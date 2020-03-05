Ремонт Samsung Galaxy S20 Ultra — головная боль

Ремонтопригодность важна. Но Samsung Galaxy S20 Ultra — это не про высокие показатели по данному критерию. Ранее мы уже делали обзор смартфона с самой сложной конструкцией, им оказался Motorola Razr, который получил от iFixit всего 1 балл. S20 Ultra, конечно, не настолько сложный, поэтому было бы странно, если бы устройство получило низкий балл от наших коллег, однако его результат не сильно лучше. Сколько же получил S20 Ultra в тесте на ремонтопригодность? Мало. Очень мало!

Устройство набрало всего 3 балла. Конечно, некоторые могут возразить, ведь в том же тестировании Galaxy S10+ набирает всё те же 3 балла, но давайте посмотрим на iPhone 11 — iFixit выставили телефону 6 баллов.

К слову, iPhone 11 оценен в России в 60 тысяч рублей, а Galaxy S20 Ulta стоит 100 тысяч. Есть разница? По-моему, она очевидна. И, покупая аппарат за такие деньги, хочется получить телефон, который был бы не просто технологичным, но еще и удобным в ремонте — чтобы вам не нужно было выкидывать его в случае поломки или отдавать огромные деньги на ремонт. Например, я в своё время самостоятельно ремонтировал свой старый iPhone 6, потому что в случае с телефонами Apple это довольно легкий процесс. Относительно высокой стоимости S20 Ultra я уже высказывал свое мнение.

Чтобы разобрать Galaxy S20 Ultra, вам понадобится фен, а также большая присоска, чтобы снять заднюю крышку:

Далее необходимо раскрутить около 6 болтов, отсоединить модуль беспроводной зарядки, под которым скрывается еще один болт, его также необходимо раскрутить, чтобы можно было снять модуль антенны. Чтобы снять аккумулятор, нам понадобиться отсоединить 6 кабелей, по которым передаются данные между верхней и нижей платой. И только после этого появится доступ к аккумулятору.

Нижнюю плату скрывает большой динамик, который также держится на нескольких болтах. Верхняя плата довольно массивная из-за крупного модуля камер. Дело в том, что в S20 Ultra используется большая матрица и перископная конструкция. Вот так выглядит матрица 108-Мп модуля:

А вот так выглядит перископная камера:

Неплохо, согласитесь. Кроме того, немало места занимает 5G-модуль. Чтобы снять батарею, нам понадобится немного спирта, так как он намертво приклеен к корпусу:

Дисплей в телефоне снимается довольно сложно, так как он приклеен к корпусу и имеет закругления, из-за чего в момент демонтажа его можно легко поцарапать или оставить сколы на краях. Мастера не любят экраны Samsung, и это понятно — здесь ситуация лучше не стала.

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Samsung нужно поучиться у Apple

Почему устройство за 100 тысяч рублей имеет настолько непродуманную внутреннюю конструкцию? Даже внешне внутренние части iPhone 11 кажутся гораздо более приятными глазу в отличие от того, что мы видим в S20 Ultra. Вот так выглядит iPhone 11 внутри:

И этот телефон оправдывает высокую цену таким вниманием в мелочам. В случае с Galaxy мы имеем дело непонятно с чем. Действительно ли он стоит своих денег? Вопрос.

Конечно, вы можете сказать, что внутренности не так важны, как возможности телефона, однако я не соглашусь. Важна любая деталь. Когда вы собираете PC для игр, вы же не думаете о том, что вам нужен самый дешевый корпус, который усложнит сборку. Наоборот, вы стараетесь найти максимально качественное решение, чтобы дальнейшая замена компонентов не становилась для вас головной болью. Понятно, что Samsung таким образом попросту экономит деньги на проектировании, но не исключаю, что у корейцев попросту нет людей, которые бы могли спроектировать что-то необычное, как например плата iPhone 11 в два уровня:

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