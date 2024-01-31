Самые дешевые смартфоны Xiaomi, которые можно купить в России и не пожалеть

Наверное, вы замечаете, как дорожают смартфоны. И дело тут не только в курсе рубля, но и в увеличении цены комплектующих. Хуже всего обстоят дела с дешевыми смартфонами на Андроид. Их производители вынуждены ежегодно перевыпускать старые модели, меняя лишь название и дизайн с целью хоть как-то сохранить приемлемую стоимость. Это приводит к тому, что многие «новинки» совершенно не соответствуют требованиям 2024 года и умудряются тормозить даже в браузере. К счастью, есть исключения, представленные в нашей подборке лучших смартфонов Xiaomi до 10000 рублей.

POCO C51 — самый дешевый Xiaomi

Если вы поставили перед собой цель купить смартфон до 5000 рублей, лучшим вариантом станет POCO C51. Несмотря на низкую стоимость, он имеет в своем активе сканер отпечатков и 64 ГБ памяти с возможностью расширения при помощи MicroSD-карты. Солидный набор для самого дешевого Xiaomi на 2024 год, не так ли?

Купить POCO C51

Базируется POCO C51 на процессоре Helio G36. Это довольно слабый чип, набирающий в AnTuTu скромные 100 тысяч баллов с копейками. Однако POCO C51 — не лагающий кошмар, а вполне себе достойный аппарат, ведь он работает на чистом Android без нагружающей систему оболочки MIUI.

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Redmi A2 Plus — Xiaomi на чистом Андроиде

Redmi A2+ представляет собой точную копию POCO C51 за одним лишь исключением — в его основе не 2 ГБ оперативной памяти, а уже 3 ГБ. Это значит, что смартфон Redmi обеспечивает более высокий уровень комфорта при одновременном запуске нескольких приложений и, в целом, работает чуточку стабильнее.

Купить Redmi A2+

Процессор Helio G36, 64 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатков, камера на 8 МП — все это на месте. Отличий между POCO C51 и Redmi A2 Plus за исключением объема ОЗУ нет. Так что проверяйте текущую стоимости и в случае равной цены покупайте телефон Redmi.

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Новый смартфон Redmi 13C

Redmi 13C — устройство более высокого уровня. Это новинка, вышедшая в самом конце 2023 года. Смартфон выглядит солидно и базируется на фирменной оболочке MIUI, предлагая в начальной версии 4/128 ГБ памяти, что вполне неплохо.

Купить Redmi 13C

В отличие от двух предыдущих моделей, телефон Redmi 13 готов помимо прочего похвастать NFC-антенной для бесконтактной оплаты покупок. Но, хотя устройство новое, работает оно на стареньком процессоре Helio G85, выпущенном еще в 2020 году. Впрочем, чип довольно шустрый для смартфона до 10 тысяч рублей и набирает солидные 200 тысяч баллов в AnTuTu. Также у Redmi 13C неплохая камера на 50 МП и экран с частотой обновления 90 Гц (увы, с не самым высоким разрешением).

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Redmi 10 2022 — смартфон со стереозвуком

На фоне Redmi 13C намного более предпочтительно выглядит старичок Redmi 10, перевыпущенный в 2022 году без каких-либо изменений. При аналогичной цене он предлагает FullHD-экран с частотой 90 Гц, чуть более мощный процессор Helio G88 и даже стереодинамики, что до сих пор является редкостью для дешевых смартфонов Xiaomi.

Купить Redmi 10 2022

В сравнении Redmi 13C и Redmi 10 насобирать аргументы в пользу новинки очень тяжело. Свежачок предлагает по умолчанию 128 ГБ, а не 64 ГБ, да и работает на более актуальной версии оболочки. Однако Redmi 10 все равно лучше, ведь память можно расширить через MicroSD-карту или просто выбрать вариант на 6/128 ГБ, а высокую четкость изображения на экране Redmi 13C не получить даже при большом желании.

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POCO M5 — лучший смартфон до 10 тысяч

Как бы то ни было, лучшим смартфоном до 10000 рублей является POCO M5. Да, он не выдает стереозвук через динамики, однако производительность его процессора Helio G99 на голову превосходит возможности чипов других моделей. POCO M5 в AnTuTu набирает феноменальные 400 баллов, которых достаточно не только для стабильной работы системы, но и для активного гейминга на средних настройках графики.

Купить POCO M5

Также Helio G99 является энергоэффективным решением, благодаря чему POCO M5 спокойно держит заряд на протяжении полутора-двух дней. А еще смартфон имеет камеру на 50 МП, FullHD-экран с частотой 90 Гц и, конечно же, NFC. Ничего лучше за 10 тысяч рублей не найти!