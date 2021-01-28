Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

В 2020 году у Samsung были довольно сложные и интересные времена. В истории бренда хватало как взлетов, так и падений, как успехов, так и провалов. Например, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2 и серия Galaxy A всегда давали хороший повод поговорить о себе, но продажи Galaxy S20 и проблемы c Galaxy S20 Ultra принесли только разочарование. Также стало понятно, что серия Galaxy Note больше на показывает тех результатов, которые были раньше. Зато 2020 год доказал, что Samsung готова отказаться от фокусировки только на смартфонах премиум-класса. Большая часть ее крупных побед была связана как раз с недорогими устройствами. Это стало сигналом к тому, что миру уже не так нужны смартфоны за 1000 долларов, как раньше.

Samsung

Samsung делает отличные смартфоны, но им тоже есть куда прибавить.

Делать ставку на правильные модели

Я уже писал обзор Samsung Galaxy S20 FE. Многие изначально были предвзяты к этому смартфону из-за того, что он стал облеченной версией флагманов. Хотя, отличия были настолько минимальными, что переплачивать в полтора раза за обычный Galaxy S20 с такими же характеристиками просто не хотелось. Я даже не преувеличу, если скажу, что это был один из лучших смартфонов прошлого года. А может быть даже лучший.

Samsung и Tesla готовят 5-нм чип для беспилотных автомобилей. iCar, подвинься!

На фоне этого и успехов моделей вроде Galaxy A51, провал линеек ”S” и ”Note” сильно расстроил. Понятно, что на это были причины, но легче от этого не становится.

Galaxy A51

Galaxy A51 стал настоящим хитом 2020 года.

Мне хотелось бы, чтобы компания и дальше продолжала делать то, что у нее хорошо получается. Она лидер по продажам недорогих смартфонов и надо развивать это направление. По тому, как снизилась цена на новые Galaxy S21 (хоть и не в России), видно, что руководство это отлично понимает. Неправильно в сложившейся мировой ситуации предлагать за 1400 долларов телефон, основные функции которого выполнит в четыре раза более дешевое устройство. Пусть и не так хорошо.

Развивать складные телефоны

Samsung уже пообещала, что в 2021 году появится много складных устройств. Некоторые из них будут даже более дешевыми, чем раньше. Samsung — бесспорный лидер в индустрии складных телефонов, но она должна убедить нас в том, что такие устройства нам нужны. Впрочем, если ценник на них хотя бы примерно сравняется с тем, что просят за обычные смартфоны, вопросов станет намного меньше и люди будут покупать подобные устройства.

Samsung придумала, как снизить цену Galaxy S21. Ждём в России

Сейчас такие смартфоны нужны, чтобы показать превосходство технологий и чтобы пользователи могли ловить удивленные взгляды, когда достают такое необычное устройство на людях. Со временем такое положение дел придет к изначальной идее — смартфон будет раскрываться и превращаться в планшет. Вот это действительно удобно и экономично. Переплачивать за смартфон и планшет не придется — можно будет купить только одно устройство.

Galaxy Fold

Идею таких смартфонов надо развивать.

Пока конструкция еще сыровата и ей есть, куда прибавить, но имея такой опыт и исследовательскую базу, как у южнокорейской компании, это будет всего лишь делом техники. В любом случае, такое направление нельзя упускать из рук. Надо фокусироваться на нем и продолжать развивать, вкладывая деньги и силы специалистов.

Доработка интерфейса One UI

Если вы посмотрите на историю создания скинов для Android от Samsung, то обнаружите много негатива. Люди ненавидели TouchWiz. Компания поняла это и сделала выводы. Оболочка стала не такой мультяшной и обрела плавные формы. Так постепенно все пришло к One UI, которая до сих пор имеет много фанатов. Хотя, она по прежнему сильно отличается от того, что предлагают некоторые другие бренды.

OneUI 3

Интерфейс оболочек Samsung прошел долгий путь и стал очень приятным, но еще есть куда расти.

Интересно получается, что чем больше Samsung старается сделать свои интерфейсы минималистичными, тем больше это нравится людям. Конечно, Samsung не может все перечеркнуть и сделать что-то в духе Pixel UI или OS Oxygen, но работать в этом направлении стоит. Этого и хотелось бы пожелать ей в 2021 году.

Владельцам каких Samsung Galaxy точно не стоит покупать S21, а какие модели лучше обновить

Создание мощных компактных смартфонов

Я давно говорил о том, что современным смартфонам не хватает моделей компактного размера. В 2019 году Samsung невероятно близко подошла к созданию идеального компактного телефона с Galaxy S10e. Но почему-то компактным смартфоном до сих пор по сути остается только iPhone 12 Mini. Я уже говорил об этом в отдельной статье.

Google Pixel 4a, Pixel 5, Apple iPhone SE, iPhone 12 Mini и даже Sony Xperia 5 II доказали, что потребители ищут более компактные смартфоны, но найти их не всегда могут. Больше всего проблем возникает, когда хочется найти не просто небольшое устройство связи, а компактный, но мощный смартфон.

iphone 12 mini

Что делать, если у меня есть деньги и запросы, но нет желания покупать «лопату»? Компаниям надо предлагать решения для таких клиентов.

Вот тут и хотелось бы инициатив Samsung, которые дадут нам больше выбора. В мире современных смартфонов его осталось так мало. Несмотря на иногда запредельное количество смартфонов как таковых.

Производительность Exynos должна вырасти

Наверное, это больная тема для всех, кто покупает в России или в Европе официальный флагманский Samsung и при этом разбирается в смартфонах. Покупатель получает вроде и тот же самый смартфон, что покупатели в США — даже деньги примерно те же — но производительность такого устройства оказывается намного ниже.

Samsung крупно прокололась на дизайне Galaxy S21

Процессоры Exynos становятся лучше, но до Snapdragon дотягивают не всегда. Надо еще детально разобраться с тем, что мы получим в этом году, но обычно картинка получается довольно безрадостной.

Exynos

Пока Exynos все еще можно называть слабым звеном смартфонов Samsung.

Хотелось бы в 2021 году добиться от Samsung более серьезного подхода к процессорам. Хотя больше уже стоит говорить о моделях на следующий год. У нее огромные производственные мощности и не менее внушительная исследовательская база. Может быть стоит начать распоряжаться этим более продуктивно?

А что думаете вы? Чего бы вам хотелось дождаться от Samsung в 2021 году? Расскажите об этом в комментариях. Может кто-то из представителей компании прочитает это, прислушается и сделает шаги в правильном направлении.

Теги
Лонгриды для вас
Samsung 5G
Какие устройства Samsung поддерживают 5G. Смартфоны, планшеты, ноутбуки

Согласитесь, что 5G сейчас является важной темой для обсуждения. Одни ждут скорейшего появления данных сетей в своем регионе, а другие жгут вышки, хотя не понимают, есть ли от них на самом деле какая-то опасность. Хотя вторые немного успокоились в последнее время и волна массового психоза более менее прошла. Посмотрим, на долго ли. Сейчас у нас есть интересная инфографика, которая показывает, какие устройства Samsung могут работать в сетях 5G. Она показывает не только те устройства, которые уже можно купить, но и те, которые станут по-настоящему доступными только через некоторе время. И знаете, что? Такое ощущение, что 5G не просто скоро появится, а уже полностью вошел в нашу жизнь. Тем более, даже наши операторы уже тестируют сети нового поколения. Ну что, посмотрим, что нам там рассказывает Samsung?

Читать далее
Стоит ли покупать прошлогодний смартфон?

В начале каждого года наступает интересное время. Проходят праздники и на товары массового потребления часто начинают действовать серьезные скидки. Это касается тех товаров, в которых пользователи хорошо разбираются. Среди них смартфоны, автомобили и некоторые другие категории. Вряд ли многие из вас могут точно назвать модель своего телевизора или электрочайника, но только единицы не скажут, какой у них смартфон. Когда начинается такое падение цен, бывает очень заманчиво купить новый смартфон со скидкой. Казалось бы, если все так хорошо, может быть стоит купить такой смартфон? С одной стороны, да, я уже рассказывал о преимуществах такой покупки, но не спешите радоваться - цена никогда не снижается просто так.

Читать далее
Galaxy A51 vs A71
Чем Galaxy A51 отличается от Galaxy A71 и что лучше купить

Далеко не все могут позволить себе купить дорогой смартфон. Поэтому всё больше производителей сегодня переориентируются на выпуск бюджетных аппаратов, которые можно купить здесь и сейчас, не прибегая к помощи кредитов и рассрочек. Другое дело, что со временем доступных смартфонов стало так много, что выбрать из них что-нибудь подходящее для многих стало совершенно нетривиальной задачей. Конечно, выход супер-классных Galaxy A51 и A71 сильно облегчил задачу, но из-за их схожести друг с другом пользователи банально перестали понимать, какой из них лучше.

Читать далее
Новый комментарий