. Это на треть часа быстрее, если сравнивать со скоростью зарядки младшей версии. Главный вопрос — разница в цене.

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Цена realme 11 Pro и 11 Pro+

Уже не первую неделю купить realme 11 Pro и Plus-версию можно заказать на AliExpress. На момент публикации материала ситуация с ценами следующая:

realme 11 Pro — от 26 662 ₽ (с купоном продавца);

realme 11 Pro Plus — от 30 371 ₽ (с купоном продавца).

Доставка из Китая, так что придется подождать. В России realme 11 Pro и 11 Pro+ предсказуемо оказались дороже:

realme 11 Pro (8/128) — 32 999 ₽;

realme 11 Pro (8/256) — 35 999 ₽;

realme 11 Pro+ (8/256) — 39 999 ₽;

realme 11 Pro+ (12/512) — 43 999 ₽.

Дороговато, но до 13 августа купить realme 11 Pro и 11 Pro+ можно со скидкой. Младшая модель обойдется в 29 999 ₽ или 32 999 ₽ в зависимости от количества памяти (- 3 000 ₽), а Plus-версия будет стоить 35 999 ₽ и 39 999 ₽ соответственно (- 4 000 ₽). Кроме того, при покупке любой из двух новинок в России предоставляется бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр Иви сроком 3 года. Ее нужно успеть активировать до 13 августа.

Купить realme 11 Pro

Купить realme 11 Pro+

Вне зависимости от того, где вы будете брать новые смартфоны realme, к вам приедет российская версия. То есть даже realme 11 Pro, купленный на AliExpress, получит местную гарантию.

Какой смартфон купить: realme 11 Pro или 11 Pro+

С учетом того, что в версии 8/256 Гб разница в цене между смартфонами не так уж и велика (~ 3 000 ₽), лучше сразу купить realme 11 Pro Plus, если вы принципиально не рассматриваете вариант памяти 8/128 Гб без поддержки MicroSD.

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У модели с приставкой «Plus» во всех отношениях лучше камера, есть дополнительный объектив для создания сверхширокоугольных фото, а заряжается она почти в 2 раза быстрее. При таком раскладе разница в 3 тысячи рублей не кажется существенной. Но выбор остается за вами.