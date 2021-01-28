Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году

В 2020 году у Samsung были довольно сложные и интересные времена. В истории бренда хватало как взлетов, так и падений, как успехов, так и провалов. Например, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2 и серия Galaxy A всегда давали хороший повод поговорить о себе, но продажи Galaxy S20 и проблемы c Galaxy S20 Ultra принесли только разочарование. Также стало понятно, что серия Galaxy Note больше на показывает тех результатов, которые были раньше. Зато 2020 год доказал, что Samsung готова отказаться от фокусировки только на смартфонах премиум-класса. Большая часть ее крупных побед была связана как раз с недорогими устройствами. Это стало сигналом к тому, что миру уже не так нужны смартфоны за 1000 долларов, как раньше.

Делать ставку на правильные модели

Я уже писал обзор Samsung Galaxy S20 FE. Многие изначально были предвзяты к этому смартфону из-за того, что он стал облеченной версией флагманов. Хотя, отличия были настолько минимальными, что переплачивать в полтора раза за обычный Galaxy S20 с такими же характеристиками просто не хотелось. Я даже не преувеличу, если скажу, что это был один из лучших смартфонов прошлого года. А может быть даже лучший.

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На фоне этого и успехов моделей вроде Galaxy A51, провал линеек ”S” и ”Note” сильно расстроил. Понятно, что на это были причины, но легче от этого не становится.

Мне хотелось бы, чтобы компания и дальше продолжала делать то, что у нее хорошо получается. Она лидер по продажам недорогих смартфонов и надо развивать это направление. По тому, как снизилась цена на новые Galaxy S21 (хоть и не в России), видно, что руководство это отлично понимает. Неправильно в сложившейся мировой ситуации предлагать за 1400 долларов телефон, основные функции которого выполнит в четыре раза более дешевое устройство. Пусть и не так хорошо.

Развивать складные телефоны

Samsung уже пообещала, что в 2021 году появится много складных устройств. Некоторые из них будут даже более дешевыми, чем раньше. Samsung — бесспорный лидер в индустрии складных телефонов, но она должна убедить нас в том, что такие устройства нам нужны. Впрочем, если ценник на них хотя бы примерно сравняется с тем, что просят за обычные смартфоны, вопросов станет намного меньше и люди будут покупать подобные устройства.

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Сейчас такие смартфоны нужны, чтобы показать превосходство технологий и чтобы пользователи могли ловить удивленные взгляды, когда достают такое необычное устройство на людях. Со временем такое положение дел придет к изначальной идее — смартфон будет раскрываться и превращаться в планшет. Вот это действительно удобно и экономично. Переплачивать за смартфон и планшет не придется — можно будет купить только одно устройство.

Пока конструкция еще сыровата и ей есть, куда прибавить, но имея такой опыт и исследовательскую базу, как у южнокорейской компании, это будет всего лишь делом техники. В любом случае, такое направление нельзя упускать из рук. Надо фокусироваться на нем и продолжать развивать, вкладывая деньги и силы специалистов.

Доработка интерфейса One UI

Если вы посмотрите на историю создания скинов для Android от Samsung, то обнаружите много негатива. Люди ненавидели TouchWiz. Компания поняла это и сделала выводы. Оболочка стала не такой мультяшной и обрела плавные формы. Так постепенно все пришло к One UI, которая до сих пор имеет много фанатов. Хотя, она по прежнему сильно отличается от того, что предлагают некоторые другие бренды.

Интересно получается, что чем больше Samsung старается сделать свои интерфейсы минималистичными, тем больше это нравится людям. Конечно, Samsung не может все перечеркнуть и сделать что-то в духе Pixel UI или OS Oxygen, но работать в этом направлении стоит. Этого и хотелось бы пожелать ей в 2021 году.

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Создание мощных компактных смартфонов

Я давно говорил о том, что современным смартфонам не хватает моделей компактного размера. В 2019 году Samsung невероятно близко подошла к созданию идеального компактного телефона с Galaxy S10e. Но почему-то компактным смартфоном до сих пор по сути остается только iPhone 12 Mini. Я уже говорил об этом в отдельной статье.

Google Pixel 4a, Pixel 5, Apple iPhone SE, iPhone 12 Mini и даже Sony Xperia 5 II доказали, что потребители ищут более компактные смартфоны, но найти их не всегда могут. Больше всего проблем возникает, когда хочется найти не просто небольшое устройство связи, а компактный, но мощный смартфон.

Вот тут и хотелось бы инициатив Samsung, которые дадут нам больше выбора. В мире современных смартфонов его осталось так мало. Несмотря на иногда запредельное количество смартфонов как таковых.

Производительность Exynos должна вырасти

Наверное, это больная тема для всех, кто покупает в России или в Европе официальный флагманский Samsung и при этом разбирается в смартфонах. Покупатель получает вроде и тот же самый смартфон, что покупатели в США — даже деньги примерно те же — но производительность такого устройства оказывается намного ниже.

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Процессоры Exynos становятся лучше, но до Snapdragon дотягивают не всегда. Надо еще детально разобраться с тем, что мы получим в этом году, но обычно картинка получается довольно безрадостной.

Хотелось бы в 2021 году добиться от Samsung более серьезного подхода к процессорам. Хотя больше уже стоит говорить о моделях на следующий год. У нее огромные производственные мощности и не менее внушительная исследовательская база. Может быть стоит начать распоряжаться этим более продуктивно?

А что думаете вы? Чего бы вам хотелось дождаться от Samsung в 2021 году? Расскажите об этом в комментариях. Может кто-то из представителей компании прочитает это, прислушается и сделает шаги в правильном направлении.