Samsung готовится выпустить смартфон с огромной батареей. Почему это тупик

Производители смартфонов уже давно взяли моду меряться каким-то из компонентов своего устройства. Сейчас это в основном максимальное разрешение камеры и количество ее модулей. Они доказывают нам, что чем больше, чем лучше. На самом деле это не так. А вот емкость аккумулятора куда более простая и понятная величина, и кажется, что все логично — чем больше емкость, тем лучше. Вот только на деле опять все получается не так гладко и к презентации надо выпускать независимые пояснения, в которых надо рассказывать, что действительно является полезной функцией, а что не более чем маркетинг. Так и получилось с аккумулятором нового Samsung.

Samsung с большим аккумулятором

Samsung уже несколько раз пыталась выпустить смартфон с аккумулятором очень большой емкости. Обычно это относится к достаточно недорогим смартфонам. Так, за последние 12 месяцев Samsung представила несколько таких устройств с огромными батареями. Их емкость составляла 5000 мАч или даже 6000 мАч. Этого достаточно даже для того, чтобы гаджет получил двухдневную автономность. Конечно, это сильно зависит от уровня активности пользователя, но всегда кажется, что чем больше батарея, тем лучше.

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Сейчас все идет к тому, что компания из Южной Кореи готовится поднять планку и сделать смартфон с еще более емкой батареей. 91mobiles сообщает, что Samsung работает над бюджетным телефоном с батареей емкостью 7000 мАч. Другими словами, эта батарея даже больше, чем у некоторых планшетов компании, таких, как Galaxy Tab Active 3 и Galaxy Tab A 8.4.

Нужен ли смартфон с большой батареей

Мне кажется, что такое устройство немного сомнительно и подходит только для того, чтобы привлечь пользователей, когда больше нечего показать. Увеличить емкость батареи не так сложно и не так дорого, как установить более качественный дисплей или производительный процессор.

Если вы занимаетесь активным отдыхом и уходите в поход на неделю или даже больше, такого аккумулятора вам не хватит. Уходить на дикую рыбалку на три-четыре дня с таким смартфоном я бы тоже не стал. Выходит, в такие места все равно надо брать с собой внешние аккумуляторы, которые сейчас стоят совсем не дорого (например, такой с Али).

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Для обычного использования на каждый день такая емкость еще более сомнительна. Зачем носить с собой толстый и тяжелый смартфон, когда можно пользоваться чем-то намного более компактным? Особенно, если дать ему что-то вроде возможности быстрой зарядки и/или беспроводной зарядки. Этот вариант для городского жителя куда более удобен.

Выходит, что такой смартфон не нужен городскому жителю, а для путешественника его все равно будет недостаточно. Тогда зачем его выпускать, кроме, как для пиара или прикрытия недостатка технологий? Я не вижу другой причины.

Что касается внешнего вида устройства, то 91mobiles так же опубликовал изображения, на которых явно виден его корпус. Так же называются номера моделей SM-M127F / SM-F127G.

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Характеристики Samsung M12

Некоторые технические характеристики, которые можно разглядеть в этом смартфоне, сводятся к четырем камерам, что сейчас не является чем-то необычным даже для недорогого смартфона. Опять, если говорить о гонке за количеством, а не качеством, не лучше ли в недорогие устройства устанавливать 1-2 модуля, но более высокого качества, чем пичкать их большим количеством низкокачественных камер?

Стоит отметить, что сзади нет места для сканера отпечатков пальцев и не очень понятно, где он точно будет находиться. Учитывая, что спереди их уже не устанавливают, логично предположить, что место для него найдется сбоку. Там заодно будет проще решить проблему увеличения толщины при использовании емкого аккумулятора.

В сообщении говорится, что телефон, скорее всего, будет называться Galaxy M12 или Galaxy F12. Обозначение M12 предполагает, что это продолжение Galaxy M11, выпущенного ранее в этом году. Этот телефон укомплектован устаревшим чипсетом базового уровня Snapdragon 450, тройной задней камерой (13+5+2 Мп) и аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Мы надеемся, что с новым телефоном мы увидим значительные улучшения по всем направлениям.

Пока нельзя сказать точно, где будет продаваться смартфон и доберется ли он до России. Скоре всего, продажи, как это обычно и бывает для подобных устройств, начнутся в Индии, а потом постепенно могут перейти и на другие страны. Я не знаю, как вы, но лично я точно не обратил бы внимание на такой странный гаджет. Выскажитесь в нашем Telegram-чате или комментариях, если вы не согласны с этим.