Redmi Note 10 бьет рекорды продаж. Так ли он хорош?

Долгое время серия Redmi Note от Xiaomi была очень популярной среди пользователей. Это началось примерно с момента выхода первой модели и продолжается до наших дней. Поэтому любые новости о ней встречаются с большим интересом. Особенно, если это новости о том, что вышла новая модель, которая ”быстрее, выше, сильнее” предыдущей. Подобное в очередной раз произошло 1 июня этого года, когда компания выпустила в продажу новый Redmi Note 10. На момент написания статьи прошло всего 11 дней, но уже сейчас понятно, насколько хорошо продается это устройство. Конечно, есть модели, которые еще на стадии предзаказа собирали больше покупок, но в данном случае мы говорим о регулярной модели, а не о каком-то долгожданном игровом смартфоне за цену ниже себестоимости.

Сколько продано новых Redmi Nite 10

Бренд показал, что ему удалось продать более 1 миллиона смартфонов серии Redmi Note 10 всего за одиннадцать дней после того, как устройство поступило в продажу в Китае. В компании сообщили еще более интересную статистику, согласно которой в первый час с момента запуска продажи превысили 500 000 единиц. Также отмечается, что Redmi Note 10 Pro стал чемпионом по продажам на JD.com.

Подобный результат не удивителен. И не только из-за того, что линейка популярна сама по себе, и подобно трекеру Mi Band год за годом будет собирать хороший урожай на рынке благодаря фанатам, но и из-за своих характеристик.

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Характеристики Redmi Note 10

Xiaomi выпустила в Китае Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые поддерживают подключение 5G. Redmi Note 10 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Работает он на процессоре MediaTek Dimensity 700.

Более продвинутая версия, получившая приставку ”Pro”, оснащена 6,6-дюймовой ЖК-панелью с разрешением экрана FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Эта модель получила еще более интересный процессор — MediaTek Dimensity 1100.

Камера Redmi Note 10

Производитель проделал большую работу в отношении камеры, чтобы сделать ее как можно лучше. Пусть она и не дотянется до флагманского уровня, но может отлично показать себя на фоне конкурентов, которых у линейки в последнее время хватает.

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Базовая модель имеет двойную камеру на задней стенке с основным сенсором на 48 Мп и дополнительным на 2 Мп. Модель ”Pro” предсказуемо получила более качественную камеру с тремя модулями. Основной с разрешением 64 Мп делает обычные широкоугольные снимки. 8 Мп сенсор нужен для получения сверхширокоугольных изображений. 2 Мп модуль позволит снимать макро, если это кому-то нужно.

На лицевой стороне Redmi Note 10 Pro расположена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. При этом обычная версия предлагает вдвое меньшее разрешение — всего 8 Мп.

Уже из коробки обе модели будут работать под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Как долго они будут получать обновления, отдельно не оговаривалось, а значит, можно не переживать по этому поводу — компания будет придерживаться стандартной схемы.

Остается только добавить, что оба смартфона получили большой аккумулятор на 5000 мАч с технологией быстрой зарядки. Судя по всему, его должно хватить надолго.

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Стоит ли покупать Redmi Note 10

Советовать купить этот смартфон я не могу. В первую очередь из-за того, что никогда не был фанатом линейки, хотя и уважал ее. Но если вы пользовались предыдущими моделями, они вам нравились, а сейчас пришло время обновить телефон, скорее всего, новый Redmi Note 10 будет для вас правильным выбором. Уверен, что из миллиона пользователей, о которых я писал выше, многие именно так и подумали.