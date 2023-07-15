Откуда столько разговоров о realme 11 Pro и 11 Pro+? Объясняем, почему вы захотите эти смартфоны

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Герман Вологжанин

13 июля в России представили смартфоны realme 11 Pro и realme 11 Pro Plus. Несмотря на замысловатое название, эти модели будут пользоваться большим спросом в нашей стране, и на то есть 3 причины. Первая — популярность бренда realme в России. Вторая — дизайн от Маттео Менотто, который имеет опыт сотрудничества с GUCCI, Chanel и Bulgari. Третья — характеристики realme 11 Pro и 11 Pro+, делающие эти смартфоны одними из самых привлекательных среди устройств среднего класса. Интригующе? Тогда давайте поближе посмотрим на новинки и разберемся, стоят ли они своих денег.

Откуда столько разговоров о realme 11 Pro и 11 Pro+? Объясняем, почему вы захотите эти смартфоны. Вы вряд ли отличите младшую модель от Plus-версии, потому что смартфоны очень похожи. Фото.

Вы вряд ли отличите младшую модель от Plus-версии, потому что смартфоны очень похожи

Характеристики realme 11 Pro

На фоне конкурентов смартфон realme 11 Pro выделяется двумя вещами. Во-первых, блок камер у него выполнен в форме шайбы, прямо как у дорогущего Xiaomi 13 Ultra. Во-вторых, спинка бежевой версии сделана из экокожи, а не пластика, как в случае с черным вариантом. Она на 6 граммов тяжелее (189 г. вместо 183 г.) и лучше лежит в руке за счет своей текстуры.

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Вместе с тем в долгосрочной перспективе экокожа — не самый практичный материал корпуса смартфона. Если пренебрегать комплектным чехлом, на такой поверхности могут остаться въевшиеся пятна, а у некоторых людей верхний слой и вовсе облезет. Впрочем, в realme говорят, что их материал очень устойчивый. Стоит ли верить обещаниям производителя — решайте сами.

Характеристики realme 11 Pro. Экокожа очень приятна на ощупь, но ее долговечность вызывает вопросы. Фото.

Экокожа очень приятна на ощупь, но ее долговечность вызывает вопросы

Нас же в первую очередь интересуют характеристики realme 11 Pro. Это представитель среднего класса, у которого есть флагманские замашки. Итак, пойдем по порядку.

Характеристикиrealme 11 Pro
Экран6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера100 (OIS) + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорDimensity 7050
Память8/128 или 8/256 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

realme 11 Pro в России

realme 11 Pro на Али

Первая флагманская фишка — экран realme 11 Pro. Он имеет скругления, отличается поддержкой HDR10+, мгновенным откликом (1260 Гц) и широтно-импульсной модуляцией на частоте 2160 Гц, которая не заметен нашим глазам. Так что свидетели ШИМ могут быть спокойны. Глаза от использования realme 11 Pro болеть не должны.

Характеристики realme 11 Pro. Как вы относитесь к экранам со скошенными краями? Фото.

Как вы относитесь к экранам со скошенными краями?

Вторая флагманская фишка — оптическая стабилизация камеры. В качестве основы здесь установлен 100-мегапиксельный сенсор OmniVision. Он делает хорошие снимки даже в условиях недостаточного освещения, а его двукратный зум лучше, чем у большинства конкурентов, поскольку для приближения используется кроп со 100 Мп, а не с 12 Мп, как это обычно бывает на моделях с камерами высокого разрешения. Вместе с тем основу дополняет макро-объектив с 2-мегапиксельной матрицей, которой лучше бы не было, а о сверхширике ребята из realme совсем забыли.

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Сердце realme 11 Pro — процессор Dimensity 7050. Чип новый, но принципиальных отличий от Dimensity 1080 и Dimensity 920 нет. Результат realme 11 Pro в AnTuTu — более 550 тысяч баллов. Это уверенный средний класс для работы без лагов на протяжении нескольких лет, да и в ресурсоемких играх Dimensity 7050 лицом в грязь не ударит.

Характеристики realme 11 Pro. Dimensity 7050 имеет высокий уровень производительности, полностью оправдывающий стоимость устройства. Фото.

Dimensity 7050 имеет высокий уровень производительности, полностью оправдывающий стоимость устройства

Среди прочих фишек стоит отметить классный вибромотор и наличие стереодинамиков. NFC тоже на месте, а вот поддержка карт памяти MicroSD не предусмотрена. Скорость зарядки realme — 47 минут от 0 до 100%.

Характеристики realme 11 Pro Plus

Про смартфон realme 11 Pro Plus будем говорить меньше, так как он во многом копирует младшую модель, хотя определенная разница все-таки есть. Первое отличие — зеленая версия. Как и бежевая, она выполнена из экокожи со всеми вытекающими последствиями. Остальные отличия скрыты в характеристиках realme 11 Pro+.

Характеристикиrealme 11 Pro+
Экран6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера32 Мп
ПроцессорDimensity 7050
Память8/256 или 12/512 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка100 Вт

realme 11 Pro+ в России

realme 11 Pro+ на Али

Экран, процессор и аккумулятор здесь такие же. Вместе с тем базовая версия памяти сразу на 8/256 Гб, а еще доступен вариант 12/512 Гб. Очень полезно с учетом того, что смартфоны лишены MicroSD-слота. Но главное отличие от младшей модели — камера realme 11 Pro+. В Plus-версии используется 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3. Благодаря увеличенной матрице и более высокому разрешению, он умеет делать фотографии с 4-кратным приближением почти без потери качества. Как дополнение есть сверхширик (правда, довольно скромный), а фронталка в realme 11 Pro+ на 32, а не 16 Мп.

Характеристики realme 11 Pro Plus. Если смартфоны почти не отличаются, то стоит ли переплачивать за старшую модель? Фото.

Если смартфоны почти не отличаются, то стоит ли переплачивать за старшую модель?

Последнее отличие — скорость зарядки смартфона. Энергия realme 11 Pro+ восстанавливается за 27 минут от 0 до 100%. Это на треть часа быстрее, если сравнивать со скоростью зарядки младшей версии. Главный вопрос — разница в цене.

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Цена realme 11 Pro и 11 Pro+

Уже не первую неделю купить realme 11 Pro и Plus-версию можно заказать на AliExpress. На момент публикации материала ситуация с ценами следующая:

Доставка из Китая, так что придется подождать. В России realme 11 Pro и 11 Pro+ предсказуемо оказались дороже:

  • realme 11 Pro (8/128) — 32 999 ₽;
  • realme 11 Pro (8/256) — 35 999 ₽;
  • realme 11 Pro+ (8/256) — 39 999 ₽;
  • realme 11 Pro+ (12/512) — 43 999 ₽.

Дороговато, но до 13 августа купить realme 11 Pro и 11 Pro+ можно со скидкой. Младшая модель обойдется в 29 999 ₽ или 32 999 ₽ в зависимости от количества памяти (- 3 000 ₽), а Plus-версия будет стоить 35 999 ₽ и 39 999 ₽ соответственно (- 4 000 ₽). Кроме того, при покупке любой из двух новинок в России предоставляется бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр Иви сроком 3 года. Ее нужно успеть активировать до 13 августа.

Купить realme 11 Pro

Купить realme 11 Pro+

Вне зависимости от того, где вы будете брать новые смартфоны realme, к вам приедет российская версия. То есть даже realme 11 Pro, купленный на AliExpress, получит местную гарантию.

Какой смартфон купить: realme 11 Pro или 11 Pro+

Какой смартфон купить: realme 11 Pro или 11 Pro+. В России зеленый цвет есть только у более дорогой модели. Фото.

В России зеленый цвет есть только у более дорогой модели

С учетом того, что в версии 8/256 Гб разница в цене между смартфонами не так уж и велика (~ 3 000 ₽), лучше сразу купить realme 11 Pro Plus, если вы принципиально не рассматриваете вариант памяти 8/128 Гб без поддержки MicroSD.

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У модели с приставкой «Plus» во всех отношениях лучше камера, есть дополнительный объектив для создания сверхширокоугольных фото, а заряжается она почти в 2 раза быстрее. При таком раскладе разница в 3 тысячи рублей не кажется существенной. Но выбор остается за вами.

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