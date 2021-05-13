6 причин купить игровой смартфон Redmi K40

Несколько недель назад китайский производитель Redmi выпустил свой первый игровой смартфон. Игровая версия Redmi K40 — это устройство, которое имеет несколько функций, делающих его привлекательным. По словам Лу Вейбинга, генерального менеджера бренда Redmi, целевой объем продаж этого устройства составляет 1,7 миллиона единиц. Это примерно столько, сколько было продано в прошлом году игровых смартфонов в огромном Китае. На удивление, это нельзя назвать какими-то нереальными цифрами, и то, что сказал Вейбинг, в целом похоже на реальность. У этого устройства хватает минусов и о них было сказано немало, но давайте попробуем найти в нем плюсы и понять, действительно ли он так хорош при своей относительно невысокой цене.

Как выглядит игровой смартфон Redmi K40

Как правило, игровая версия любого смартфона имеет стиль киберспорта. Все элементы агрессивные, есть подсветка, а форма корпуса такая, чтобы за него было удобно держаться.

В случае с Redmi K40 смартфон получил матовые части задника корпуса, а на центральной полосе нанесена надпись ”Fighting”. Кроме того, модуль камеры, похожий на бинокль, имеет два слова — “Freezing” and “Speediest”. Это должно показать, что устройство подходит для сражений и при этом останется быстрым, но холодным. Это то, что надо для настоящего игрового смартфона. Хотя, нагрев и будет, но дизайн надписей все равно интересен.

Без светящихся вставок игровой смартфон не был бы игровым. По обе стороны от модуля с тремя камерами есть две изогнутые световые полосы. Эти индикаторы мигают во время зарядки, входящих сообщений и игр. А еще очень круто сделана вспышка в форме молнии. За нее отдельный респект.

Игровая версия Redmi K40 имеет металлический каркас в отличии от пластика в обычной. С левой стороны есть всплывающая кнопка, которую можно активировать, щелкнув механический переключатель. Кроме того, на левой стороне также находится датчик отпечатков пальцев.

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Скорость работы игрового смартфона Redmi K40

Это устройство оснащено новейшим 6-нм флагманским процессором MediaTek Dimensity 1200. Хотя игровые устройства с процессорами MediaTek нечасто встречаются, Dimensity 1200 достаточно силен, чтобы занять место в таком гаджете. По своим характеристикам он не хуже 7-нм Snapdragon 870, который установлен на некоторых игровых смартфонах других марок.

ЦП Dimensity 1200 использует новейшую трехкластерную архитектуру 1+3+4, а частота главного ядра составляет 3,0 ГГц. Ядра Cortex A78 с частотой 2,6 ГГц используются для длительной, но все равно производительной работы. Кроме того, четыре энергоэффективных ядра A55 2,0 ГГц предназначены для выполнения повседневных задач в энергосберегающем режиме.

В базе данных GeekBench 5 Dimensity 1200 набирает 830 и 2994 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Это в основном та же производительность, что и у Snapdragon 870. В 3DMark Wild Life графический процессор Dimensity 1200 набрал 4106 баллов — как у Snapdragon 865. А в AnTuTu игровая версия Redmi K40 набирает 696 321 балл (больше, чем у Snapdragon 865+).

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К производительности можно отнести и наличие в корпусе восьми антенн. Это позволяет не переживать из-за того, что вы как-то не так возьметесь за корпус и скорость соединения упадет в самый неподходящий момент.

Игровая версия Redmi K40 также поставляется с логотипом JBL на рамке, показывающим, кто приложил руку к настройке динамиков. А хороший звук в таком устройстве немаловажен.

Камера игрового смартфона

Игровые смартфоны предназначены для игр и не делают особого упора на камеру. Тут куда важнее дизайн, аккумулятор, рассеивание тепла и другие важные компоненты. Но несмотря на это, игровой Redmi K40 получил неплохую камеру с тремя модулями.

Основная имеет разрешение 64 Мп, сверхирокоугольную оснастили матрицей на 8 Мп, а макросъемка возможна с разрешением 2 Мп. Я до сих пор не понимаю, кому может понадобиться макрокамера в смартфоне (съемка с 4 см), но зато пиксель основного модуля имеет физический размер 0,7 мкм и поддерживает технологию ”четыре в одном”.

Цена игрового Redmi K40

С точки зрения ценообразования игровая версия Redmi K40 подготовлена очень хорошо. Большинство игровых смартфонов на рынке никогда не продаются по цене ниже 500 долларов. Среди них Asus Rog Phone 5, Black Shark 4, Nubia Red Magic и многие другие, которые стоят существенно дороже. Однако игровая версия Redmi K40 продается по следующим ценам:

Версия 6/128 ГБ — 1999 юаней ( примерно 23 000 рублей )

) Версия 8/128 ГБ — 2199 юаней ( примерно 25 000 рублей )

) Версия 8/256 ГБ — 2399 юаней ( примерно 28 000 рублей )

) Версия 12/128 ГБ — 2399 юаней ( примерно 28 000 рублей )

) Версия 12/256 ГБ — 2699 юаней (примерно 31 000 рублей)

С такими ценами даже по скидке будет довольно сложно найти что-то из категории игровых смартфонов. Это и делает игровую версию Redmi K40 очень привлекательной.

Операционная система MIUI 12

Без сомнения, MIUI 12 богата полезными функциями и настройками, но при этом ее оптимизация не вызывает почти никаких нареканий. Впрочем, то, что все же можно найти, легко закрывается стабильной версией MIUI 12.5 — на ней и будет работать игровой Redmi K40.

Официальные данные утверждают, что MIUI 12.5 поставляется с контролем энергопотребления и оптимизацией производительности. Эта система снижает общее энергопотребление на 40%.

Тонкий и легкий телефон

Обычно игровые устройства имеют некоторые особенности, которые значительно увеличивают их вес и толщину. Например, игровым смартфонам нужен большой аккумулятор, система отвода тепла и даже декоративные элементы. Все это безусловно увеличит вес смартфона. Несмотря на то, что все это есть в игровой версии Redmi K40, она все равно остается довольно тонкой и легкой.

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Для сравнения, игровые смартфоны от Asus и Lenovo, выпущенные всего за несколько дней до игровой версии Redmi K40, намного толще и тяжелее. Asus Rog Phone 5 имеет толщину 10,29 мм и вес 238 г. Lenovo Legion Duel 2 толщиной 9,9 мм весит 259 г. Игровой Redmi K40 в толщину всего 8,3 мм а его вес составляет только 205 г. Это обычные показатели для неигрового смартфона и это тоже огромный плюс.

Я не призываю покупать игровой Redmi K40, тем более, что я сам не очень хорошо отношусь к игровым моделям, но перечисленное действительно является плюсами. Минусов тоже хватает, но на достоинствах мы остановились из-за того, что их получить сложнее.