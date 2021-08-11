Redmi 10: все характеристики, сроки выхода и цена

Несмотря на то что смартфоны Xiaomi всегда считались самыми выгодными по соотношению цена-характеристики, в последнее время цены на продукцию бренда стали меняться в большую сторону. Поэтому ценители «той самой» Xiaomi стали обращать внимание в сторону суббрендов компании, торгующих доступными аппаратами. Это Poco, Black Shark и Redmi. Но если Poco – это ещё недостаточно узнаваемый бренд, а Black Shark – производит только игровые смартфоны, то вот Redmi выглядит как настоящий приемник. Тем более, что и ассортимент у меня весьма хорош.

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Новый Redmi 10, который компания вот-вот выпустит, может по праву считаться одним из самых лучших смартфонов бюджетного сегмента. Если раньше Xiaomi уделяла основное внимание именно линейке Redmi Note, то в этом году решила сосредоточиться на её компактных аналогах. Результатом этих трудов будет Redmi 10, который получился, пожалуй, даже слишком крутым для своей ценовой категории.

Каким будет Redmi 10

Первым делом предлагаю обратить внимание на дизайн. Несмотря на то что это бюджетник, выглядит Redmi 10 очень даже хорошо. Да, кое-какие огрехи в виде толстых рамок или подбородка под дисплеем всё-таки проскакивают, но в целом стилистика исполнения явно взята у флагманов.

Когда смотришь на новинку сзади, создаётся полное впечатление, что это по меньшей мере Xiaomi Mi 10 Ultra или около того. На такие мысли наталкивает оформление основной камеры и большое количество фото-модулей (их тут 4). По всему видно – перед нами камерофон, пусть и начального уровня.

Чтобы не портить внешний вид Redmi 10, дизайнеры решили не использовать сканер отпечатков пальцев на задней панели, а встроили его в кнопку питания. Теперь, когда вы возьмёте смартфон в руку, ваш большой палец анатомически ляжет именно на сканер, позволив быстро снять блокировку.

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На мой взгляд, это очень удачное решение, поскольку нормальные подэкранные сканеры сегодня встречаются только во флагманских смартфонах. А вот в бюджетники лепят всякий шлак, который зачастую не распознаёт отпечаток даже со второго-третьего раза. Поэтому физический модуль в кнопке питания – это топчик.

Аппаратная часть тут тоже в норме. Характеристики Redmi 10 выглядят следующим образом:

Дисплей: 6,5 дюйма, 90 Гц

Процессор: MTK Helio G88

Камера: 50/8/2/2 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч, 18 Вт

ОС: Android 11 (MIUI 12.5)

Память: 6/128 ГБ

Когда выйдет Redmi 10

Неплохое сочетание. Но, если Xiaomi назначит за него неадекватную цену, то все усилия производителя пойдут насмарку. Несмотря на наличие новейшего процессора и камеры на 50 Мп, что совершенно нетипично для бюджетного сегмента, аппарат не будет пользоваться популярностью, если будет слишком дорог.

Но китайцы знают, как нужно действовать. Поэтому если вам интересно, сколько будет стоить Redmi 10, то знайте, что он будет продаваться всего за 180 долларов, или плюс-минус 14 тысяч рублей на наши деньги. А, уж если удастся раздобыть какой-нибудь купон или промокод, цена будет ещё ниже. Главное – не хватать новинку на старте.

Сроки выхода Redmi 10 в продажу пока не оглашаются. Однако сомнений нет – новинку представят ближе к концу августа, и, вероятно, в первых числах сентября её уже можно будет заказать на китайских интернет-площадках вроде АлиЭкспресс.

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По факту, если вы выбираете лучший смартфон до 15 тысяч рублей, вариантов не так уж и много. Безусловно, они есть и мы писали о них в отдельной статье, но такого сочетания характеристик и внешнего вида не предлагает больше никто. Поэтому, пожалуй, есть смысл подождать, если для вас время терпит. В результате вы получите отличный аппарат, о котором не пожалеете.