Mi Band 6 или Mi Band 5: что лучше купить

Серия Mi Band давно установила стандарт дешевых фитнес-трекеров. Xiaomi Mi Band 5, выпущенный в прошлом году на замену Mi Band 4, еще больше расширил границы того, что потребители могут получить в этой ценовой категории. В этом году компания уже успела показать шестое поколение своего гаджета. Вот только не многие смогут отличить одно поколение от другого. Хотя за это время мы прошли путь от браслета вовсе без экрана до модели с безрамочным экраном. Но сейчас интереснее не окунаться в историю, а сравнить два актуальных поколения и понять, стоит ли менять Mi Band 5 на Mi Band 6 или какой из них купить, если вы только сейчас решили присоединиться к ”семейству”.

Сравнение Mi Band 5 и Mi Band 6

Xiaomi редко меняет формулу Mi Band, и до сих пор эта стратегия хорошо себя зарекомендовала. Тем не менее, Xiaomi постоянно улучшает свои браслеты для того, чтобы не посто не отставать от конкурентов, но и самой задавать новые тренды в этом бюджетном сегменте.

Экран Mi Band 6

Начнем сравнение с дисплея. Mi Band 5 имеет более крупный 1,1-дюймовый экран по сравнению с Mi Band 4. Mi Band 6 продолжает эту тенденцию, увеличиваясь до 1,56 дюйма. Примечательно, что это увеличение не связано с увеличением размера корпуса. Mi Band 6 лишь немного больше, чем его предшественник, и вполне может использоваться с ремешками от предыдущего поколения.

Чем нас удивил новый Xiaomi Mi Band 6, кроме безрамочного экрана.

Если для вас ключевым фактором является читаемость экрана на ярком солнце, то оба фитнес-трекера будут иметь одинаковые характеристики. Максимальные показатели яркости для обоих экранов достигают 450 нит. Для улицы этого хватит. А вот датчика внешней освещенности до сих пор нет в обеих моделях, поэтому вам придется вручную затемнять дисплей трекера в темных помещениях. В любом случае, тут шестое поколения выглядит намного более интересно.

Какие датчики есть в Xiaomi Mi Band

Различия между Mi Band 5 и Mi Band 6 распространяются и на датчики. Хотя только китайский вариант Mi Band 5 оснащен датчиком SpO2, он входит в стандартную комплектацию всех моделей Mi Band 6. Несмотря на то, что это довольно важная функция, особенно в наше время, переоценивать ее не стоит.

Тем, кто страдает апноэ во сне или просто хочет постоянно отслеживать уровень кислорода не просто ради интереса, лучше выбрать что-то другое, так как для этих пользователей погрешности вычисления могут оказаться слишком большими. Но для составления общей картины этого вполне достаточно.

Отслеживание активности в новой модели стало более точным. Если в пятом поколении было только 11 режимов, то теперь их стало уже 30. Шесть из них также автоматически распознаются Mi Band 6. Говорить о большой разнице и точности измерений в новых режимах сложно. Непонятно, что внесли в прошивку для их определения и какова погрешность. Проверить это не получится, но ”на бумаге” Mi Band 6 смотрится более интересно.

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Недостатки Xiaomi Mi Band 6

Время автономной работы

Несмотря на улучшения, Mi Band 6 имеет немало недостатков. Эти дополнительные датчики и функции, включая мониторинг дыхания, отслеживание уровня стресса в течение всего дня и замеры пульса в состоянии покоя, сокращают время автономной работы Mi Band 6. Производитель заявляет о двухнедельном времени автономной работы, но больше, чем на неделю использования, рассчитывать не приходится, если все эти функции будут включены. Mi Band 5 легко проработает две недели без зарядного устройства. Если даже получится чуть меньше, то отклонение все равно не будет очень большим.

Сравнение Honor Band 6 с другими часами и трекерами.

Мониторинг пульса

Отслеживание сердечного ритма также является одной из слабых сторон Mi Band 6. Хотя он отлично подходит для тренировок с низкой интенсивностью и ежедневного мониторинга, то при серьезной нагрузке точность измерений будет меньше. Вряд ли это будет существенным минусом для большой части пользователей, но не сказать об этом нельзя. Особенно на фоне того, что многочисленные тесты показали большую точность для прошлогодней версии трекера.

Трекер для отслеживания сна

Точность отслеживания сна Mi Band 6 тоже требует доработок. Некоторые сравнения с другими устройствами, в частности с Fitbit Sense, показали неидеальность функции нового трекера. Система оценки сна часто дает противоречивые результаты. Если отслеживание сна для вас ключевая функция, то лучше обратить внимание на что-то другое. Если это только приятное дополнение, то сильно задумываться об этом не стоит.

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Какой фитнес браслет купить

Xiaomi Mi Band 5 уже довольно давно доступен в продаже. И пусть в его глобальной версии нет мониторинга кислорода в крови, он все равно выглядит очень достойным конкурентом своего же шестого поколения.

Xiaomi делает отличные дешевые фитнес-трекеры, и Mi Band 5 при цене около 3000 рублей (а может быть и дешевле) не является исключением. За эти деньги вы получите большой цветной дисплей и удобный форм-фактор. Поэтому, если у вас еще нет подобного устройства, но вы хотите его купить, эту модель не стоит сбрасывать со счетов.

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Если хотите только самое новое оборудование и готовы заплатить примерно на 1000 рублей больше, то посмотрите в сторону Mi Band 6. Несмотря на некоторые недостатки на фоне более дешевой модели, у нее есть и преимущества. Например, больший дисплей, большее количество отслеживаемых спортивных режимов, 24-часовой мониторинг сердечного ритма, улучшенное отслеживание сна.

Mi Band 6 хорош, но я бы не сказал, что настолько, чтобы покупать его, если у вас уже есть Mi Band 5. Замена актуальна только в том случае, если ваш старый гаджет износился (царапины, потертости и сколы) и вам не жалко потратить несколько тысяч рублей на ежегодное обновление. С точки зрения техники замена не имеет особого смысла.

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