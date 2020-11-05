Samsung, как и Apple, уберет наушники из комплекта Galaxy S21, но даст кое-что получше

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Артем Сутягин 0

А вы критиковали Apple за то, что она отказалась от наушников и адаптера питания в комплекте с новым iPhone? Я нет, так как не вижу в этом большой проблемы. Теперь по ее пути решила пойти и компания Samsung, которая тоже не будет класть в коробку с Galaxy S21, как минимум, ее знаменитые наушники AKG, которые многим так нравились. Вот только в отличии от Apple, южнокорейскую компанию если и будут критиковать за такое решение, то точно не обвиняя ее в жадности. Все из-за того, что, судя по всему, Samsung вместо старых наушников предложит покупателям что-то еще более интересное. Наверняка это будет одним из оправданий цены, которая в этом году, скорее всего, опять немного вырастет.

Наушники

Нужны ли старые проводные наушники в комплекте с телефоном?

Что будет в комплекте Samsung Galaxy S21

Речь идет о замене одних наушников на другие. Вместо уже порядком устаревших проводных вариантов, Samsung предложит покупателям настоящие TWS наушники. Это новая модель, которая точно будет стоить не меньше 10 000 рублей. Хотя, конечно, Samsung расстается с ними по стоимости производства, а не выкладывает из своего кармана эту сумму. Напомню, что стоимость производства (не путать с полной себестоимостью) часто в разы ниже стоимость продажи.

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Samsung действительно готовится к запуску новой серии смартфонов, которая должна быть представлена уже 14 января. Для меня такое решение немного удивительно, но маркетологам компании виднее, когда это сделать — в этом я не сомневаюсь.

Модельный ряд будет состоять из трех устройств: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Мы слышим об этих устройствах уже пару месяцев. Вчера мы сообщали, что модельный ряд будет запущен раньше, чем мы ожидали. Про то, что Samsung готовится пересмотреть свой комплект поставки, говорили еще раньше и даже боялись, что это произойдет с выходом Galaxy Note 20. Но теперь свежая утечка отсылает нас именно к Galaxy S21.

Galaxy S21

Почти наверняка Galaxy S21 будет выглядеть примерно так.

Есть ли в комплекте Galaxy S21 наушники

Наушниками, которые с большой долей вероятности будут входить в комплект смартфонов новой линейки, получат название Galaxy Buds Beyond. Это будут не совсем новые наушники, а скорее переиздание оказавшихся в свое время крайне популярными Galaxy Buds Plus. Несколько дней назад компания даже зарегистрировала новую торговую марку специально под этот аксессуар.

Какое бы название ни было у TWS-наушников следующего поколения, хорошо то, что Samsung решила включить их в стандартный комплект смартфона. Согласно свежей утечке, наушники будут поставляться в комплекте со смартфоном не во всех регионах. Там, где в комплекте будет их проводной аналог или не будет вообще ничего, компания, скорее всего, просто снизит стоимость.

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Как я уже сказал выше, цена производства и цена продажи — это две разные цены, можно смело сказать, что смартфон без наушников не будет дешевле аналога с наушниками на стоимость самого аксессуара в рознице. Получается, что в этом случае купить ”серый” смартфон будет выгоднее, так как наушники обойдутся намного дешевле. Если они, конечно, вообще нужны.

Galaxy Buds Plus

Новые наушники будет эволюционным развитием этих Galaxy Buds Plus.

В некоторых регионах и сейчас политика компании позволяет купить наушники линейки Galaxy Buds с новым смартфоном по более низкой цене, чем отдельно от него. Часто их и вовсе дают в подарок. Так делают многие компании, включая Huawei, которая часто не только дает скидки, но и засыпает покупателя наушниками, селфи-палками и другими подарками. Так было даже в те времена, когда у нее все было хорошо.

Выходит, в этом нет ничего нового и Samsung просто начнет убирать их в коробку со смартфоном, чтобы показать свою щедрость. Вполне возможно, это будет сделано для того, чтобы выделиться на фоне Apple. Мол, посмотрите, какие они жадные и насколько богатый комплект поставки у нас.

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Должна ли зарядка входить в комплект смартфона

Лично я скептически отношусь к идее расширения комплекта поставки смартфона. Мне кажется, что покупка аксессуаров должна быть полностью добровольной. Естественно, в этом случае должна снижаться стоимость самого смартфона. Я хочу иметь возможность купить новое устройство без всего. Зачем мне лишний кабель и адаптер, если у меня их полно? Про наушники я вообще молчу, ведь я не первый год пользуюсь гаджетами и имею свои любимые наушники, которые точно будут лучше комплектных.

Когда мы покупали средства связи 15 лет назад, все телефоны были с разными зарядками и комплектность смартфона была важна. Сейчас все универсально.

Если дать наушники в подарок в отдельной запечатанной коробке, то я хотя бы смогу их кому-то подарить, а если они будут просто лежать вместе со смартфоном, то такой аксессуар будет у меня просто валяться без дела.

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К сожалению, мы не узнаем, был бы тот же iPhone дороже, если бы в комплекте с ним был адаптер питания, но я все равно убежден, что сопутствующие аксессуары не должны быть предметом бездумного накопления. Нужен он тебе — пойди и купи. Тем более, что сейчас полно аналогов как от именитых брендов, так и от мелких производителей с AliExpress. Например, такой адаптер питания можно купить совсем недорого и долго им пользоваться. Есть даже такой в категории «топ за свои деньги». Как видим, выбор есть всегда.

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