Почему выгружаются приложения на смартфонах Samsung

Наверное, любой пользователь Android знает, что такое многозадачность и зачем она нужна. Благодаря ей мы можем бесшовно переключаться между запущенными процессами, выполняя несколько задач одновременно без необходимости начинать всё заново. Это удобно и настолько естественно, что воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Однако у некоторых производителей есть серьёзные проблемы с многозадачностью, которую они пытаются подчинить себе самым жёстким образом, но только вредят пользователям. Владельцы смартфонов Samsung поймут, о чём речь.

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После выхода One UI 3.0 на базе Android 11 владельцы смартфонов Samsung начали жаловаться на проблемы «недержания» своих аппаратов, которые самостоятельно выгружали приложения, запущенные в фоне. Вне зависимости от того, сколько приложений работало в режиме многозадачности, проходило всего несколько минут, и они уже закрывались. В результате доступными для быстрого запуска из оперативной памяти оставались либо какие-то совсем уж легковесные программы, либо только штатные утилиты.

Приложения выгружаются сами

Беглый анализ проблемы показал, что причиной всему является новый режим экономии энергии, который Samsung добавила в One UI 3.0. Он призван продлить время автономной работы, оптимизировав системные процессы. Среди прочего речь идёт об ограничении фоновой активности приложений, которые могут расходовать энергию, находясь в режиме многозадачности. Вот только складывается впечатление, что этот механизм работает как комбайн, перемалывая вообще всё, что встречается на его пути, не выделяя действительно энергоёмких процессов.

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Кто-то может мне объяснить, что за дичь происходит с One UI? После обновления приложения в фоне не живут дольше 10 минут. Я могу запустить весь софт, который установлен у меня на смартфоне, но через считанные минуты их там не окажется. Я в курсе, что в One UI 3.0 появилась поддержка нового режима экономии энергии, но ведь автоматическая выгрузка приложений, работающих в фоновом режиме, — это не совсем то, что ждёт пользователь. Зачем мне этот механизм, если я могу сам выгрузить все приложения?, — вопрошает один из пользователей.

Как устранить выгрузку приложений

Можно предположить, что всё дело в баге, из-за которого механизм «рубит» вообще все приложения, работающие в фоновом режиме. Но, во-первых, судя по отзывам, проблема существует уже достаточно давно, а, во-вторых, смартфоны Huawei и Honor страдают от той же недоработки уже несколько лет. Это позволяет сделать вывод о том, что специфическая работа механизма экономии энергии – это вовсе не недоработка, а либо спланированная особенность, которая не всем может прийтись по нраву, либо конфликт, который разработчики попросту не могут решить.

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Сейчас единственный способ предотвратить выгрузку приложений из фона, — это отключить режим энергосбережения:

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» — «Аккумулятор»;

Откройте раздел «Оптимизировать работу аккумулятора»;

В выпадающей вкладке в открывшемся окне выберите «Все»;

Найдите пункт «Мои приложения» и отключите его.

Я, как пользователь, столкнувшийся с этой проблемой, могу сказать, что отключение режима энергосбережения практически не повлияет на автономность вашего смартфона. Поэтому могу смело рекомендовать этот способ к использованию. Во всяком случае, приложения, которые вы запускаете в режиме многозадачности, перестанут вылетать и будут доступны для использования вне зависимости от того, когда вы их запустили, ограничиваясь только объёмом оперативной памяти.